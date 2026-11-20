Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 50,4620 seviyesinde tamamladı.

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Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 50,5610 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,6170'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 66,3860'tan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 103,7 seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler varlık fiyatlarının yönünü belirliyor.

Güvenli liman talebiyle ABD tahvil faizleri gerilerken, dolar endeksi bugün bir miktar gerilese de son 19 ayın zirvesine yakın seviyelerde tutunmaya devam ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,01'de işlem görüyor.

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Öte yandan Çin'den ABD'ye dönüş yolculuğu sırasında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, üç lider arasındaki görüşmeyi "başarılı" olarak nitelendirdi. Görüşmeye 10 üzerinden 12 puan verdiğini belirten Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yapay zeka veya kendi ifadesiyle "süper zeka" alanında bazı sınırlayıcı önlemler üzerinde konuştuklarını aktardı.

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Bu önlemlerin neler olduğuna ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, liderlerle yaptığı görüşmelerin büyük ölçüde Ukrayna'ya odaklandığını, İran'la savaşın ise neredeyse hiç gündeme gelmediğini ifade etti.

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Axios haber platformuna da telefonla bir açıklama yapan ABD Başkanı, İran'la ilgili acelesinin olmadığını belirterek, "İran konusunda herhangi bir karara aceleyle varmayacağım. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Gelecek hafta ABD'de açıklanacak ve çekirdek göstergede yıllık bazda yüzde 3,2 artış beklenen kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu da piyasaların ana gündeminde olacak.

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Analistler, bugün yurt içinde iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Almanya'da ÜFE, İngiltere'de perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.