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Emekli ve memur zammı için yeni hesap! Kim ne kadar alacak? İşte yeni maaş tablosu

16.10.2026 - 12:28 | Son Güncellenme:

Sümeyye Tuncer
#Memur Zammı#Emekli Zammı#Emekliye Zam

Emekli ve memur zammı için Ocak 2027 hesaplarına ışık tutacak yeni veri geldi. Merkez Bankası’nın açıkladığı veriyle olası emekli ve memur maaşı artışları hesaplandı. Peki kim ne kadar alacak? İşte yeni hesaplar…

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Emekli ve memur zammı için yeni hesap Kim ne kadar alacak İşte yeni maaş tablosu

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memurun beklediği Ocak 2027 zammına ilişkin hesaplamalarda yeni bir veri öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentisine ilişkin güncel tabloyu ortaya koydu. Böylece emekli ve memur maaşı için yılbaşında yapılabilecek artışlar yeniden hesaplandı.

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PİYASANIN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 29,63 olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, ekim ayında yüzde 29,63 seviyesine geldi.

Yeni tahmin, yılın son üç ayında enflasyonun nasıl şekillenebileceğine ilişkin ipucu verirken, Ocak 2027'de yapılacak olası maaş artışlarına yönelik hesaplamaları da değiştirdi.

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EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2027'de 2026 yılının temmuz-aralık döneminde gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,57 olmuştu. Böylece emekliler için yılbaşında uygulanacak artışın ilk üç aylık bölümü kesinleşmişti.

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Merkez Bankasının ekim ayı anketindeki yüzde 29,63 yıl sonu enflasyon beklentisi esas alınarak yapılan hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 zam oranı yüzde 10,08 olabilir.

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Ancak bu oran henüz kesinleşmedi. Nihai artış, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

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MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışında ise toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı belirleyici olacak.

Memurlar ve memur emeklileri, 2026 yılının ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı almıştı. Temmuz-eylül dönemindeki enflasyon yüzde 5,57 olduğu için üç aylık dönemde henüz enflasyon farkı oluşmamıştı.

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Merkez Bankasının ekim ayı anketindeki yüzde 29,63 yıl sonu enflasyon beklentisi esas alınarak yapılan hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 zam oranı yüzde 10,08 olması bekleniyor.

Söz konusu farka 2027 yılının ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5 toplu sözleşme artışının da eklenmesiyle, Ocak 2027 memur zammı yaklaşık yüzde 8,02 seviyesine ulaşması bekleniyor.

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Emekli ve memur zammı için yeni hesap Kim ne kadar alacak İşte yeni maaş tablosu

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahmini yüzde 10,08 artış üzerinden hesaplama yapıldığında Ocak 2027 maaş tablosu şöyle şekilleniyor:

Mevcut maaş

Yeni maaş

20.000 TL

21.604 TL

25.000 TL

27.005 TL

30.000 TL

32.406 TL

40.000 TL

43.208 TL

50.000 TL

54.010 TL

60.000 TL

64.812 TL

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2027 için hesaplanan yaklaşık yüzde 8,02'lik tahmini artışın ardından farklı meslek gruplarındaki memurların alabileceği olası yeni maaşlar tablosu da şekillendi.

Mevcut maaşlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre öğretmen, polis, hemşire, mühendis ve diğer kamu çalışanlarının Ocak 2027'de alabileceği tahmini tutarlar şöyle:

Unvan

Mevcut maaş

Yeni maaş

Şube Müdürü (1/4)

107.110 TL

115.700,22 TL

Memur (9/1)

73.070 TL

78.930,21 TL

Uzman Öğretmen (1/4)

92.166 TL

99.557,71 TL

Öğretmen (1/4)

83.254 TL

89.930,97 TL

Başkomiser (3/1)

101.242 TL

109.361,61 TL

Polis Memuru (8/1)

92.618 TL

100.045,96 TL

Uzman Doktor (1/4)

170.730 TL

184.422,55 TL

Hemşire (5/1)

84.845 TL

91.649,57 TL

Mühendis (1/4)

109.185 TL

117.941,64 TL

Teknisyen (11/1)

75.877 TL

81.962,34 TL

Profesör (1/4)

153.208 TL

165.495,28 TL

Araştırma Görevlisi (7/1)

102.779 TL

111.021,88 TL

Vaiz (1/4)

86.983 TL

93.959,04 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2027 zam hesaplamalarıyla birlikte en düşük emekli ve memur maaşı için de gözler yılbaşında yapılacak artışlara çevrildi.

Temmuz 2026 itibariyle en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 TL olarak uygulanıyor.

Merkez Bankasının açıkladığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yıl sonu enflasyon beklentisi üzerinden yapılan hesaplamaya göre, en düşük memur maaşı yaklaşık 75.855,96 TL seviyesine yükselebilir.

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En düşük emekli maaşı için ise olası yeni tutar, yılbaşında bu konuda yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına göre netleşecek.

Emekli ve memur zammı için yeni hesap Kim ne kadar alacak İşte yeni maaş tablosu

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Ocak 2027 maaş artışlarının kesinleşmesi için yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.

Ekim ve kasım ayı verilerinin ardından zam oranları büyük ölçüde şekillenecek. Aralık 2026 enflasyonunun 2027 Ocak ayının başında TÜİK tarafından duyurulmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ile memur ve memur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı netleşecek.

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