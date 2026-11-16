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İstanbul kıymetli taşlarla, Kocaeli ve Bursa otomobille zirvede!

16.11.2026 - 10:13 | Son Güncellenme:

#İstanbul#Kocaeli#Bursa

Türkiye’nin ekim ayı ihracatında İstanbul, Kocaeli ve Bursa ilk üç sırayı paylaştı. İstanbul’un ihracatında 725 milyon dolarla kıymetli ve yarı kıymetli taşlar öne çıkarken, Kocaeli 1,47 milyar dolar, Bursa ise 810 milyon dolarlık motorlu kara taşıtı ihracatıyla sırasıyla 2. ve 3. sırada yerini aldı.

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İstanbul kıymetli taşlarla, Kocaeli ve Bursa otomobille zirvede

Bakanlık, ekime ve yılın 10 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 279 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 arttı. İstanbul'u, 3 milyar 773 milyon dolar ve yüzde 17,2 yükselişle Kocaeli, 1 milyar 955 milyon dolar ve yüzde 7,5 artışla Bursa takip etti.

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Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 725 milyon 175 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 490 milyon 373 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 434 milyon 62 bin dolarla kazanlar-makineler izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 470 milyon 414 bin dolarla en fazla dış satım yapılan fasıl oldu. Bu faslı, 419 milyon 153 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar, 320 milyon 278 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

Bursa'nın ihracatında motorlu kara taşıtları, 810 milyon 124 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 291 milyon 291 bin dolarla kazanlar-makineler, 134 milyon 756 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar geldi.

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İLK 3 İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

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İstanbul'un ihracatında 454 milyon 54 bin dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 329 milyon 476 bin dolarla Almanya ve 266 milyon 654 bin dolarla Mısır izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 365 milyon 381 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından 345 milyon 419 bin dolarla Almanya ve 186 milyon 372 bin dolarla İtalya geldi.

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Bursa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke 288 milyon 855 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 274 milyon 265 bin dolarla Fransa, 211 milyon 99 bin dolarla İtalya takip etti.

İHRACATINI TUTAR BAZINDA EN ÇOK ARTIRAN İLLER

Ekimde, yıllık bazda ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında Kocaeli 553 milyon dolarlık artışla ilk sırada geldi. Kocaeli'yi, 456 milyon dolarla İstanbul, 296 milyon dolarla Mersin izledi.

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Ocak-ekim döneminde 30 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 53 il de dış satımını artırdı.

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