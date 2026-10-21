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Dolar TL bugün ne kadar?

21.10.2026 - 09:38 | Son Güncellenme:

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,6023 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 101,8 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar TL bugün ne kadar

Dün 49,61'e kadar yükselen dolar/TL günü yatay seyirle 49,5664'ten tamamladı.

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Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,6023 seviyesine çıktı. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 55,6990'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 66,3750'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 101,8 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması varlık fiyatlarını etkilerken barışın sağlanamaması küresel belirsizlikleri artırıyor ve merkez bankalarının işini zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu söyledi.

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