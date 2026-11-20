HABER MERKEZİ Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada emekli maaşları için değerlendirilebilecek 3 farklı seçeneği anlattı. Kök maaş, prim gün sayısı ve seyyanen zam üzerinden şekillenebilecek düzenlemede kritik ayrıntılara dikkat çeken Bayram, emekliler arasındaki gelir farkının giderilmesi için kendi önerisini de paylaştı. Peki, emekli maaşlarına nasıl zam yapılacak? Kimler daha yüksek artış alabilecek? İşte masadaki olası formüller ve yeni düzenlemeye ilişkin merak edilenler...

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Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde maaşlara yapılacak zam bulunuyor. Enflasyon farkının yanı sıra emeklilerin prim ödeme süreleri ve emeklilik yaşlarına göre yeni bir artış yapılabileceğine yönelik açıklamalar, maaş sisteminde değişiklik beklentisini artırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere daha adaletli bir maaş artışı yapılacağı yönündeki mesajının ardından gözler hazırlanacak yasal düzenlemeye çevrildi.

Özellikle düşük prim günüyle emekli olanlarla uzun yıllar yüksek prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanan kişiler arasındaki maaş farkları, yeni düzenleme tartışmalarının merkezine yerleşti.

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Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede olası zam modellerini ele alırken, düzenlemenin emekliler arasında yeni eşitsizlikler oluşturmaması gerektiğini vurguladı.

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EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ DÖNEM! YASAL DÜZENLEME GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamanın emekliler açısından önemli bir değişikliğin işareti olduğunu belirten Ekonomist Muhammet Bayram, yaş ve prim gününe göre daha adaletli bir artış yapılmasının gündemde olduğunu ifade etti.

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Bayram, enflasyon oranının üzerinde bir maaş artışı planlandığı için kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında yapmış olduğu açıklamada emeklilere yaş ve prim gününe göre adaletli bir şekilde artış yapılacağını duyurdu. Söz konusu artış, enflasyon oranından daha yüksek bir artış olacağı için kanuni düzenlemeye ihtiyaç var."

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Düzenlemenin yıl bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmesinin beklendiğini ifade eden Bayram, emeklilerin ocak ayındaki ilk maaşlarını zamlı alabileceklerini belirtti.

Ancak düzenlemenin ayrıntılarının henüz kesinleşmediğini vurgulayan Bayram, ilgili bakanlığın çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN 3 FARKLI ZAM SEÇENEĞİ

Emekli aylıklarında uygulanabilecek artışın nasıl şekilleneceği merak edilirken üç farklı formül öne çıkıyor. Bayram'ın açıklamalarından hareketle değerlendirilen seçenekler arasında prim gününe göre farklı tutarlarda seyyanen zam yapılması, kök maaşların yeniden düzenlenmesi ve bütün emeklilere eşit seyyanen artışla birlikte enflasyon farkı verilmesi bulunuyor.

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Ancak bu seçeneklerin henüz kesinleşmiş bir hükümet kararı olmadığı, düzenlemenin ayrıntılarının yürütülen çalışmaların ardından ortaya çıkacağı belirtiliyor.

1. SEÇENEK: PRİM GÜNÜNE GÖRE KADEMELİ ZAM

Gündeme gelebilecek ilk formül, emeklilerin çalıştıkları süre boyunca ödedikleri prim gün sayısının maaş artışında belirleyici olması.

Türkiye'de 3 bin 600 prim günüyle emekli olanlar bulunduğu gibi 9 bin, hatta 15 bin prim günü üzerinden emeklilik hakkı kazanan kişiler de bulunuyor.

Ancak mevcut sistemde emeklilik yılı, enflasyon, büyüme oranları ve aylık bağlama hesaplamaları nedeniyle farklı prim günlerine sahip emeklilerin birbirine yakın maaşlar alabildiği belirtiliyor.

Muhammet Bayram, bu durumun emekli aylıkları arasındaki dengesizliğin temel nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

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Bayram'ın değerlendirmesine göre olası bir düzenlemede daha az prim ödeyen emeklilere düşük, daha fazla prim ödeyenlere ise yüksek tutarda seyyanen zam verilmesi gündeme gelebilir.

Böyle bir uygulamada uzun yıllar prim ödeyen emeklilerin maaş artışından daha fazla yararlanması söz konusu olabilir.

Ancak Bayram, bu yöntemin kesinleşmediğinin altını çizerek bakanlığın çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

2. SEÇENEK: KÖK MAAŞLAR İNTİBAK DÜZENLEMESİYLE YENİDEN HESAPLANABİLİR

İkinci seçenek ise emeklilerin kök maaşları üzerinden yeni bir hesaplama yapılması. Ekonomist Muhammet Bayram'a göre emekli maaşları arasındaki adaletsizliğin kalıcı şekilde giderilmesi için öncelikle intibak düzenlemesi ele alınmalı.

İntibak düzenlemesinin, emeklilerin çalışma hayatı boyunca ödedikleri primlerin ve emeklilik koşullarının maaşlarına daha adaletli biçimde yansıtılmasını sağlayabileceğini belirten Bayram, yalnızca yaş veya prim günü üzerinden yapılacak bir artışın yeni sorunlar oluşturabileceğini dile getirdi.

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Bayram, konuyla ilgili görüşünü şu sözlerle açıkladı: "Bana kalırsa yaş ve prim gününe göre bir seyyanen zam düzenlemesi yeni sorunlara yol açabilir. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız daha adaletli bir şekilde dağıtılacağını belirtti ancak düzenlemenin içeriğini görmeden konuşmak doğru değil."

