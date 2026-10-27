Erdoğan’dan emeklilere düzenleme sinyali! Enflasyonun üzerinde zam yapılacak mı?

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca emeklinin gündeminde ocak ayında maaşlara yapılacak artış bulunuyor. Enflasyon tahminleri üzerinden zam hesapları yapılırken, emeklilerin gelirini artırmaya yönelik ilave bir düzenleme beklentisi de öne çıkıyor.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Develi, CNN Türk’te katıldığı yayında emekli maaşlarına ilişkin beklentileri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkânların 2027 bütçesinde oluşturulduğuna yönelik açıklamasını yorumlayan Develi, düzenlemenin refah payını kapsayabileceğini ifade etti.

Develi’ye göre tartışmanın merkezinde, enflasyona bağlı artışın üzerine ne kadar ilave zam yapılacağı bulunuyor. Ancak hem düzenlemenin kapsamı hem de olası ek artışın oranı henüz netleşmiş değil.

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“ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞA İŞARET EDİYOR”

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Prof. Dr. Develi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında yer alan iyileştirme vurgusunun, mevcut zam mekanizmasının ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Emekli aylıklarında zaten enflasyona bağlı artış yapıldığını hatırlatan Develi, bütçe kapsamında gündeme gelen düzenlemeyi şu sözlerle yorumladı:

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“Burada aynı zamanda bir refah payı, yani enflasyonun üzerinde bir düzenleme, bir artış durumu söz konusu olacak. Bunu anlıyoruz.”

Develi, bu değerlendirmesinin açıklamalardan çıkardığı beklentiyi yansıttığını belirterek, ilave artışın ne kadar olacağının henüz bilinmediğini dile getirdi. Böylece emekliler açısından en çok merak edilen başlık, enflasyon hesabının yanında gündeme gelebilecek ek iyileştirme oldu.

EMEKLİ ZAMMINDA YÜZDE 8 İLA 10 TAHMİNİ

Yayında paylaşılan enflasyon senaryolarına değinen Develi, mevcut tahminler üzerinden emekli aylıklarında yüzde 8 ila 10 aralığında artış beklentisinin konuşulduğunu aktardı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artışında yılın ikinci yarısındaki enflasyonun belirleyici olduğuna dikkat çeken Develi, farklı yıl sonu tahminlerinin farklı zam hesapları ortaya çıkardığını anlattı.

Bu kapsamda Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini, Orta Vadeli Program’daki öngörüler ve piyasa katılımcılarının beklentileri üzerinden çeşitli senaryolar değerlendiriliyor.

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Ancak söz konusu oranlar kesinleşmiş zam anlamına gelmiyor. Yılın kalan aylarına ilişkin enflasyon verileri tamamlandığında, enflasyona bağlı artış hesabı da netleşecek. İlave refah payı verilmesi durumunda ise toplam zam oranı ayrıca şekillenecek.

ASIL BEKLENTİ REFAH PAYININ ORANI

Develi, emeklilerin beklentisinin enflasyona bağlı artışın üzerine yapılabilecek iyileştirmede yoğunlaştığını söyledi. Refah payının, enflasyonun üzerinde sağlanan ek artışı ifade ettiğini anlatan Develi, düzenlemenin emekli gelirlerine etkisinin bu ilave payın büyüklüğüne bağlı olacağını belirtti.

“Önemli olan nokta burada enflasyonun üzerindeki artışın oranı” değerlendirmesinde bulunan Develi, emeklilerin beklediği haberin de bu konuda atılacak adım olduğunu dile getirdi.

Bununla birlikte yayında herhangi bir kesin refah payı oranı açıklanmadı. Ek artışın kaç puan olacağı, hangi emekli gruplarını kapsayacağı ve nasıl uygulanacağı konusunda düzenlemenin ayrıntıları bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİNDE HESAP DEĞİŞİYOR

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Memur emeklilerinin zam hesabının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olduğunu hatırlatan Develi, bu grupta toplu sözleşme artışları ile enflasyon farkının birlikte dikkate alındığını ifade etti.

Develi, temmuz ayında alınan toplu sözleşme zammını aşan enflasyonun, sonraki dönemin artış hesabında etkili olduğunu anlattı. Bu nedenle aynı enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplarda bile emekli grupları arasında farklı oranlar ortaya çıkabiliyor.

Yayındaki değerlendirmesinde memur emeklileri için yaklaşık yüzde 7 ila 8 bandındaki artış senaryolarına değinen Develi, olası refah payının bu hesapların üzerinde ayrı bir iyileştirme anlamına geleceğini söyledi.

Dolayısıyla emeklilerin tamamı için tek bir zam oranından söz etmek, düzenlemenin kapsamı açıklanmadan mümkün görünmüyor.

SEYYANEN ARTIŞ TALEBİ YENİDEN GÜNDEMDE

Develi’nin dikkat çektiği bir diğer konu ise çalışan memurlar ile memur emeklileri arasındaki gelir farkı oldu. 2023 yılında çalışan memurlara yapılan 8 bin liranın üzerindeki seyyanen artışı hatırlatan Develi, söz konusu ödemenin memur emeklilerine de yansıtılmasına yönelik talebin sürdüğünü belirtti.

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Bu artışın zaman içinde çalışan memurların gelirlerine daha yüksek bir tutar olarak yansıdığını ifade eden Develi, çalışanlarla emekliler arasındaki maaş makasının açıldığına dikkat çekti.

Memur emeklilerinin bu konuda bir düzenleme beklediğini söyleyen Develi, olası iyileştirmenin tartışılan başlıklardan biri olduğunu aktardı. Ancak seyyanen artışın emekli aylıklarına yansıtılması konusunda kesinleşmiş bir karar açıklamadı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA RAKAM NETLEŞMEDİ

En düşük emekli aylığının ulaşabileceği seviyeye ilişkin hesaplamalar da yayında gündeme geldi. Bununla birlikte enflasyon tahminleri üzerinden oluşturulan tutarlar, henüz kesinleşmiş bir ödeme miktarını göstermiyor.

Develi’nin değerlendirmesinde öne çıkan nokta, olası düzenlemenin yalnızca mevcut enflasyon hesabıyla sınırlı kalmayabileceği oldu. Refah payı veya başka bir iyileştirme yapılması hâlinde, maaşlara ilişkin hesapların da yeniden ele alınması gerekecek.

Bu nedenle emeklilerin eline geçecek kesin tutar açısından hem yıl sonu enflasyonunun hem de yasal düzenlemenin içeriğinin görülmesi gerekiyor.