Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberlerimizi Google'da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekimde 97,3 olan endeks, kasımda yüzde 1,1 yükselerek 98,4 değerine ulaştı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 2,4 artarak 86,8'e çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,2 yükselişle 101,3 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,6 artışla 109,9 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 113,6'ya ulaşırken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,8 azalarak 80,2 değerini aldı.