HABER MERKEZİ Türkiye'de elektronik belge ve ödeme sistemlerinde yeni bir dönemin kapısı açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik fatura ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin uygulamalarda kapsamlı değişiklikler yaptı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Resmi Gazete'de yayımlanan 598 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik belgelerin oluşturulmasından imzalanmasına, ödeme cihazlarının kullanımından belge teslimine kadar birçok alanda yeni kurallar belirlendi.

Düzenlemenin en dikkat çekici başlığı, mevcut mevzuatta yer alan bilgi fişi tanımının kaldırılması oldu. Böylece belirli sistemlerde elektronik belgelerin doğrudan düzenlenmesine yönelik yeni uygulamaların önü açıldı.

Değişiklikler yalnızca fatura işlemleriyle sınırlı kalmadı. Sinema salonları, serbest meslek mensupları, ödeme cihazı üreticileri ve elektronik belge hizmeti sunan şirketleri ilgilendiren yeni hükümler de getirildi.

Haberin Devamı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! BİLGİ FİŞİ UYGULAMASI KALDIRILDI

Haberin Devamı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. 598 Sıra No'lu Tebliğ kapsamında, daha önce yayımlanan 509 Sıra No'lu Tebliğ'de bulunan "Bilgi Fişi" tanımı yürürlükten kaldırıldı.

Haberin Devamı

Bununla birlikte elektronik ticaret işlemlerinde, e-Arşiv fatura süreçlerinde ve elektronik bilet uygulamalarında kullanılan bazı bilgi fişi ifadeleri de mevzuattan çıkarıldı.

Haberin Devamı

Bu kapsamda "ÖKC fatura bilgi fişi" ve "e-Bilet bilgi fişi" ibareleri kaldırılan düzenlemeler arasında yer aldı.

Yapılan değişiklikle elektronik belge işlemlerinin belirli cihaz ve sistemler üzerinden doğrudan yürütülmesine yönelik yeni bir çerçeve oluşturuldu.

Ancak bilgi fişi tanımının kaldırılması, bütün fiş ve fatura düzenleme yükümlülüklerinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Düzenleme, ilgili elektronik belge uygulamalarındaki bilgi fişi süreçlerini değiştiriyor.

Haberin Devamı

1 OCAK 2027'DE YENİ FATURA DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Yeni tebliğde dikkat çeken düzenlemelerden biri de e-Arşiv fatura işlemlerine ilişkin oldu. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler de belirli ödeme sistemleri aracılığıyla doğrudan elektronik fatura düzenleyebilecek.

Böylece gerekli koşulları sağlayan işletmelerin, izin verilen ödeme cihazları üzerinden e-Arşiv fatura oluşturabilmesine imkân tanınacak.

Haberin Devamı

Yeni sistemde kullanılabilecek ödeme araçları da belirlendi. Bu kapsamda Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Taksi Mali Cihazlar ve Gelir İdaresi Başkanlığının izin verdiği Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar kullanılabilecek.

Söz konusu cihazların hangi elektronik belgeleri düzenleyebileceğine ilişkin ayrıntılar ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzlarla açıklanacak.

E-ARŞİV FATURA İÇİN YENİ KOLAYLIK! KİMLER YARARLANACAK?

Düzenlemeyle birlikte elektronik fatura sistemine dahil olmayan bazı mükellefler açısından yeni bir imkân oluşturuldu. Gerekli teknik özelliklere sahip ve Gelir İdaresi Başkanlığınca izin verilen ödeme cihazlarının kullanılması halinde doğrudan e-Arşiv fatura düzenlenebilecek.

Bu değişiklik, ödeme işlemi ile elektronik belge oluşturma süreçlerinin aynı cihaz üzerinden yürütülebilmesine olanak sağlayacak.

Ancak yeni uygulama bütün ödeme cihazlarını otomatik olarak kapsamıyor.

Haberin Devamı

Elektronik belge düzenlenebilmesi için kullanılan sistemin ilgili mevzuata ve Gelir İdaresi Başkanlığının belirleyeceği teknik koşullara uygun olması gerekecek.

Dolayısıyla işletmelerin mevcut cihazlarının yeni düzenlemeye uygun olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyacak.

