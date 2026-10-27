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UzmanparaEvini turistlere kiralayanlar dikkat! Eksik evraka 30 gün süre
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Evini turistlere kiralayanlar dikkat! Eksik evraka 30 gün süre

27.10.2026 - 08:00 | Son Güncellenme:

#Turizm#Kiralama#Evrak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, izin belgesi için gerekli evraklarda eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi halinde belge sahibine eksiklikleri gidermesi için 30 gün süre tanınacak. Bu süre içinde eksikliklerini gidermeyenlerin izin belgeleri iptal edilecek.

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Evini turistlere kiralayanlar dikkat Eksik evraka 30 gün süre

HABER MERKEZİ Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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EKSİK VE UYGUNSUZ EVRAKLAR İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE

Düzenlemeyle, 28 Aralık 2023 tarihli yönetmeliğin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapıldı. Buna göre, belgelendirmeye esas evraklarda eksiklik veya uygun olmayan belge bulunması ya da belgelendirmeye esas bilgi ve belgelerde değişiklik meydana geldiğinin tespit edilmesi durumunda, izin belgesi sahibine eksikliklerini gidermesi için 30 gün süre verilecek.

EKSİKLİKLER GİDERİLMEZSE İZİN BELGESİ İPTAL EDİLECEK

Verilen 30 günlük sürenin sonunda eksikliklerin giderilmediğinin belirlenmesi halinde turizm amaçlı kiralama izin belgesi iptal edilecek. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütecek.

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