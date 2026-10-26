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Güven endeksi ekimde inşaat ve perakende ticarette arttı

26.10.2026 - 10:36 | Son Güncellenme:

#Güven Endeksi#İnşaat Sektörü#Perakende Ticaret

Güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2,4 azalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 artış gösterdi.

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Güven endeksi ekimde inşaat ve perakende ticarette arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

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Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekimde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2,4 azalarak 109,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 artışla 112,5 ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 yükselerek 83,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe ekimde geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 3,1, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,5, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,7 azalış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 6,2, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,2 artarken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,4 düştü.

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İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,4, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 0,4 artış kaydetti.

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