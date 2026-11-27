Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak 2027’de yapılacak maaş zammına çevrildi. Tüm emeklilere refah payı verilmesi, prim gün sayısına göre kademeli zam yapılması ve kök maaş sorununun çözülmesi gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor.

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CNN TÜRK’e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, emeklilere yönelik düzenlemenin bütçeye olası maliyetini ve öne çıkan zam formüllerini değerlendirdi.

EMEKLİYE NASIL BİR DÜZENLEME GELİR?

SGK bütçesinde Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında yaklaşık 800 milyar liralık artış olduğunu belirten Bal, Genel Kurul’da ilave kaynak sağlanmaması halinde emeklilere yapılabilecek aylık artışın kişi başına ortalama 4 bin lira civarında kalabileceğini söyledi.

Yaklaşık 12 milyon 300 bin emeklinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte toplam tahsis sayısının 17 milyon 150 bin civarında olduğunu ifade eden Bal, söz konusu artışın emeklilerin beklentilerinin altında kalacağını vurguladı.

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Kamuoyunda 10 bin ile 15 bin liralık zam rakamlarının da konuşulduğunu hatırlatan Bal, daha yüksek bir artış için bütçeye ilave kaynak konulması gerektiğine dikkat çekti.

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HANGİ FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR?

Emekli maaşlarına yönelik düzenlemede ikili bir sistemin gündeme gelebileceğini belirten Bal, yaş ve prim ödeme gün sayısının zam oranlarında belirleyici olabileceğini ifade etti.

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Bu formüle göre ileri yaştaki ve prim gün sayısı yüksek olan emeklilerin daha fazla, genç yaşta emekli olanların ise daha düşük artıştan yararlanabileceğini belirten Bal, ortalama 4 bin liralık artış üzerinden bazı emeklilere 5 bin, bazılarına ise 3 bin liralık zam yapılabileceğini örnek verdi.

Kök maaş ve sıfır zam riskine de değinen Bal, en düşük emekli aylığı uygulamasının yeni dönemde de devam etmesini beklediğini söyledi. Sorunun kalıcı olarak çözülmesi için 2008 yılında düşürülen aylık bağlama oranlarının yeniden düzenlenmesi ve bu değişikliğin mevcut emeklileri de kapsaması gerektiğini belirtti.

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ÇOK PRİM ÖDEYENE ÇOK ZAM DÖNEMİ Mİ?

3600 gün prim ödeyenlerle 9000 gün prim ödeyenlerin aynı maaşı alabildiğine dikkat çeken Bal, yalnızca prim gün sayısına göre yapılacak bir düzenlemenin maaş adaletsizliğini tamamen ortadan kaldırmayacağını söyledi.

6000 gün boyunca yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen bir sigortalının, 9000 gün prim ödeyen başka bir sigortalıdan sisteme daha fazla kaynak aktarmış olabileceğini belirten Bal, prime esas kazancın da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

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Emekli maaşlarında hakkaniyetli bir dağılım için prime esas kazanç ve aylık bağlama oranlarının esas alınmasını savunan Bal, yalnızca yaş veya prim gününe göre yapılacak artışların yeni maaş adaletsizliklerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Emeklilere yapılacak artışın miktarı ve düzenlemenin kapsamı henüz kesinleşmezken gözler bütçe görüşmelerine ve hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi.