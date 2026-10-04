Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanparaİşe alımlarda yapay zeka dönemi: HAVELSAN'dan mülakat simülasyonu
HaberlerUzmanpara

İşe alımlarda yapay zeka dönemi: HAVELSAN'dan mülakat simülasyonu

04.10.2026 - 10:23 | Son Güncellenme:

#HAVELSAN#İşe Alım#Mülakat

HAVELSAN, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştiren yerli yapay zekâ modülü MAIN İşe Alım Yapay Zeka Modülü'nü geliştirdi. Kurum içi özgün kabiliyetlerle hayata geçirilen modül, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da oluşturulan yetenek kapsülü ile gençlerin kullanımına sunularak ilk kez geniş katılımlı bir mülakat simülasyonunda deneyimlendi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İşe alımlarda yapay zeka dönemi: HAVELSANdan mülakat simülasyonu
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden HAVELSAN, dijitalleşen dünyada artan başvuru hacimlerini daha etkin yönetmek ve operasyonel yükü azaltmak amacıyla yapay zekâ tabanlı yeni çözümünü devreye aldı. Kurum içi özgün kabiliyetlerle hayata geçirilen modül, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerin kullanımına sunularak ilk kez geniş katılımlı bir mülakat simülasyonunda deneyimlendi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Dijital Dönüşüm Direktörlüğü ortak çalışmasıyla geliştirilen MAIN İşe Alım Yapay Zekâ Modülü, kapalı devre yapısıyla veri güvenliğini üst seviyede tutarak süreçleri hızlandırıyor.

İlginizi Çekebilir
HAVELSAN’ın ‘komuta kontrol’ü Azerbaycan’a güç katacak
HAVELSAN’ın ‘komuta kontrol’ü Azerbaycan’a güç katacak
HAVELSANın kritik hava kuvvetleri sistemi Azerbaycan envanterine girdi
HAVELSAN'ın kritik hava kuvvetleri sistemi Azerbaycan envanterine girdi
HAVELSAN, THY için 12 yeni uçuş simülatörü üretecek
HAVELSAN, THY için 12 yeni uçuş simülatörü üretecek

ÖZGEÇMİŞ ANALİZİNDEN RAPORLAMAYA TAM DESTEK

İşe Alım ekiplerine karar destek aracı olarak hizmet veren MAIN İşe Alım Yapay Zeka modülü, özgeçmişlerin detaylı analiz edilmesi, aday yetkinliklerinin ilan gereklilikleriyle eşleştirilmesi, pozisyona özel mülakat ve vaka sorularının hazırlanması ile yanıtların değerlendirilip raporlanması aşamalarında aktif rol oynuyor. İnsan Kaynakları departmanlarının adaylara ilişkin nihai değerlendirmeleri ve kararları MAIN İşe Alım Yapay Zeka Modülü'nün sunduğu analizlerle destekleniyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yapay zeka avatarı ile dijital mülakat simülasyonu MAIN İşe Alım Modülü'nün mülakat yetenekleri, "Milli Yetkinlik Hamlesi" projesi doğrultusunda Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik alanında yer alan Yetenek Kapsülü'nü ziyaret eden öğrenciler ve genç yetenekler, yapay zekâ avatarı eşliğinde birebir mülakat simülasyonuna katıldı.

Haberin Devamı
Türksat 7A geliyor! Bakan Uraloğlu'ndan tarih açıklaması
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürksat 7A geliyor! Bakan Uraloğlu'ndan tarih açıklamasıHaberi Görüntüle

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MÜLAKAT SİMÜLASYONU: MAIN İŞE ALIM YAPAY ZEKA MODÜLÜ

Haberin Devamı

Katılımcının eğitim duruma ve ilgi duyduğu pozisyona özel olarak şekillenen simülasyonda, adaylara bireysel ve teknik yetkinlikleri ölçümleyen sorular yöneltildi. Mülakatın tamamlanmasının ardından yapay zekâ modülü tarafından katılımcılara anlık performans geri bildirimi sağlandı.

HAVELSAN, bu uygulamayla hem bünyesinde geliştirdiği yapay zekâ teknolojilerini gençlerle buluşturmayı hem de adayların dijital mülakat süreçlerine yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

Haberin Devamı

MAIN İşe Alım Yapay Zekâ Modülü hakkında değerlendirme yapan HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek, "Biz özellikle burada TEKNOFEST'e gelen genç arkadaşlarımıza, üniversite öğrencilerimize yapay zeka ile bir mülakat deneyimi yaşatmayı hedeflemiştik. Burada HAVELSAN'ımızın ürünü olan MAIN ürününün işe alım versiyonuyla öğrencilerimize bir mülakat deneyimi yaşatıyoruz. Bu aynı zamanda bizim gibi insan kaynakları profesyonellerinin yüzlerce başvuru arasından daha kısa listeleri oluşturmasına, gerçekten ihtiyaç olan yetkinlikteki arkadaşların ön elemesine, kısa liste hazırlamamıza da katkı sağlamış oluyor" dedi.

