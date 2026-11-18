Hazine ve Maliye Bakanlığı, 18 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıda, bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirildi.

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BİREYSEL KREDİ VE KREDİ KARTLARI MASADA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisinin makroekonomik görünümü ile finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Özellikle bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımlarının değerlendirilmesi dikkat çekti. Ancak söz konusu alanlarda alınmış yeni bir karar ya da uygulanacak somut bir düzenleme açıklanmadı.

SERMAYE PİYASALARINA YÖNELİK ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda ayrıca sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin ardından önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar da ele alındı.

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Komitenin, sürdürülebilir büyümenin önemli unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması amacıyla çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla sürdürdüğü vurgulandı.