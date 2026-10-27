Emekliye zam düzenlemesi: Bakanlık düğmeye bastı! İşte masadaki alternatifler

HABER MERKEZİ Ankara kulislerinde düşük emekli maaşı alanlara daha yüksek artış yapılması, en düşük emekli maaşının otomatik olarak güncellenmesi ve dar gelirli ailelere yeni destek modelleri gibi seçenekler konuşuluyor. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi hedefleniyor. Detayları CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan aktardı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekliler için yeni bir düzenlemenin sinyalini vermesiyle milyonlarca kişinin gözü Ankara’ya çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada, emeklilerin gelir durumunun iyileştirilmesine yönelik farklı seçenekler değerlendiriliyor. Henüz AK Parti grubuyla ve Meclis’le paylaşılmayan çalışmanın çerçevesinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

ERDOĞAN’DAN EMEKLİLER İÇİN DÜZENLEME AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirterek bu konuda imkânları zorlayarak ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini ifade etti.

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Erdoğan, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkânların oluşturulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “2027 bütçesinde emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Meclisimizin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.” Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının ardından gözler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya çevrildi.

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EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN HANGİ SEÇENEKLER MASADA?

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Başkent Ankara’da bir süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin henüz AK Parti grubuna ve Meclis gündemine ulaşmadığı belirtiliyor. Çalışmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde devam ediyor. Ankara kulislerinde konuşulan seçenekler arasında tüm emeklilerin durumunun ele alınması da bulunuyor. Özellikle daha düşük emekli maaşı alan kesimlere daha yüksek oranda artış yapılması ihtimali üzerinde duruluyor. Bu kapsamda, yasal artışlar ve toplu sözleşmeyle öngörülen zamların yanı sıra emeklilerin gelirlerinde ilave iyileştirme sağlayabilecek farklı bir modelin uygulanıp uygulanamayacağı değerlendiriliyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ FORMÜL GÜNDEMDE Mİ?

Ankara’da üzerinde durulan başlıklardan biri de en düşük emekli maaşı. Mevcut uygulamada en düşük emekli maaşı belirli dönemlerde yasal düzenlemeyle yeniden belirleniyor. Kulislerde, bu maaşın belirli periyotlarla artırılması için her defasında yeni bir yasal düzenleme yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırabilecek bir formül üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Geliştirilebilecek bir modelle en düşük emekli maaşının belirli dönemlerde otomatik olarak yükseltilmesi seçeneği de değerlendiriliyor. Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

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DAR GELİRLİLER İÇİN DESTEK MODELİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Çalışmalar yalnızca emeklilerle sınırlı değil. Dar gelirli kesimlerin gelir durumlarının iyileştirilmesine yönelik analizler de Ankara’da gündemde. Bu kapsamda, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı (GETAD) üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Hane içindeki toplam gelirin belirli bir seviyenin altında kalmamasını hedefleyen bir destek modelinin oluşturulup oluşturulamayacağı değerlendiriliyor. Bu doğrultuda yapılacak etki analizleri ve araştırmalar sonucunda dar gelirli ailelere yönelik yeni bir destek mekanizmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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DÜZENLEME NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Hükümetin gündeminde, 2027 yılında hem emeklilerin hem de dar gelirli vatandaşların ekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik bir tedbir paketi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, emeklilere yönelik düzenlemenin kısa süre içinde Meclis gündemine gelebileceğine işaret ediyor. Erdoğan, gerekli yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini ümit ettiklerini belirtti. Ancak düzenlemenin kapsamı, hangi emeklileri nasıl etkileyeceği ve maaşlarda ne ölçüde bir iyileştirme yapılacağı henüz netleşmiş değil. Önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmanın çerçevesinin belirlenmesi ve ilk ayrıntıların kamuoyuna yansıması bekleniyor.