İnşaatta çifte avantaj! Hem maliyetini hem deprem yükünü azaltıyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinde alçı sektöründe üretim yapan ve teknoloji desteği sağlayan 500'den fazla katılımcının yer aldığı 24. Küresel Alçı Konferansı (Global Gypsum Conference) gerçekleştirildi.

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Konferansta alçı ve sıva pazarı trendleri, alçı ve duvar paneli imalatında kullanılan son teknolojiyle ilgili araştırmalar, standart duvar panellerinin ötesinde enerji verimliliği, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre gibi konuların yanı sıra alçı levhaların inşaatlarda ne tür avantajlar sağladığı ele alındı.

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, bu yılki konferansın doğu ile batının, kuzey ile güneyin kesişme noktası İstanbul'da düzenlenmesinin önemli olduğunu ve bu zamana kadar yapılanlar arasında en yüksek katılımlı organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Arslan, yaklaşık 100 standın bulunduğunu belirterek, "Bu, gerçekten Türkiye adına çok sevindirici. Türkiye, Avrupa ve Asya'nın buluşma noktası. Bu kadar büyük katılım çok ciddi bir iş hacmi oluşturacaktır. Dünyadaki tüm profesyoneller, teknoloji üreten firmaların kendilerini ifade etmesi ve bilgi paylaşımı yapması için önemli bir konferans." diye konuştu.

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Birçok ülkeden firma temsilcisinin konferansa yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Arslan, etkinlikte ABD, Kanada, İsveç, Almanya, İngiltere, Malezya, Endonezya, Rusya ve Irak gibi çeşitli coğrafyalardan katılımcıların bulunduğunu anlattı.

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Arslan, Türkiye'nin alçı üretiminde dünya sıralamasında önemli konumda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyanın 4'üncü büyük alçı üreticisi ve yıllık 15 milyon tonu aşan üretim kapasitesiyle küresel sektörde önemli bir konumda. Yaklaşık 30 ülkeye alçı levha ihracatımız var. En önemli ihracat pazarlarımızı sıralayacak olursak ABD, Irak, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Bulgaristan. 2025'teki alçı levha ihracatımız yaklaşık 180 milyon dolar oldu ve dünya ihracatındaki payı yüzde 2,3'e çıktı. Bu yılın tamamında yaklaşık 190 milyon dolarlık alçı levha ihracatı hedefliyoruz. Yaklaşık 30 ülkeye yapı alçısı ihracatımız var. Türkiye, dünya yapı alçısı ihracatçıları arasında 8'inci sırada. Türkiye, 2025 yılında 54 milyon dolarlık yapı alçısı ihracatı gerçekleştirdi.

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Bu yıl yapı alçısı ihracatındaki beklentimiz, yaklaşık 60 milyon dolar seviyesinde. Özellikle ABD, Irak ve İngiltere gibi inşaat pazarlarına ihracatımızda artış olmasını bekliyoruz."

"ÜRETİMİN YAKLAŞIK YÜZDE 30'A YAKINI İHRAÇ EDİLİYOR"

ALÇIDER Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, Türkiye'deki alçı üretiminin tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirterek, "Yüksek kalitede madenlerimizi yüksek teknolojiyle buluşturup dünyanın tüm ülkelerine ihraç edebilme özelliğine sahibiz ve bunu da yapıyoruz. Üretimin yaklaşık yüzde 30'a yakını ihraç ediliyor. Bu da ülke ekosistemine önemli katkı sağlıyor. Sektörümüzün toplam ekonomik büyüklüğü 600 milyon doların üzerinde" diye konuştu.

Türkiye'nin "alçı üretiminde kullanılan fabrikaların fabrikası" pozisyonunda olduğunu ve Türk firmalarının teknoloji üretiminde de iyi konumda bulunduğunu ifade eden Arslan, Türkiye'nin bu konuda ihracatçı konumda olduğuna dikkati çekti.

Arslan, alçının kalsiyum sülfattan yapıldığını belirterek, "Üretilen ürünleri alçı levhaları ve yapı alçıları olarak ikiye ayırıyoruz. Yapı alçıları, daha çok öğütülmüş alçıların çeşitli formüllerle duvar kaplamalarında dekoratif amaçlı kullanılan ürünler kategorisinde. Alçı levhaları da kendinden oluşan duvar, tavan sistemleri ve yerde de bulunuyor." bilgisini paylaştı.

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Bu ürünlerin inşaat mühendisleri ve mimarların ihtiyaçlarına cevap veren özellikte olduğunu ifade eden Arslan, su izolasyonundan yangın dayanımına, akustikten dış cephe ürünlerine kadar birçok alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Arslan, alçı ürünlerinin inşaatlarda maliyet düşürücü alternatif olduğunu ve karbon emisyonunda büyük avantaj sağladığını vurgulayarak, "Bir inşaatta alçı ürünleri kullanıldığında muadil ürünlere göre yüzde 30 daha az maliyetle çözüm üretebiliyoruz. Alçı, hafif bir ürün, binaya binen yükü hafifletiyor. Alçı levha sistemleri ile oluşturulmuş duvarlar, son derece kritik öneme sahip çünkü binanın deprem yükü karşısında esnemesini sağlarsak bina depreme karşı direnç gösterebilecektir." diye konuştu.

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Türkiye'de yapı alçılarının kullanım oranının iyi olduğunu belirten Arslan, üretim kapasitesindeki artış ve bilinçlenme ile alçı levha sistemlerinin kullanımının da yaygınlaştığını sözlerine ekledi.