Tesla’dan “uçan otomobil” gösterisi! Musk’tan yeni araç için çarpıcı uyarı: “Başarı garanti değil”

Bilim kurgu filmlerinin yıllardır işlediği uçan otomobil fikri, bu kez Tesla’nın yeni Roadster tanıtımında öne çıktı. Tesla CEO’su Elon Musk, perşembe günü SpaceX’in Teksas’taki test tesisinde düzenlenen etkinlikte, hem yoldaki performansıyla hem de havada yapabildiği hareketlerle iddialı olduğunu söylediği otomobili sergiledi.

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İki kişilik spor otomobil için açıklanan özellikler arasında bir saniyenin altında 0’dan 100 kilometre hıza ulaşmak, dik bir rampaya tırmanmak, baş aşağı durmak ve havada takla atmak yer aldı. Musk, bu hareketlerin aracın hava jetleri ve yüksek basınçlı hava sistemi sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Tanıtımda Roadster’ın yerden yükselmesi ve park halindeki otomobillerin üzerinden atlaması dikkat çekti. Buna karşılık, aracın kesintisiz biçimde uçabildiğini ortaya koyan uzun menzilli bir gösteri gerçekleştirilmedi.

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GÖSTERİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: “BAŞARI GARANTİ DEĞİL”

Musk, gösteri sırasında güvenlik gerekçesiyle otomobilde sürücü bulunmadığını açıkladı. Etkinliği izleyen kalabalığa seslenen Tesla CEO’su, denemenin sonucuna ilişkin kesin bir güvence vermedi.

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“Başarı garanti değil. Ciddiyim. Muhtemelen işe yarayacak ama yaramazsa da güvenli bir mesafedeyiz” diyen Musk, gösterinin taşıdığı belirsizliğe bizzat dikkat çekti.

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Tanıtımın ilerleyen bölümünde Roadster, yan yana park edilmiş Tesla modellerinin üzerinden atlamak için hava jetlerini kullandı. Ardından aracın arkasındaki jetlerden yararlanılarak saatte 60 mil hıza rekor sürede ulaşılmasına yönelik performans sergilendi.

Bu hareketler, yeni Roadster’ın tanıtımını sıradan bir spor otomobil gösterisinin ötesine taşıdı. Ancak aracın havada ne kadar süre kalabildiği ve ileri yönde kesintisiz hareket yeteneğinin hangi seviyede olduğu soruları yanıt bulmadı.

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BİR SANİYENİN ALTINDA 100 KİLOMETRE HIZ İDDİASI

Musk’ın açıklamalarında en çok öne çıkan başlıklardan biri hızlanma performansı oldu. Tesla CEO’su, yeni Roadster’ın 0’dan 100 kilometre hıza bir saniyeden kısa sürede çıkabildiğini söyledi.

Aracın yeteneklerinin bununla sınırlı olmadığını belirten Musk, otomobilin altında oluşturulan emme kuvveti sayesinde dik bir rampaya tırmanabildiğini ifade etti. Musk’ın anlatımına göre Roadster, rampadan ayrılmadan önce baş aşağı durabiliyor, havada takla atabiliyor ve hava jetlerinden yararlanarak iniş yapabiliyor.

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Bununla birlikte, etkinlikte sergilenen hareketlerle otomobil sahiplerinin günlük kullanımda yararlanabileceği özelliklerin ne ölçüde örtüşeceği henüz kanıtlanmış değil. Roadster’ın güçlü bir yol performansını, zıplamanın ötesine geçen bir uçuş yeteneğiyle birleştirip birleştiremeyeceği belirsizliğini koruyor.

ROADSTER’IN SİSTEMİNDE 10 NOZUL BULUNUYOR

Musk, otomobilin hem yerde hızlanmasını hem de havada ilerlemesini sağlayan sistem hakkında da bilgi verdi. Açıklamasına göre Roadster’da 10 nozul ve “ultra yüksek basınçlı hava tankları” kullanılıyor.

Hava jetlerinin devreye girmesiyle aracın farklı yönlerde hareket etmesi hedefleniyor. Tanıtımda aynı sistemin, otomobillerin üzerinden atlamak ve yerdeki hızlanmayı desteklemek için kullanılması dikkat çekti.

Musk, teknolojiyi Tesla ile SpaceX’in bir araya gelmesinin sonucu olarak tanımladı. İki şirketin katkısını ise “dünyanın en iyi otomobil şirketi ile dünyanın en iyi roket şirketinin işbirliği” sözleriyle anlattı.

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“GÖZLERİNİZLE GÖRDÜĞÜNÜZE İNANAMAYACAKSINIZ”

Tesla CEO’su, etkinlikte izleyicilerin bulunmasına da özel bir anlam yükledi. Gösterinin yapay zeka ürünü ya da simülasyon olmadığının anlaşılması için insanların yaşananlara doğrudan tanıklık etmesini istediğini söyledi.

Tesla hayranlarına seslenen Musk, “Bunun yapay zeka veya simülasyon olmadığını kanıtlamak için bir izleyici kitlesine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Musk, izleyicilerin daha sonra gördüklerini başkalarına anlatabileceğini belirterek, “Gözlerinizle gördüğünüz şeye inanamayacaksınız” dedi.