Bayram'a göre öncelikli hedef, geçmişte ödenen primlerle mevcut emekli aylıkları arasında daha dengeli bir ilişki kurulması olmalı.

Bu kapsamda kök maaşların iyileştirilmesi, özellikle düşük aylık alan emeklilerin gelirlerinin artırılması açısından önem taşıyor.

3. SEÇENEK: HER EMEKLİYE EŞİT SEYYANEN ZAM VE ENFLASYON FARKI

Ekonomist Muhammet Bayram'ın daha adaletli bulduğu üçüncü seçenek ise bütün emeklilere aynı tutarda seyyanen zam yapılması.

Bu modelde öncelikle emeklilerin kök maaşlarına eşit tutarda artış uygulanması, ardından enflasyon farkının maaşlara yansıtılması öneriliyor.

Bayram, düşük kök maaş alan emeklilerin aylıklarının da öncelikle kayda değer ölçüde iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Böylece hem düşük maaşlı emeklilerin gelirlerinin yükseltilmesi hem de uzun yıllar yüksek prim ödeyenlerin aynı seyyanen zamdan yararlanması hedefleniyor.

Bayram, önerdiği sistemi şu ifadelerle anlattı: "Herkesin kök maaşına öncelikle bir şekilde zam yapılmalı. Eğer kök maaş düşükse, yani en düşük emekli maaşı alınıyorsa bu maaşlar iyi bir oranda yükseltilmeli. Daha sonra yüksek prim ödeyenin de aynı seyyanen zammı kök maaşına ilave edilmeli."

Kök maaşlara yapılacak artışın ardından enflasyon farkının da eklenmesi gerektiğini belirten Bayram, bu yöntemle emekliler arasındaki maaş dengesizliğinin azaltılabileceğini söyledi.

3600 GÜNLE EMEKLİ OLANLA 9000 GÜN PRİM ÖDEYEN AYNI MAAŞI ALABİLİYOR

Emekli maaşlarının hesaplanmasında ortaya çıkan farklılıklar, yeni düzenleme ihtiyacının önemli gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor.

Ekonomist Muhammet Bayram, farklı prim günlerine sahip emeklilerin bazı durumlarda birbirine yakın, hatta aynı tutarda maaş alabildiğine dikkat çekti.

Bu durumun yalnızca prim günüyle ilgili olmadığını belirten Bayram, kişinin emekli olduğu yıldaki ekonomik koşulların da maaş üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Özellikle yüksek enflasyon, ekonomik büyüme ve memur maaş artışlarının görüldüğü dönemlerde aylık bağlama hesaplamalarının farklı sonuçlar doğurabildiğini belirtti.

Bu nedenle daha az prim günü bulunan bir emeklinin, bazı koşullarda daha fazla prim ödemiş bir emekliden yüksek aylık almasının mümkün olduğunu anlattı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR İÇİN KRİTİK DETAY

Yeni düzenlemeye ilişkin tartışmaların bir diğer önemli başlığını en düşük emekli maaşı oluşturuyor. Muhammet Bayram, uzun süredir en düşük emekli aylığına yönelik yapılan artışların, geçmişte yüksek prim ödeyerek emekli olan kişiler arasında rahatsızlığa neden olabildiğini belirtti.

Bayram'a göre yalnızca en düşük emekli maaşının artırılması, farklı prim ödemelerine sahip emekliler arasındaki maaş farkının daralmasına yol açabiliyor.

Bu nedenle yeni dönemde sadece ödenen en düşük aylık tutarına odaklanmak yerine kök maaşların da yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Düşük kök maaşların anlamlı şekilde yükseltilmesinin ardından bütün emeklilere aynı tutarda seyyanen zam uygulanmasının daha dengeli bir sonuç oluşturabileceğini söyledi.

OCAK AYINDA EMEKLİLERİN MAAŞI NASIL ARTACAK?

Emeklilerin ocak ayında ne kadar zam alacağına ilişkin kesin rakamlar henüz açıklanmadı. Ekonomist Muhammet Bayram, düzenlemenin yıl sonundan önce Meclis'ten geçirilmesinin beklendiğini ve emeklilerin ocak ayındaki ilk maaşlarını zamlı alabileceklerini ifade etti.

Ancak artışın hangi formülle yapılacağı, prim günlerine göre farklı oranlar uygulanıp uygulanmayacağı ve seyyanen zammın kapsamı henüz netlik kazanmadı.

Bayram, düzenlemenin içeriğinin görülmeden kesin değerlendirmeler yapılmaması gerektiğini vurguladı.

MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÖZÜ MECLİS'TE

Ocak ayı öncesinde milyonlarca emekli, hem enflasyon farkını hem de olası ek maaş düzenlemesini yakından takip ediyor. Yaş ve prim gününe göre kademeli artış, intibakla kök maaşların yeniden düzenlenmesi ve eşit seyyanen zam seçenekleri, yeni maaş sistemine yönelik tartışmalarda öne çıkıyor.

Ancak emeklilerin hangi modelden yararlanacağına ilişkin resmi bir karar henüz açıklanmadı. Ekonomist Muhammet Bayram'ın değerlendirmelerine göre yeni sistemde yalnızca maaşların artırılması değil, emeklilerin geçmişte ödedikleri primlerin karşılığını daha adaletli şekilde alabilmesi de önem taşıyor.

Şimdi gözler, ilgili bakanlığın çalışmalarının tamamlanmasına ve Meclis'e sunulması beklenen düzenlemenin ayrıntılarına çevrildi. Yeni sistemin nasıl şekilleneceği, emeklilerin ocak ayında alacakları maaşları belirleyecek.