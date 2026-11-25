HABER MERKEZİ BDDK'nın ikinci konut alımına ilişkin kredi sınırlamasını değiştirmesinin ardından bankaların konut kredisi faiz oranları da yakından takip edilmeye başlandı.

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Bir özel bankanın konut kredisi faizini aylık yüzde 3,15 seviyesinden yüzde 2,85'e indirmesi, finansman maliyetlerinde aşağı yönlü hareketin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Özellikle yüksek konut fiyatları nedeniyle banka kredisine ihtiyaç duyan vatandaşlar açısından faiz oranlarındaki değişiklik büyük önem taşıyor. Çünkü konut kredilerinde faiz oranının sınırlı ölçüde gerilemesi bile uzun vadeli kredilerin toplam geri ödemesinde önemli farklar oluşturabiliyor.

BDDK'nın son kararı ise ikinci evini satın almak isteyenlerin kullanabileceği azami kredi tutarını artırarak konut finansmanına erişimde yeni bir imkân sağlıyor.

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KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE GERİ ÇEKİLME BAŞLADI

Konut kredisi piyasasında uzun süredir takip edilen faiz oranlarında yeni bir hareketlilik yaşanıyor.

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Bir özel bankanın aylık konut kredisi faiz oranını yüzde 3,15'ten yüzde 2,85'e indirmesiyle kredi maliyetlerinde aşağı yönlü önemli bir adım atıldı.

Söz konusu değişiklik, aylık faiz oranında 0,30 puanlık düşüş anlamına geliyor. Konut kredilerinde aylık faiz oranları, hem taksit tutarlarını hem de kredi vadesi boyunca yapılacak toplam geri ödemeyi doğrudan etkiliyor.

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Bu nedenle faiz oranındaki düşüş, özellikle uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar açısından önem taşıyor.

Ancak bir bankanın faiz oranını indirmesi, bütün bankaların aynı seviyeye geçtiği anlamına gelmiyor. Kredi koşulları ve oranlar bankadan bankaya farklılık gösterebiliyor.

TAKSİTLER NASIL DEĞİŞİYOR?

Konut kredilerindeki faiz indiriminin aylık taksitlere ve toplam geri ödemeye etkisi, kredi tutarı büyüdükçe daha belirgin hale geliyor.

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Örneğin 1 milyon TL konut kredisi kullanmak isteyen bir vatandaş için aylık yüzde 3,15 faiz ile yüzde 2,85 faiz arasında önemli bir maliyet farkı ortaya çıkıyor.

120 ay vadeli standart eşit taksitli kredi hesabında, yüzde 3,15 faizle aylık taksit yaklaşık 32 bin 280 TL seviyesinde bulunuyor.

Faiz oranının yüzde 2,85'e düşmesi halinde ise aylık taksit yaklaşık 29 bin 510 TL'ye geriliyor.

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Böylece aynı kredi tutarı ve vadede aylık ödeme yaklaşık 2 bin 770 TL azalıyor.

Kredi vadesinin tamamı dikkate alındığında toplam taksit ödemelerindeki fark 330 bin TL'yi aşabiliyor.

Bu hesaplama, faiz oranlarının konut kredisi maliyeti üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

1 MİLYON VE 2 MİLYON TL KONUT KREDİSİNDE YENİ HESAP

Aylık yüzde 3,15 ve yüzde 2,85 faiz oranları üzerinden yapılan örnek hesaplamalara göre 120 ay vadeli kredilerde ortaya çıkan tablo şöyle:

Kredi tutarı %3,15 aylık taksit %2,85 aylık taksit Aylık fark 1.000.000 TL 32.280 TL 29.510 TL 2.770 TL 1.500.000 TL 48.420 TL 44.270 TL 4.150 TL 2.000.000 TL 64.560 TL 59.020 TL 5.540 TL 3.000.000 TL 96.840 TL 88.530 TL 8.310 TL

Tablodaki tutarlar yaklaşık hesaplamalardır. 120 ay vade, sabit faiz ve eşit taksit varsayılmıştır. Vergiler, sigorta, ekspertiz, tahsis ücreti ve diğer masraflar dahil değildir. Özellikle ikinci konut kredilerinde vergi uygulamaları gerçek ödeme tutarlarını değiştirebilir.

