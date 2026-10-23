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Hasat başladı! Günlüğü 5 bin TL, işçi yok

23.10.2026 - 09:31 | Son Güncellenme:

#Aydın#Hasat Sezonu#Yevmiye

Türkiye’nin en önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın’da hasat sezonu başladı. Günlük 5 bin TL’ye varan yevmiye beklentisine rağmen üreticiler çalışacak işçi bulmakta zorlanıyor.

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Hasat başladı Günlüğü 5 bin TL, işçi yok

Türkiye'nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da hasat sezonu başlarken, en büyük sıkıntısı işçi bulmak olan üreticilerin kimisi hafta içi mesleklerini icra edip hafta sonu da kestanelerini kendileri hasat ediyor.

Önemli kestane üretim merkezlerinden olan Aydın ve İzmir arasında kalan dağlarda havaların serinlemesi ile birlikte hasat telaşı başladı. Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda üreticiler şu günlerde adeta zamanla yarışıyor. Yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler de kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen bölgelerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor.

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Hasat başladı Günlüğü 5 bin TL, işçi yok

Her yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük sıkıntılarının ağaca çıkacak işçi bulamamak olduğuna dikkat çeken üreticiler, dolunun vurduğu bölgelerde kestane rekoltesinin düşük olduğunu ancak genel olarak rekolte ve verimin bu sene yüz güldürdüğünü söyledi. Bu yıl yevmiye fiyatları da daha netlik kazanmazken çalışanların çırpıcılar için 5 bin TL, toplayıcılar için de 2 bin 500 TL yevmiye beklediği öğrenildi.

YEVMİYE ÇOK İŞÇİ YOK

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Kestane üreticilerinin en büyük sorunlardan birinin çalışacak işçi bulamamak olduğunu ifade eden üreticiler; "Kestane ağacına çıkmak hem tehlikeli hem de çok zor bir iş. Dikenli olan kestane kozalağını toplamak ise dikenli bir ürün olması nedeniyle kolay değil. Yevmiye fiyatları yüksek ama yine de işçi bulamıyoruz" diye konuştular.

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