Ancak gösterinin çarpıcılığı, uçuş yeteneğine ilişkin teknik soruları ortadan kaldırmadı. Özellikle kısa süreli havalanma ile kontrollü ve kesintisiz uçuş arasındaki fark, uzman değerlendirmelerinde öne çıktı.

UÇAN OTOMOBİL Mİ, JET DESTEĞİYLE ZIPLAYAN ARAÇ MI?

Roadster’ın tanıtımında uzun menzilli uçuş yapılmaması, “uçan otomobil” tanımına ilişkin tartışmanın merkezinde yer aldı. Aracın yerden yükselmesi ve engellerin üzerinden atlaması gösterildi; buna karşılık, bir noktadan diğerine kesintisiz uçuş gerçekleştirdiği ortaya konulmadı.

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Son yıllarda elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen, “eVTOL” adıyla bilinen araçlarda çeşitli gelişmeler yaşandı. Çalışan modeller bulunsa da hem karayolunda kullanılabilecek hem de gerçekten uçabilecek bir araç geliştirmek, önemli mühendislik sorunlarını beraberinde getiriyor.

Roadster hakkında yapılan değerlendirmelerde de bu ayrım belirleyici oldu. Uzmanlar, bir otomobilin havalanmasının tek başına onun kullanışlı bir hava aracına dönüştüğü anlamına gelmediğine dikkat çekti.

UZMANLARA GÖRE KARA VE HAVA ARAÇLARININ İHTİYAÇLARI ÇATIŞIYOR

Smithsonian Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi’nde dikey uçuş küratörü olan Roger Conner, etkinlik öncesindeki açıklamasında temel tasarım sorununa işaret etti.

Conner, hava araçlarının ağırlığa karşı son derece hassas olduğunu belirtti. Kara araçlarında ise tamponlar ve ezilme bölgeleri gibi yapıların istendiğini hatırlattı. Bu farklı ihtiyaçların, iki işlevi aynı araçta birleştirmeyi zorlaştırdığını ifade etti.

Conner, ortaya çıkabilecek sonucu şu sözlerle değerlendirdi: “Kaçınılmaz olarak, ikisinin karışımı olan bir şey hem kötü performans gösteren bir uçak hem kötü performans gösteren bir araç olacak ve aynı zamanda oldukça pahalıya mal olacaktır.”

Bu değerlendirme, uçan otomobil geliştirme çalışmalarında yalnızca yerden yükselmenin yeterli olmadığını gösteriyor. Aracın hem havadaki hem de yoldaki performansının birlikte ele alınması gerekiyor.

ALEVLENEN TARTIŞMADA ALEF ÖRNEĞİ

California merkezli Alef girişiminin geliştirdiği araç da uçan otomobil tartışmasında öne çıkan örnekler arasında bulunuyor. Dördü önde, dördü arkada olmak üzere sekiz pervaneye sahip araç havalanmayı başardı.

Ancak Alef’in 115 kilogram ağırlığındaki aracı, Tesla Roadster’ın ağırlığının yalnızca küçük bir bölümüne karşılık geliyor. Ayrıca araç, kendisinden daha hafif olması gereken tek bir kişiyi taşıyabiliyor.

Bu özellikler, farklı tasarımların taşıma kapasitesi ve ağırlık bakımından ne kadar farklı koşullarda çalıştığını ortaya koyuyor.

Alef CEO’su Jim Dukhovny de gösteri öncesinde yaptığı değerlendirmede, Tesla’nın Roadster’ı havalandırmasının kendisini şaşırtmayacağını söyledi. Bununla birlikte, otomobilin yerden yükselmesinin gerçekten “uçabildiği” anlamına gelmeyeceğini belirtti.

ASIL ZORLUK HAVALANMAKTAN SONRA BAŞLIYOR

Dukhovny’ye göre eVTOL araçlarında en zor aşama, dikey yükselişten ileri yönde harekete geçiş. Bu sırada kaldırma kuvvetinin korunması ve aracın dengesinin sağlanması gerekiyor.

Dolayısıyla bir aracın kısa süreli olarak havalanmasıyla kontrollü biçimde uçmaya devam etmesi arasında önemli bir teknik fark bulunuyor. Roadster gösterisinin ardından açık kalan sorular da bu noktada yoğunlaşıyor.

Conner, sokakta yasal olarak kullanılabilen Roadster gibi bir otomobilin, sahibinin istediği her yere uçarak gidebileceği düşüncesine şüpheyle yaklaştı. Gösterilen yeteneği ise “Kesintisiz bir uçuştan bahsetmiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla zıplamaktan bahsediyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

ÜRETİM İÇİN 2028 TARİHİ VERİLDİ

Musk, yeni Roadster’ın 2028 yılında üretime gireceğini açıkladı. Ancak Tesla’nın geçmişinde hedeflenen takvimlerin yıllarca gecikmiş olması, bu tarihin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soru işaretlerini koruyor.

Tanıtımda sergilenen otomobil, hava jetleriyle yaptığı hareketler ve açıklanan hızlanma performansıyla dikkat çekti. Roadster’ın sahiplerine nasıl bir kullanım sunacağı, havadaki hareket kabiliyetinin sınırları ve “uçan otomobil” iddiasını ne ölçüde karşılayacağı ise henüz netleşmiş değil.