Örnek hesaplamalar, kredi tutarı yükseldikçe faiz indiriminin aylık taksitlerde daha büyük bir fark oluşturduğunu gösteriyor.

Ancak bankaların sunduğu faiz oranları; kredi tutarı, vade, müşteri koşulları ve ek ürün kullanımına göre değişebiliyor.

BDDK'DAN İKİNCİ EV ALACAKLARA KRİTİK KARAR

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Konut kredisi faizlerinde geri çekilme yaşanırken BDDK'nın 19 Kasım 2026 tarihli kararı da konut piyasasının gündeminde yer alıyor.

BDDK, konut kredilerinde kredi tutarının taşınmazın değerine oranına ilişkin önemli bir değişikliğe gitti.

Daha önce kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir konut bulunan tüketicilerin yeni konut alımlarında azami kredi oranı yüzde 75 azaltılıyordu.

Yeni düzenlemeyle bu sınırlamanın kapsamı değiştirildi.

Artık söz konusu yüzde 75'lik azaltım, değerlendirmeye dahil en az iki konutu bulunan tüketiciler için uygulanacak.

Böylece mevcut durumda yalnızca bir konutu olan vatandaşların ikinci evlerini satın alırken daha yüksek tutarda konut kredisi kullanabilmelerinin önü açıldı.

İKİNCİ KONUT ALIMINDA YÜZDE 75 SINIRLAMASI KALDIRILDI

BDDK'nın yeni kararı, özellikle ikinci konutunu almak isteyen tüketicilerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor.

Önceki uygulamada bir konutu bulunan kişi, yeni bir ev satın almak istediğinde konutun değerine göre belirlenen azami kredi tutarının yalnızca dörtte birinden yararlanabiliyordu.

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Yeni kararla birlikte tek konutu bulunanlar açısından bu azaltım uygulanmayacak.

Örneğin normal şartlarda konut değerinin yüzde 80'ine kadar kredi kullanılmasına izin verilen bir taşınmazda, önceki uygulama nedeniyle bu oran yüzde 20'ye düşüyordu.

Yeni düzenlemenin ardından ise şartları sağlayan ve yalnızca bir konutu bulunan alıcılar için normal azami kredi oranı esas alınabilecek.

Ancak kullanılabilecek gerçek kredi tutarı, bankanın değerlendirmesine ve konutun özelliklerine bağlı olacak.

5 MİLYON TL'LİK EV İÇİN KREDİ TUTARI 4 MİLYONA ÇIKABİLİYOR

BDDK'nın ikinci konut düzenlemesinin etkisi, 5 milyon TL değerindeki bir ev üzerinden yapılan örnek hesaplamayla daha net ortaya çıkıyor.

Ekspertiz değeri 5 milyon TL olan ve normal şartlarda yüzde 80 azami kredi oranı uygulanabilen bir konut için kredi üst sınırı 4 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Ancak önceki düzenlemede, halihazırda bir konutu bulunan kişinin ikinci konut alımında bu tutar yüzde 75 azaltılıyordu.

Böylece kullanılabilecek azami kredi tutarı 1 milyon TL'ye düşüyordu.

Yeni düzenlemeyle söz konusu azaltım, tek konutu bulunan alıcılar için kaldırıldı.

Bu durumda 5 milyon TL'lik örnek konutta kullanılabilecek azami kredi tutarı yeniden 4 milyon TL'ye ulaşabiliyor.

5 milyon TL değerindeki örnek konut Eski uygulama Yeni uygulama Azami kredi oranı %20 %80 Azami kredi tutarı 1.000.000 TL 4.000.000 TL Gerekli asgari peşinat 4.000.000 TL 1.000.000 TL

Bu örnekte ikinci konutunu almak isteyen vatandaşın kullanabileceği azami kredi miktarı 3 milyon TL artarken, ihtiyaç duyacağı asgari peşinat da aynı tutarda azalıyor.

