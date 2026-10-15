Dolar kurunda son durum ne?

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 49,3970'ten tamamladı.

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Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla sınırlı yükselişle 49,4170 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,7 artışla 55,4910'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 65,5610'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 102,1 seviyesinde.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı olasılığının güç kazanması varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Dün, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Enflasyonun aylık bazda son 5 ayın, yıllık bazda ise son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşması, fiyat artışlarının hızlanmaya devam ettiğini gösterdi.

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Enflasyonun beklentileri aşması sonrası Fed'in gelecek dönemde atacağı olası şahin adımlara ilişkin öngörüler güçlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek 3 toplantıda iki kez faiz artırımı yapabileceği ihtimalleri yükseldi.

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Fed yetkililerinden gelen mesajlar da söz konusu beklentilerin artmasına neden oldu.

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FED YETKİLİLERİNDEN ENFLASYON MESAJLARI

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, TÜFE verilerinin beklediğinden yüksek geldiğini belirterek, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin enflasyon görünümünü değerlendirmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Barkin, Fed'in bu ay vereceği politika kararına ilişkin bir öngörüde bulunmak istemediğini kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de TÜFE verilerinin "cesaret kırıcı" olduğunu vurgulayarak, hizmet enflasyonunun da bir endişe kaynağı olduğunu dile getirdi. Goolsbee, sağlam bir ekonomi ve yüksek enflasyon söz konusu olduğunda, Fed'in bunu nasıl ele alması gerektiğiyle ilgili herhangi bir belirsizlik olmadığını söyledi.

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Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti.