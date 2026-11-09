Esnaf ve sanatkarlara 2002'den beri Hazine destekli 907,8 milyar lira finansman sağlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştırmak, işletmelerin sürdürülebilirliğini desteklemek ve ekonomik faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla sağlanan finansman desteklerinin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

TESKOMB kefaletiyle ve Halkbank kaynaklı olarak 2002 yılından ekim ayı sonuna kadar esnaf ve sanatkarlara toplam 4 milyon 786 bin 84 kredi kullandırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu dönemde sağlanan finansman desteği tutarı 907,8 milyar liraya ulaştı. Söz konusu finansman, Hazine tarafından yüzde 50 finansman maliyeti sübvansiyonuyla 2025'te yüzde 25, 2026'da yüzde 20 yıllık maliyetle uygulandı. Veriler, esnaf ve sanatkarlara yönelik finansman desteğinin yıllar içerisinde ulaştığı büyüklüğü ve sürekliliği ortaya koyuyor. Bu yılın 10 ayında toplam 187 bin 673 kredi kullandırımı gerçekleştirilirken bu kapsamda esnaf ve sanatkarlara sağlanan finansman tutarı 168,1 milyar lira oldu."

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Açıklamada, esnaf ve sanatkarlara yönelik finansman desteklerinin, ülkede ticari hayatın canlılığını ve işletmelerin sürdürülebilirliğini destekleyen önemli rol üstlendiğine işaret edildi.

Haberin Devamı

"YATIRIM KREDİLERİNİN ÜST LİMİTİNİ 3,5 MİLYON LİRAYA YÜKSELTTİK"

Esnaf ve sanatkar sayısındaki artış ve yeni işletmelerin ticari hayata katılımının da bu dinamizmi ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Haberin Devamı

"Esnaf ve sanatkarlarımıza sunduğumuz finansman imkanlarının yanı sıra krediye ulaşım imkanlarını kolaylaştıran ve işletmelerimizin yatırım kapasitesini artıran düzenlemeleri de hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda işletme kredilerinin üst limitini 1,5 milyon liraya, yatırım kredilerinin üst limitini 3,5 milyon liraya yükselttik. İşletme kredilerinde geri ödeme süresini 48 aya, yatırım kredileri kapsamında taşıt, makine ve teçhizat alımlarında 60 aya, işyeri edindirme kredilerinde ise 72 aya çıkardık. Ayrıca kredi kullanabilmek için aranan ticari faaliyete başlama süresini 6 aydan 3 aya indirdik. Vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın da bu kredilerden yararlanabilmelerine yönelik düzenlemeleri bu yıl hayata geçirdik."

Haberin Devamı

Açıklamada, finansman desteklerinin geri ödeme performansının da esnaf ve sanatkarların finansal sorumluluk bilincini ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, Hazine sübvansiyonlu kredilerin yüzde 99'undan fazlasının taksitlerinin esnaf ve sanatkarlar tarafından vadesinde ödendiği aktarıldı.

Haberin Devamı

"ESNAF VE SANATKARLARIN İHRACAT İŞLEM SAYISI 6,8 MİLYONU AŞTI"

Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi üzerinden 2005'te 1,8 milyon esnaf ve sanatkara hizmet verildiği ve bugün 2 milyon 273 bin işletmeye ulaştığı belirtilen açıklamada, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından da olumlu bir tabloyla karşı karşıya olunduğu ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'deki esnaf ve sanatkar işletmelerinin yüzde 40'ından fazlasının 10 yıl ve daha uzun süredir ticari faaliyetlerini sürdürdüğü ve bu oranın, esnaf işletmelerinin önemli bölümünün uzun yıllar boyunca ekonomik hayatın içerisinde yer aldığını gösterdiği bildirildi.

Yeni kurulan işletmelerin de ticari hayata güçlü şekilde tutunmaları ve faaliyetlerini uzun yıllar sürdürebilmelerinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmeleri ve uluslararası pazarlara açılmaları amacıyla dış ticarete katılımlarının desteklendiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, esnaf ve sanatkarlar tarafından gerçekleştirilen ihracata ilişkin de bilgi verilerek, şu ifadeler kulanıldı:

"2019'da esnaf ve sanatkarlarımız tarafından gerçekleştirilen ihracat işlem sayısı 26 bin 408 iken 2025 yılı sonunda 6 milyon 894 bin 719'a ulaşmıştır. Bu gelişme, esnaf ve sanatkarlarımızın yalnızca yerel ekonomide değil, dış ticarette de giderek daha etkin rol üstlendiğini göstermektedir. Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana uygun şartlarda erişimini sağlamak, finansman maliyetlerini azaltmak, işletmelerin ekonomik faaliyetlerini güçlendirmek, üretim ve istihdam kapasitelerini artırmak amacıyla desteklerimizi sürdürüyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın güçlü işletmelerle ekonomimize daha fazla katkı sunmasını sağlamak amacıyla finansman desteklerimiz, önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edecektir."