Ancak söz konusu oran her konut için geçerli değil. Gerçek kredi sınırı, konutun ekspertiz değerine, enerji sınıfına ve ilgili BDDK tablosuna göre değişiyor.

ÜÇÜNCÜ EVİNİ ALACAKLAR İÇİN KISITLAMA DEVAM EDİYOR

BDDK'nın yeni düzenlemesi, birden fazla konutu bulunan bütün vatandaşlar için kredi sınırlamasının kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

Karara göre kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının toplamda en az iki konutu bulunan tüketiciler için yüzde 75'lik azaltım devam edecek.

Bu nedenle üçüncü konutunu satın almak isteyen kişiler, mevcut sınırlamaya tabi olacak.

Örneğin iki konutu bulunan bir vatandaş, üçüncü evini satın almak istediğinde normal azami kredi tutarının yalnızca yüzde 25'i kadar kredi kullanabilecek.

Bu hesaplamada taşınmazların kimlerin üzerine kayıtlı olduğu da önem taşıyor.

BDDK, yalnızca kredi başvurusunda bulunan kişinin kendi adına kayıtlı konutlarını değil, eşinin ve 18 yaş altındaki çocuklarının sahip olduğu konutları da birlikte değerlendiriyor.

HİSSELİ TAPUSU OLANLAR İÇİN YENİ KOLAYLIK

Konut kredilerine ilişkin düzenlemede hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren bir değişiklik de yapıldı.

Yeni karara göre herhangi bir konutta yüzde 50 veya daha az hisse sahibi olan tüketicilerin bu nitelikteki bir konutu, belirlenen şartlarla konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak.

Ancak ikiden fazla konutta hisseli tapusu bulunan kişiler bu istisnanın dışında tutulacak.

Bu değişiklik, özellikle miras veya ortak mülkiyet nedeniyle bir taşınmazın belirli payına sahip olan tüketicilerin kredi kullanımında önem taşıyor.

Böylece düşük oranlı bir hisseye sahip olunması, ilgili şartların karşılanması halinde konut kredisi değerlendirmesinde farklı ele alınabilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE EVİ YIKILANLARA İSTİSNA

BDDK kararında riskli yapı nedeniyle yıkılan veya hakkında yıkım kararı alınan konutlara ilişkin de düzenleme bulunuyor.

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen ve bu nedenle yıkılan konutlardan yalnızca biri, konut sahipliği değerlendirmesinin dışında tutulabilecek.

Aynı uygulama hakkında yıkım kararı bulunan konutlar için de geçerli olacak.

Bu istisnayla birlikte riskli yapı nedeniyle kullanılamayan bir konutun, yeni konut kredisi başvurusundaki mülkiyet hesabına etkisi sınırlandırılıyor.

Ancak birden fazla riskli konut bulunması halinde yalnızca birinin değerlendirme dışı bırakılabileceği belirtiliyor.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DAHA DA DÜŞECEK Mİ?

Bir özel bankanın konut kredisi faiz oranını yüzde 3,15'ten yüzde 2,85'e indirmesi, diğer bankaların da benzer adımlar atıp atmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Konut kredisi faizlerinde yaşanan bu geri çekilme, kredi maliyetlerini azaltırken yeni başvurular açısından dikkat çekici bir gelişme oluşturdu.

Ancak faizlerin önümüzdeki dönemde daha da düşüp düşmeyeceği konusunda henüz kesin bir tablo bulunmuyor.

Bankaların kredi faizlerini belirlerken dikkate aldığı fonlama maliyetleri, piyasa faizleri, likidite koşulları ve kredi politikaları, yeni oranların şekillenmesinde etkili olacak.

Öte yandan BDDK'nın ikinci konut alımında kredi sınırlamasını gevşetmesi, azami kredi tutarına ilişkin bir düzenleme niteliği taşıyor.

Bu nedenle söz konusu kararın bankalara doğrudan faiz indirimi zorunluluğu getirmediği de unutulmamalı.