SİNEMA SALONLARINDA YENİ DÖNEM! E-BİLET ZORUNLU OLACAK

Yeni tebliğle sinema işletmelerine ilişkin elektronik bilet uygulamalarında da değişikliğe gidildi. Daha önce Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilen e-Bilet bilgi fişi ve aylık satış raporu alma uygulamasına son verildi.

Yeni düzenlemeye göre yerli ve yabancı film gösterimi yapan bütün sinema işletmeleri, giriş biletlerini doğrudan e-Bilet olarak düzenlemek zorunda olacak.

Böylece sinema biletlerinin elektronik belge sistemi üzerinden oluşturulması esas alınacak.

Bu değişiklikle birlikte sinema işletmelerinin bilet düzenleme süreçleri yeni elektronik belge kurallarına göre yürütülecek.

Sinema işletmelerinin yeni uygulamaya ilişkin teknik gereklilikleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının açıklayacağı ayrıntıları takip etmesi gerekecek.

Haberin Devamı

HEKİM, DİŞ HEKİMİ VE VETERİNERLERE POS CİHAZI KOLAYLIĞI

Elektronik belge düzenlemesinde sağlık alanında serbest meslek faaliyeti yürütenleri ilgilendiren önemli bir değişiklik de yapıldı. Hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimler için belirli şartların sağlanması halinde ayrıca klasik POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

Ancak bu kolaylıktan yararlanabilmek için ilgili meslek mensuplarının e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olması gerekiyor.

Ayrıca e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyebilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların iş yerlerinde bulundurulması şartı aranıyor.

Bu koşulları karşılayan hekim, diş hekimi ve veterinerler, söz konusu cihazları kullanarak ödeme ve belge düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Böylece ayrıca klasik POS cihazı bulundurma zorunluluğu uygulanmayacak.

POS CİHAZI TAMAMEN KALKIYOR MU?

Yeni düzenleme, bütün işletmelerin POS cihazı kullanma zorunluluğunun sona erdiği anlamına gelmiyor. Getirilen kolaylık, belirtilen şartları sağlayan serbest meslek mensuplarıyla sınırlı bulunuyor.

Özellikle e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olan ve bu belgeyi düzenleyebilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanan hekim, diş hekimi ve veterinerler düzenlemeden yararlanabilecek.

Dolayısıyla her sağlık kuruluşunun veya her serbest meslek mensubunun mevcut POS cihazını kaldırabileceği şeklinde bir sonuç çıkarılamıyor.

Uygulamanın kapsamı, yeni tebliğde belirlenen koşullara göre değerlendirilecek.

ELEKTRONİK İMZADA YENİ UYGULAMA! MALİ SERTİFİKA GEÇERLİ OLACAK

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikler elektronik belgelerin imzalanmasına ilişkin önemli bir yeniliği de kapsıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından izin verilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden düzenlenen elektronik belgelerde cihazın mali sertifikasıyla oluşturulan elektronik imza kullanılabilecek.

Bu elektronik imza, ilgili belgelerde iş sahibinin veya yetkilisinin imzası yerine geçecek.

Böylece gerekli koşulları sağlayan ödeme cihazları, elektronik belge oluşturma ve imzalama işlemlerini kendi mali sertifikaları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Düzenleme, elektronik belge oluşturulmasında kullanılan teknik altyapının ve imza süreçlerinin yeniden şekillenmesini sağlayacak.

Ancak uygulama yalnızca tebliğ kapsamında izin verilen cihazlar ve elektronik belgeler için geçerli olacak.

ÖDEME CİHAZI ARIZALANIRSA NE OLACAK?

Yeni düzenlemede ödeme cihazlarının çalışmaması durumunda uygulanacak işlemler de açıklandı. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların arızalanması veya çalınması halinde mükelleflerin belge düzenleme işlemlerini nasıl sürdüreceği belirlendi.

Buna göre işletmeler, cihazlarının arızalandığını veya çalındığını ispatlamaları şartıyla belirli bir süre kağıt belge düzenleyebilecek.

Bu uygulama, cihazın tamir edilmesine veya yeni bir cihaz temin edilmesine kadar devam edebilecek.

