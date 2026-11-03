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Dolar TL bugün ne kadar?

03.11.2026 - 09:58 | Son Güncellenme:

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,9970 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 101,7 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar TL bugün ne kadar

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 49,9700'dan tamamladı.

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Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,9970 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 56,0040'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 67,1210'dan işlem görüyor.

ABD'deki seçim süreci, Orta Doğu eksenindeki gelişmeler ve yapay zeka harcamalarına ilişkin şüphelerin devam etmesi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD'de geçen hafta enflasyonist baskıların sürebileceğine işaret eden makroekonomik verilerin ardından, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi sektördeki büyümenin hız kazandığını ortaya koydu. Tedarik Yönetimi Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi PMI ekimde 55,5'e yükseldi.

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Ekonomik aktivitenin güçlü seyrini koruması, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında daha şahin bir tutum benimseyebileceğine yönelik beklentileri güçlendiriyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine ilişkin olasılık yüzde 75'e yükseldi.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,91 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yatay seyirle 101,7 seviyesinde bulunuyor.

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Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la birtakım ilerlemeler kaydedildiğini ve müzakere yoluyla uzlaşmaya varılması ihtimali konusunda oldukça iyimser olduklarını söyledi.

Orta Doğu'da barış sağlanabileceğine yönelik iyimserlik petrol fiyatlarındaki düşüşü tetikledi. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 7,6 düşüşle 104,7 dolara indi.

Yurt içinde ise bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor.

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Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

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