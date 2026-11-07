Ev sahibi ve kiracılar dikkat! 3 ayda tahliye kararı

HABER MERKEZİ Ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların başında kira bedelinin zamanında ödenmemesi geliyor. Son yıllarda artan kira uyuşmazlıkları nedeniyle tahliye süreçlerinin ne kadar sürdüğü de hem kiracılar hem de mülk sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

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İstanbul’da görülen bir dosyada verilen karar ise kira borcunun ödenmemesi halinde tahliye sürecinin bazı durumlarda oldukça kısa sürede sonuçlanabileceğini ortaya koydu.

Avukat Gizem Gonce, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada söz konusu dosyada yaklaşık üç aylık süreç içerisinde tahliye kararı verildiğine dikkat çekti.

67 BİN 950 TL'LİK KİRA BORCU İÇİN TAKİP BAŞLATILDI

Gonce'nin aktardığı bilgilere göre kiracının 2026 yılı Mayıs ayı sonuna kadar biriken toplam 67 bin 950 TL tutarındaki kira borcunu ödememesi üzerine ev sahibi tarafından icra yoluna başvuruldu.

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Kira alacağının tahsili ve taşınmazın tahliyesi amacıyla İstanbul 28. İcra Müdürlüğü nezdinde işlem başlatıldı. İcra takibinin ardından ödeme emri kiracıya gönderildi. Gonce, ödeme emrinin 30 Nisan 2026 tarihinde kiracıya tebliğ edildiğini belirtti. Bu aşamadan sonra kiracının yasal süre içerisinde ödeme emrine itiraz etmesi veya borcu ödemesi gerekiyordu.

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7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ GEÇİRİLDİ

Tahliye sürecinde kritik noktalardan birinin ödeme emrinin tebliğinden sonraki süreler olduğunu vurgulayan Gonce, kiracının icra takibine 7 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmadığını söyledi.

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İtiraz yapılmamasıyla birlikte takip kesinleşme aşamasına geçti. Bunun yanı sıra kira borcunun ödenebilmesi için tanınan 30 günlük süre içerisinde de borcun tamamının kapatılmadığı belirtildi. Gonce, bu iki sürenin geçirilmesinin tahliye sürecinin hızlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

KİRACI 6 AYLIK KİRA BEDELİNİ ÖDEDİĞİNİ SAVUNDU

Dosyada kiracı tarafından ödeme yapıldığına ilişkin savunma da gündeme geldi. Gonce'nin açıklamasına göre kiracı, belirli aylara ilişkin kira bedellerini ödediğini ve yaklaşık 6 aylık kira borcunu kapattığını ileri sürdü.

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Ancak yapılan incelemede yatırılan tutarın talep edilen kira borcunun tamamını karşılamadığı belirtildi. Kiracının banka hesabına yaptığı ödemelerin toplamının yaklaşık 36 bin TL olduğu, buna karşılık icra takibine konu kira borcunun daha yüksek olduğu ifade edildi. Bu nedenle yapılan ödemenin borcun tamamının kapatılması açısından yeterli olmadığı değerlendirildi.

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KİRA ARTIŞI DA HESABA KATILDI

Dosyada ilerleyen aylara ilişkin kira bedelleri de uyuşmazlığın konuları arasında yer aldı. Gonce, özellikle eylül ayında kira artış döneminin devreye gireceğini ve yeni kira bedelinin yaklaşık 23 bin TL seviyesinde olmasının beklendiğini aktardı.

Kiracının yaptığı ödemeler ile tahakkuk eden kira borçları karşılaştırıldığında eksik ödemenin devam ettiği ve borcun tamamen kapatılmadığı belirtildi. Bu durum üzerine ev sahibi taraf tahliye talebini sürdürdü.

30 GÜN İÇİNDE ÖDEME YAPILMAYINCA TAKİP KESİNLEŞTİ

Avukat Gizem Gonce, sürecin en kritik bölümünün ödeme emrinin tebliğ edilmesinden sonra başladığını vurguladı. Kiracıya gönderilen ödeme emrine 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmemesi ve 30 günlük yasal süre içerisinde kira borcunun tamamen ödenmemesi üzerine icra takibi kesinleşti. Takibin kesinleşmesinin ardından tahliye süreci devam etti. Mahkeme, dosyadaki bilgi ve belgeleri değerlendirerek kiracının taşınmazdan tahliyesine karar verdi.

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YAKLAŞIK 3 AYDA TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Kararın dikkat çeken yönlerinden biri ise dava süresinin oldukça kısa olması oldu. Gonce, kira borcunun ödenmemesi nedeniyle başlatılan süreçte yaklaşık üç ay içerisinde tahliye kararının çıkabildiğini ifade etti.

Tahliye davalarının her zaman uzun yıllar sürmediğinin altını çizen Gonce, gerekli şartların oluşması ve yasal sürelerin geçirilmesi halinde sürecin daha hızlı sonuçlanabileceğini belirtti. Gonce, "Kira bedeli ödenmediği zaman yaklaşık 3 ay içerisinde tahliye kararı çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

KİRACIYA VEKALET ÜCRETİ DE ÇIKTI

Tahliye kararının yanı sıra kiracının ayrıca vekalet ücreti ödemesine de hükmedildi. Gonce'nin verdiği bilgiye göre kiracı hakkında 18 bin TL vekalet ücreti ödenmesine karar verildi. Böylece ödenmeyen kira borcunun yanı sıra yargılama sürecinden kaynaklanan ek maliyetler de ortaya çıktı.

KARAR İSTİNAFA AÇIK

Öte yandan verilen tahliye kararının kesinleşmiş nihai karar olmadığına da dikkat çekildi. Avukat Gizem Gonce, kararın Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yoluna açık olduğunu ifade etti. Kiracı tarafın yasal süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunabileceğini belirten Gonce, nihai sürecin üst mahkemenin değerlendirmesine göre şekillenebileceğini aktardı.

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EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR İÇİN KRİTİK UYARI

Söz konusu karar, kira borcu nedeniyle başlatılan tahliye süreçlerinde yasal sürelerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Ödeme emrinin tebliğ edilmesinin ardından kiracı açısından itiraz ve ödeme sürelerinin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Ev sahipleri açısından ise kira bedellerinin ödenmemesi halinde icra takibi yoluyla hem kira alacağının tahsilinin hem de şartların oluşması halinde tahliyenin talep edilebilmesi mümkün olabiliyor.

Özellikle ödeme emrine süresinde itiraz edilmemesi ve kira borcunun yasal süre içerisinde kapatılmaması halinde tahliye sürecinin beklenenden çok daha kısa sürede sonuçlanabileceği görülüyor.