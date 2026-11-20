HABER MERKEZİ Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden gerçekleştirilen otoyol geçişlerine ilişkin tahsilat ve icra uygulamalarıyla ilgili önemli kararlar alındı. Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen iddialar ve vatandaşların yaşadığı sorunlar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada HGS ile ilgili şikâyetlerin incelendiğini ve ilgili taraflarla görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan değerlendirmelerin ardından özel otoyol şirketlerinin tahsilat süreçlerinde yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının durdurulması kararlaştırıldı.

Bakan Uraloğlu, HGS kullanıcılarının benzer sorunlarla karşılaşmaması amacıyla ödeme yöntemlerinden bilgilendirme sistemlerine kadar birçok alanda yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

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HGS'DE İCRA TAKİPLERİ DURDURULUYOR

HGS kullanıcılarının yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, özel otoyol şirketlerinin süresi aşılmış geçiş ücretlerinin tahsili kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulacağını duyurdu.

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Söz konusu uygulamaların yeniden düzenleneceğini belirten Uraloğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yeni bir hukuki çerçeve oluşturulacağını ifade etti.

Alınan karar doğrultusunda ilgili mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması kararlaştırıldı.

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Böylece HGS geçişlerinden kaynaklanan tahsilat sorunlarının mevcut icra uygulamalarından bağımsız şekilde yeniden ele alınması hedefleniyor.

BAKAN URALOĞLU ORANI AÇIKLADI: YÜZDE 0,43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS ile ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından yapılan incelemelerin sonuçlarına da değindi.

Uraloğlu, söz konusu icra takiplerinin toplam geçişler içerisindeki oranının yüzde 0,43 olarak tespit edildiğini açıkladı.

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Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır."

İncelemelerin ardından ilgili taraflarla değerlendirmeler gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, vatandaşlara yansıyan sorunların çözümü amacıyla bir dizi karar alındığını bildirdi.

Açıklanan oran, icra takibine konu edilen işlemlerin toplam geçişler içerisindeki payını ortaya koyarken Bakanlık, bu süreçlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

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ÖZEL OTOYOL ŞİRKETLERİNE YENİ DÜZENLEME

Bakanlığın aldığı kararların merkezinde özel otoyol şirketlerinin tahsilat yöntemleri bulunuyor. Özel şirketler tarafından işletilen otoyollarda, süresi içerisinde ödenmeyen geçiş ücretlerine ilişkin yürütülen avukatlık ve icra uygulamaları yeni bir düzenlemeye tabi tutulacak.

Uraloğlu'nun açıklamasına göre bu kapsamda mevcut avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması kararlaştırıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte geçiş ücretlerinin tahsil edilmesi sırasında vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

Ancak Bakanlığın açıklamasında, mevcut geçiş borçlarının silinmesine veya daha önce tahsil edilmiş tutarların iade edilmesine ilişkin bir karar yer almadı.

HGS'DE OTOMATİK ÖDEME DÖNEMİNE YENİ ADIM

HGS kullanıcılarını ilgilendiren bir diğer karar ise otomatik ödeme sistemlerine yönelik oldu. Bakanlık, vatandaşların HGS hesaplarını kredi kartlarına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerini teşvik edecek yeni uygulamaların hayata geçirileceğini duyurdu.

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Bu kapsamda otomatik ödeme işlemlerinin daha kolay gerçekleştirilebilmesi için düzenlemeler hazırlanacak.

HGS hesaplarında yeterli bakiye bulunmaması, geçiş ücretlerinin zamanında tahsil edilememesine neden olabiliyor.

Otomatik ödeme kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte bu tür sorunların azaltılması ve kullanıcıların geçiş ücretlerini daha kolay takip edebilmesi hedefleniyor.

HATALI GEÇİŞLERDE VATANDAŞLARA YENİ BİLDİRİM SİSTEMİ

Bakanlığın açıkladığı kararlar arasında hatalı geçişlerle ilgili bilgilendirme süreçlerinin geliştirilmesi de yer alıyor. Mevcut uygulamalara ek olarak vatandaşların farklı haberleşme yöntemleriyle bilgilendirilmesi sağlanacak.

