İşe alımlarda yapay zeka dönemi: HAVELSAN'dan mülakat simülasyonu

Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden HAVELSAN, dijitalleşen dünyada artan başvuru hacimlerini daha etkin yönetmek ve operasyonel yükü azaltmak amacıyla yapay zekâ tabanlı yeni çözümünü devreye aldı. Kurum içi özgün kabiliyetlerle hayata geçirilen modül, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerin kullanımına sunularak ilk kez geniş katılımlı bir mülakat simülasyonunda deneyimlendi.

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HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Dijital Dönüşüm Direktörlüğü ortak çalışmasıyla geliştirilen MAIN İşe Alım Yapay Zekâ Modülü, kapalı devre yapısıyla veri güvenliğini üst seviyede tutarak süreçleri hızlandırıyor.

ÖZGEÇMİŞ ANALİZİNDEN RAPORLAMAYA TAM DESTEK

İşe Alım ekiplerine karar destek aracı olarak hizmet veren MAIN İşe Alım Yapay Zeka modülü, özgeçmişlerin detaylı analiz edilmesi, aday yetkinliklerinin ilan gereklilikleriyle eşleştirilmesi, pozisyona özel mülakat ve vaka sorularının hazırlanması ile yanıtların değerlendirilip raporlanması aşamalarında aktif rol oynuyor. İnsan Kaynakları departmanlarının adaylara ilişkin nihai değerlendirmeleri ve kararları MAIN İşe Alım Yapay Zeka Modülü'nün sunduğu analizlerle destekleniyor.

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Yapay zeka avatarı ile dijital mülakat simülasyonu MAIN İşe Alım Modülü'nün mülakat yetenekleri, "Milli Yetkinlik Hamlesi" projesi doğrultusunda Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik alanında yer alan Yetenek Kapsülü'nü ziyaret eden öğrenciler ve genç yetenekler, yapay zekâ avatarı eşliğinde birebir mülakat simülasyonuna katıldı.

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YAPAY ZEKA DESTEKLİ MÜLAKAT SİMÜLASYONU: MAIN İŞE ALIM YAPAY ZEKA MODÜLÜ

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Katılımcının eğitim duruma ve ilgi duyduğu pozisyona özel olarak şekillenen simülasyonda, adaylara bireysel ve teknik yetkinlikleri ölçümleyen sorular yöneltildi. Mülakatın tamamlanmasının ardından yapay zekâ modülü tarafından katılımcılara anlık performans geri bildirimi sağlandı.

HAVELSAN, bu uygulamayla hem bünyesinde geliştirdiği yapay zekâ teknolojilerini gençlerle buluşturmayı hem de adayların dijital mülakat süreçlerine yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

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MAIN İşe Alım Yapay Zekâ Modülü hakkında değerlendirme yapan HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek, "Biz özellikle burada TEKNOFEST'e gelen genç arkadaşlarımıza, üniversite öğrencilerimize yapay zeka ile bir mülakat deneyimi yaşatmayı hedeflemiştik. Burada HAVELSAN'ımızın ürünü olan MAIN ürününün işe alım versiyonuyla öğrencilerimize bir mülakat deneyimi yaşatıyoruz. Bu aynı zamanda bizim gibi insan kaynakları profesyonellerinin yüzlerce başvuru arasından daha kısa listeleri oluşturmasına, gerçekten ihtiyaç olan yetkinlikteki arkadaşların ön elemesine, kısa liste hazırlamamıza da katkı sağlamış oluyor" dedi.

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Coşkunyürek, "Öncelikle adayımız kendisini tanıtıyor ve hangi alanda eğitim gördüğü, hangi yetkinliklere sahip olduğu ve hangi pozisyonlara talip olduğu gibi bilgileri arkadaşlarımız alıyor ve o ilgi duyduğu pozisyona yönelik sorular MAIN İşe Alım Yapay Zekâ Modülü tarafından yöneltiliyor. Sorulara cevaplar veriliyor. Burada biraz daha kısaltılmış bir mülakat deneyimi var, 5 dakika sürüyor. Bu 5 dakika içerisinde aldığımız cevaplarla da yapay zekâ bir yorum yaparak kendisi bir geri bildirimde bulunuyor. 'Güçlü yönleriniz şunlar, şu alanlarda kendinizi daha iyi geliştirmeniz gerekiyor' gibi geri bildirimle adaylarımız da birebir mülakatlar öncesinde bir ön deneme yapmış oluyorlar. Onlar da çok memnun kalıyorlar bu durumdan. MAIN İşe Alım Yapay Zeka Modülü HAVELSAN'ın bir ürünü ve bunun alt kırılımında da biz işe alım modülünü burada deneyimletiyoruz. Bunların hepsinde biz yapay zekayı kullanıyoruz. Daha sonrasında kısa listemizi oluşturup birebir mülakat deneyimiyle tekrar adaylarımızı değerlendirip uygunsa pozisyonumuzda değerlendiriyoruz. Deneyimimizi artırdıkça yapay zeka da öğreniyor, kendini o da geliştiriyor. Bu anlamda daha sonrasında birebir mülakatta da biz buradaki kontrolleri sağlamış oluyoruz ve ona göre yapay zekayı tekrar eğitiyor bizim teknik yönetici arkadaşlarımız. Daha sonrasında zaten bir kurul mülakatı da oluyor. Bir sonraki aşamada onlar da denenmiş oluyor. Yani yapay zekânın asıl bize sağlamış olduğu kolaylık, yüzlerce başvuru arasından daha az adayı gösteren bir kısa listeyi oluşturmamıza katkı sağlaması. Bizlere de karar desteği anlamında bir katkısı oluyor" diye konuştu.