Ancak kağıt belge düzenleme hakkından yararlanılabilmesi için arıza ya da hırsızlık durumunun ispatlanması gerekecek.

Dolayısıyla cihazın kullanılmaması tek başına kağıt belge düzenlenmesi için yeterli olmayacak.

CİHAZ ÜRETİCİLERİNE VE İTHALATÇILARA YENİ SORUMLULUKLAR

Elektronik belge düzenleyebilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların üreticileri ve ithalatçıları da yeni tebliğ kapsamında ek yükümlülüklerle karşı karşıya olacak.

Bu şirketler, elektronik belgelerin oluşturulması ve imzalanmasının yanı sıra iletilmesi, saklanması ve yazılım gereksinimlerinin karşılanması bakımından da sorumluluk üstlenecek.

Düzenlemeye göre ilgili üretici ve ithalatçılar, söz konusu süreçlerde Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratörlerle aynı görev ve sorumluluklara tabi olacak.

Böylece elektronik belge sisteminin yalnızca kullanıcı tarafında değil, cihazların üretimi ve teknik altyapısı açısından da yeni kurallara bağlanması sağlanacak.

Şirketlerin yeni yükümlülüklere uygun hareket etmesi, elektronik belge süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi açısından önem taşıyacak.

YENİ FATURA SİSTEMİNDE 6 ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle elektronik belge ve ödeme işlemlerinde şu değişiklikler öne çıktı: 1. Bilgi fişi kaldırıldı: İlgili elektronik belge uygulamalarındaki bilgi fişi tanımı ve buna bağlı bazı düzenlemeler mevzuattan çıkarıldı.

2. Doğrudan e-Arşiv fatura düzenlenebilecek: 1 Ocak 2027'den itibaren gerekli koşulları sağlayan mükellefler, izin verilen ödeme sistemleri üzerinden doğrudan e-Arşiv fatura oluşturabilecek.

3. Sinemalarda e-Bilet zorunlu olacak: Yerli ve yabancı film gösterimi yapan sinema işletmeleri, giriş biletlerini doğrudan elektronik bilet olarak düzenleyecek.

4. Bazı sağlık mesleklerinde POS zorunluluğu kaldırıldı: Gerekli şartları sağlayan hekim, diş hekimi ve veterinerlerin ayrıca klasik POS cihazı bulundurması gerekmeyecek.

5. Mali sertifikayla elektronik imza kullanılabilecek: İzin verilen cihazlarda mali sertifika üzerinden oluşturulan elektronik imza, ilgili belgelerde iş sahibinin veya yetkilisinin imzası yerine geçecek.

6. Arızalarda kağıt belge düzenlenebilecek: Cihazın arızalanması veya çalınması gibi ispatlanabilen durumlarda, cihaz yeniden temin edilene kadar kağıt belge düzenlenmesine izin verilecek.

HANGİ ELEKTRONİK BELGELER DÜZENLENEBİLECEK?

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden hangi elektronik belgelerin oluşturulabileceği, Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlayacağı kılavuzlarla belirlenecek.

Bu kılavuzlarda cihazların teknik özellikleri, belge düzenleme koşulları ve uygulamaya ilişkin diğer ayrıntıların açıklanması bekleniyor.

Dolayısıyla işletmelerin yeni sistemden yararlanabilmek için yalnızca ödeme cihazına sahip olması yeterli olmayacak.

Cihazın Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından izin verilen sistemler arasında bulunması ve ilgili teknik kuralları karşılaması gerekecek.

FATURA VE ÖDEME SİSTEMİNDE YENİ KURALLAR

598 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik belge uygulamalarında önemli değişikliklere gidilmiş oldu. Bilgi fişi tanımının kaldırılması, belirli ödeme sistemlerinde doğrudan e-Arşiv fatura düzenlenmesi, sinema işletmelerinde e-Bilet zorunluluğu ve bazı serbest meslek mensuplarına POS cihazı kolaylığı sağlanması düzenlemenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Cihazların mali sertifikalarıyla elektronik imza oluşturabilmesi ve arıza durumlarında kağıt belge düzenlenmesine yönelik hükümler de yeni sistemin parçalarını oluşturdu.