Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu projeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Boyabat'ın Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum'u birbirine bağlayan ulaşım koridorunda önemli bir kavşak noktası olduğuna işaret eden Uraloğlu, tamamlanan çevre yoluyla şehirlerarası transit trafiği ilçe merkezinin dışına taşıyacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu'nun 8,7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında olduğunu belirterek, "Projemiz kapsamında toplam 4,2 kilometre bağlantı koluna sahip, 67 metre uzunluğunda iki farklı seviyeli kavşak da inşa ettik. Yeni güzergahımızla Boyabat'ın şehir içi trafiğini rahatlatırken Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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"ŞEHİRDEKİ TRAFİK YÜKÜNÜ HAFİFLETECEĞİZ"

Boyabat'ta şehir içi trafik ile şehirlerarası taşımacılığın aynı güzergahta yoğunlaştığına işaret eden Uraloğlu, çevre yolunun bu yoğunluğa önemli ölçüde çözüm sağlayacağını bildirdi.

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Uraloğlu, söz konusu projenin sağlayacağı faydalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Boyabat Çevre Yolu ile 20 dakikalık ulaşım süresini 5 dakikaya indireceğiz. 8,7 kilometrelik çevre yolumuzla yıllık 434 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da 2 bin 650 ton azaltacağız. Şehir merkezindeki trafik yükünü hafifletirken bölgenin ticaret ve lojistik faaliyetlerine de katkıda bulunacağız. Böylece özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltacak, şehir merkezindeki ulaşımı rahatlatacağız. Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum arasındaki ulaşımın daha akıcı hale gelmesini sağlayacağız."

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Uraloğlu, çevre yolunun ekonomik ve çevresel açıdan kazanımlarına da dikkati çekerek, proje sayesinde zamandan yıllık 381 milyon lira, akaryakıttan ise 53 milyon lira tasarruf sağlanacağını ifade etti.

TÜRKELİ'DE ŞEHİR GEÇİŞİ 1,5 DAKİKAYA DÜŞECEK

Sinop'ta hizmete alınacak diğer yatırımın ise Türkeli Şehir Geçişi olduğunu belirten Uraloğlu, Kastamonu ile Sinop arasındaki kıyı ulaşımında yer alan ilçede özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna çözüm sağlayacaklarını kaydetti.

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Bakan Uraloğlu, Türkeli Şehir Geçişi'ni 2,1 kilometre uzunluğunda, iki gidiş iki geliş olmak üzere toplam 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamladıklarını belirterek, "Türkeli Şehir Geçişi ile 10 dakikalık ulaşım süresini 1,5 dakikaya düşüreceğiz." ifadesini kullandı.