Böylece HGS kullanıcılarının geçişlerinde yaşanan sorunlardan daha etkili biçimde haberdar edilmesi amaçlanıyor.

Yeni bilgilendirme yöntemlerinin hangi kanallar üzerinden uygulanacağına ilişkin teknik ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

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Bakanlık, bilgilendirme sistemindeki değişikliklerle vatandaşların yaşadığı sorunların tekrarlanmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

HGS ÖDEMELERİNDE YENİ KANALLAR AÇILACAK

HGS sistemindeki değişikliklerin bir diğer ayağını ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi oluşturuyor. Bakan Uraloğlu, vatandaşların geçiş ücretlerini daha kolay ödeyebilmesi amacıyla yeni teknik ve idari altyapı çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Söz konusu düzenlemelerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallara uygun şekilde hazırlanacağı ifade edildi.

Bu kapsamda mevcut ödeme yöntemlerine alternatif kanalların oluşturulması için gerekli çalışmalar yürütülecek.

Yeni sistemle birlikte ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması ve tahsilat süreçlerinde karşılaşılan sorunların azaltılması amaçlanıyor.

YASAL DÜZENLEME TAMAMLANANA KADAR İCRA TAKİBİ UYGULANMAYACAK

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de yeni mevzuat hazırlıkları tamamlanana kadar uygulanacak geçici düzenleme oldu.

Bakanlık, HGS ile ilgili açıklanan kararların hukuki altyapısını oluşturacak çalışmalar sonuçlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmamasına karar verdi.

Bu süreçte özel otoyol şirketlerinin tahsilat uygulamalarının yeniden ele alınması ve yeni sistemin hukuki çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor.

Ancak düzenlemenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.

Yeni karar, HGS geçişlerinden kaynaklanan icra süreçleriyle ilgili şikâyetlerin ardından vatandaşların mağduriyetlerini önlemeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıktı.

HGS İLE İLGİLİ ALINAN 5 ÖNEMLİ KARAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıkladığı düzenlemeler kapsamında HGS kullanıcılarını ilgilendiren beş önemli karar alındı.

1. İcra uygulamaları durdurulacak: Özel otoyol şirketlerinin süresi aşılmış geçiş ücretlerinin tahsilatı kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamaları derhal durdurularak yeniden düzenlenecek.

2. Otomatik ödeme kolaylaştırılacak: HGS hesaplarının kredi kartlarına bağlanması ve otomatik ödeme talimatı verilmesi teşvik edilecek.

3. Bilgilendirme yöntemleri artırılacak: Hatalı geçişlerle ilgili vatandaşlara mevcut kanalların dışında farklı yöntemlerle de bilgi verilecek.

4. Ödeme seçenekleri çeşitlendirilecek: Kişisel verilerin korunması kurallarına uygun biçimde yeni ödeme kanalları için teknik ve idari altyapı hazırlanacak.

5. Mevzuat tamamlanana kadar icra takibi uygulanmayacak: Yeni hukuki düzenleme yürürlüğe girene kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerine başvurulmayacak.

BAKAN URALOĞLU: VATANDAŞIMIZIN HAKKI EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasının sonunda Bakanlığın önceliğinin vatandaşların yaşadığı sorunların çözülmesi olduğunu belirtti.

Benzer mağduriyetlerin yeniden yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını ifade eden Uraloğlu, şu sözleri kullandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak önceliğimiz; vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları hızlıca çözmek ve benzer olayların bir daha yaşanmasının önüne geçmektir."

Uraloğlu, açıklamasını "Vatandaşımızın huzuru ve hakkı bizim en temel sorumluluğumuzdur." sözleriyle tamamladı.

HGS kullanıcılarını ilgilendiren kararların ardından gözler, özel otoyol şirketlerinin tahsilat uygulamalarına yönelik hazırlanacak yeni mevzuata çevrildi. Düzenlemenin ayrıntılarının netleşmesiyle birlikte icra süreçlerinin ve ödeme yöntemlerinin nasıl işleyeceği de açıklığa kavuşacak.