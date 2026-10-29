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ECB Başkanı Christine Lagarde istifa etti

29.10.2026 - 13:45 | Son Güncellenme:

#ECB#Christine Lagarde#Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılma niyetini kendisine bildirdiğini açıkladı.

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ECB Başkanı Christine Lagarde istifa etti

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ECB Başkanı Christine Lagarde, 7 Şubat 2027 tarihinde görevinden ayrılma niyetini tarafıma bildirmiştir. Kendisinin bu kararını saygıyla karşılıyorum." ifadesini kullandı.

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Kasım 2019'dan bu yana ECB Başkanlığı görevini yürüten Lagarde'a özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Costa, Lagarde'ın görev süresi boyunca bankaya güçlü bir görev ve sorumluluk bilinciyle liderlik ettiğini belirtti.

Costa, Lagarde'ın belirsizlik dönemlerindeki liderliğinin ve Avrupa projesine bağlılığının Avrupa'ya önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Küresel salgın, Avrupa'da savaş, enerji krizleri ve enflasyon şokları boyunca Lagarde'ın kararlı bir yönetim sergilediğine işaret eden Costa, bu yaklaşımın Avro Bölgesi'nin istikrarının ve dayanıklılığının korunmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

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Costa, ECB yönetiminde sorunsuz bir geçiş sağlanması amacıyla Lagarde'ın yerine gelecek ismin atanmasına yönelik sürecin bugün başlatılacağını ve gecikmeden yürütüleceğini bildirdi.

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Atama sürecinin AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın ilgili maddesinde öngörülen usule uygun ilerleyeceğini belirten Costa, Avro Bölgesi ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyinin bu konuda zamanında karar almasının hedeflendiğini ifade etti.

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Lagarde'ın görevden erken ayrılacağına dair söylentiler daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Normal şartlarda görev süresi Ekim 2027'de dolacak olan Lagarde'ın Dünya Ekonomik Forumu'na geçeceği konuşuluyor.

ECB Başkanı Lagarde'ın erken istifası, Avrupa liderlerine Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yeni başkanı seçme fırsatı tanıyacak.

Koltuk için en güçlü adaylar Hollandalı Klaas Knot ve İspanyol Pablo Hernandez de Cos.

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