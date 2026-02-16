Goldman, Çin için cari fazla tahminini yükseltti

Banka, fazlanın gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %4,3’üne ulaşacağını öngördü. Önceki tahmin %4,1 seviyesindeydi. Cari fazla geçen yıl %3,7 olarak gerçekleşerek Goldman’ın %3,5’lik beklentisini aşmıştı.

Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE) tarafından yayımlanan öncü verilere göre Çin, son çeyrekte 242 milyar dolar cari fazla verdi. Goldman, bu tutarın GSYH’nin %4,4’üne denk geldiğini hesapladı. Söz konusu dönemde mal ve hizmet ticaretini kapsayan gösterge rekor seviyeye çıktı.

Banka ekonomistleri, 2026’da mal ticareti fazlasının genişlemesi ve hizmet ticareti açığının bir miktar daralmasıyla cari fazlanın daha da artmasını bekliyor. Sermaye ve finans hesaplarında ise doğrudan yabancı yatırımların giriş ve çıkış görünümünün geçen yıla benzer kalacağı, portföy yatırımı çıkışlarının ise azalacağı tahmin ediliyor.

SAFE verileri, dördüncü çeyrekte hizmet ticareti açığının önceki üç aya göre daraldığını, güçlü ihracatın ise mal ticareti fazlasını artırdığını ortaya koydu.