Haberin Devamı
Tecil için yüksek lisans devri bitti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTecil için yüksek lisans devri bittiHaberi Görüntüle

 Coşkunyürek, "Öncelikle adayımız kendisini tanıtıyor ve hangi alanda eğitim gördüğü, hangi yetkinliklere sahip olduğu ve hangi pozisyonlara talip olduğu gibi bilgileri arkadaşlarımız alıyor ve o ilgi duyduğu pozisyona yönelik sorular MAIN İşe Alım Yapay Zekâ Modülü tarafından yöneltiliyor. Sorulara cevaplar veriliyor. Burada biraz daha kısaltılmış bir mülakat deneyimi var, 5 dakika sürüyor. Bu 5 dakika içerisinde aldığımız cevaplarla da yapay zekâ bir yorum yaparak kendisi bir geri bildirimde bulunuyor. 'Güçlü yönleriniz şunlar, şu alanlarda kendinizi daha iyi geliştirmeniz gerekiyor' gibi geri bildirimle adaylarımız da birebir mülakatlar öncesinde bir ön deneme yapmış oluyorlar. Onlar da çok memnun kalıyorlar bu durumdan. MAIN İşe Alım Yapay Zeka Modülü HAVELSAN'ın bir ürünü ve bunun alt kırılımında da biz işe alım modülünü burada deneyimletiyoruz. Bunların hepsinde biz yapay zekayı kullanıyoruz. Daha sonrasında kısa listemizi oluşturup birebir mülakat deneyimiyle tekrar adaylarımızı değerlendirip uygunsa pozisyonumuzda değerlendiriyoruz. Deneyimimizi artırdıkça yapay zeka da öğreniyor, kendini o da geliştiriyor. Bu anlamda daha sonrasında birebir mülakatta da biz buradaki kontrolleri sağlamış oluyoruz ve ona göre yapay zekayı tekrar eğitiyor bizim teknik yönetici arkadaşlarımız. Daha sonrasında zaten bir kurul mülakatı da oluyor. Bir sonraki aşamada onlar da denenmiş oluyor. Yani yapay zekânın asıl bize sağlamış olduğu kolaylık, yüzlerce başvuru arasından daha az adayı gösteren bir kısa listeyi oluşturmamıza katkı sağlaması. Bizlere de karar desteği anlamında bir katkısı oluyor" diye konuştu.

Şişli'nin bir semtinde 120 yıldır saklanıyor! Saray hekimi yaptırdı, Şakir Paşa Apartmanı'nın komşusuydu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRŞişli'nin bir semtinde 120 yıldır saklanıyor! Saray hekimi yaptırdı, Şakir Paşa Apartmanı'nın komşusuyduHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Tecil için yüksek lisans devri bitti
Tecil için yüksek lisans devri bitti
TFFden olağanüstü toplantı kararı Seçimli genel kurul ihtimali
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Seçimli genel kurul ihtimali
Şişlinin bir semtinde 120 yıldır saklanıyor Saray hekimi yaptırdı, Şakir Paşa Apartmanının komşusuydu
Şişli'nin bir semtinde 120 yıldır saklanıyor! Saray hekimi yaptırdı, Şakir Paşa Apartmanı'nın komşusuydu
Dolguları at doğal güzel ol
Dolguları at doğal güzel ol
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirToplu operasyona maruz kalıyoruz…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüÖğrenci azalıyor, öğretmen artıyor!
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsa rüzgarı nasıl esecek? Zor olan geride mi kaldı?
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu764 liralık aşıda 313 lira kâr var!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAvrupa’da zorlu kış hazırlığı
Mehmet Tez
Mehmet TezJohnny Marr ve zamanın ruhu
Dilara Koçak
Dilara KoçakBir adımdan çok daha fazlası
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaEs Devlin: Çizimlerime bakıp ben daha iyisini yapabilirim desinler
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzAşk, ilişkiyi kurtarmaya yeter mi?
Belma Akçura
Belma AkçuraKuçuradi: İnsanı insanla tanıştırdı
Zeynep İşman
Zeynep İşmanEğitimde yapay zekâ sınavı
Osman Gençer
Osman Gençerİzmir futbolu için kurtuluş yolu var mı
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanÇocuklarımıza ne öğreteceğiz?
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran YıldızÜniversiteler açılırken
İlgili Haberler
Felsefeci Prof. Dr. İoanna Kuçuradi son yolculuğuna uğurlandı
Felsefeci Prof. Dr. İoanna Kuçuradi son yolculuğuna uğurlandı
AFADdan açıklama: Adana ve Osmaniye’de peş peş depremler
AFAD'dan açıklama: Adana ve Osmaniye’de peş peş depremler
Türkiyeden ihracatta rekor Cumhurbaşkanı Erdoğandan mesaj: Daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız
Türkiye'den ihracatta rekor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj: Daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız
Son dakika... KPSS Ön Lisans adayları dikkat Soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Son dakika... KPSS Ön Lisans adayları dikkat! Soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı