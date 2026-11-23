HABER MERKEZİ İstanbul'da milyonlarca vatandaşın günlük ulaşımda kullandığı İETT otobüslerinin görünümünde yeni bir döneme giriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), filosuna eklenecek yeni araçların rengini vatandaşların tercihine sundu.

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19 Kasım'da başlatılan ankette İstanbullulara yeni otobüslerin nostaljik kırmızı renkte olup olmaması gerektiği soruldu. Sanal medya üzerinden gerçekleştirilen oylamanın sonuçları belli olurken katılımcıların büyük çoğunluğu kırmızı rengin yeniden kullanılmasını istedi.

İETT tarafından açıklanan sonuçlara göre ankete katılanların yüzde 74,18'i nostaljik kırmızı seçeneğini tercih etti.

Böylece İstanbul'un toplu ulaşım tarihinde önemli bir yere sahip olan kırmızı renk, İETT'nin yeni otobüsleriyle yeniden yollara dönecek.

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İETT'DEN YENİ OTOBÜSLER İÇİN ANKET

İETT, toplu ulaşım filosuna katılacak yeni araçların renginin belirlenmesi amacıyla 19 Kasım'da X hesabı üzerinden anket başlattı.

"Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" sorusunun yöneltildiği ankette vatandaşlardan tercihlerini paylaşmaları istendi.

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İstanbul'un toplu taşıma araçlarının görünümüne ilişkin gerçekleştirilen oylama, kırmızı rengin yeniden kullanılması seçeneğini gündeme getirdi.

Anketin tamamlanmasının ardından sonuçlar yine kurumun sanal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan sonuç, yeni araçların renginin belirlenmesinde katılımcıların tercihinin etkili olduğunu ortaya koydu.

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İSTANBULLULAR KARARINI VERDİ! YÜZDE 74,18 KIRMIZIYI SEÇTİ

İETT tarafından açıklanan anket sonuçlarında nostaljik kırmızı renk açık ara öne çıktı. Oylamaya katılanların yüzde 74,18'i yeni otobüslerin kırmızı renkte olmasını istedi.

Katılımcıların yüzde 25,82'si ise nostaljik kırmızıya dönüş seçeneğini tercih etmedi. Anketin sonucuyla birlikte İETT filosuna eklenecek yeni araçlarda kırmızı rengin yeniden kullanılacağı açıklandı. Böylece İstanbul'un toplu ulaşım geçmişiyle özdeşleşen renklerden biri, yeni nesil araçlarda da yerini alacak.

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İETT DUYURDU: NOSTALJİK KIRMIZI GERİ DÖNÜYOR

Anket sonuçlarının belli olmasının ardından İETT, resmi sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kurumun paylaşımında, yeni otobüslerin renginin İstanbulluların katılımıyla belirlendiği vurgulandı.

İETT açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İETT'NİN NOSTALJİK KIRMIZISI GERİ DÖNÜYOR!

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İETT'nin yeni araçlarının rengine yönelik düzenlediğimiz 'Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?' anketinde İstanbul halkının %74,18'i tercihini nostaljik kırmızıdan yana kullandı. Anketimize katılarak tercihini paylaşan tüm İstanbul halkına teşekkür ederiz.

Geçmişin izleri, geleceğin yollarında!"

İSTANBUL'UN OTOBÜSLERİNDE NOSTALJİK KIRMIZI DÖNEMİ

İETT'nin yeni araçlarında kullanılacak renk, İstanbul'un toplu ulaşım geçmişine gönderme yapıyor. Nostaljik kırmızı olarak adlandırılan renk, geçmiş yıllarda İstanbul'un şehir içi ulaşımında kullanılan otobüslerin görünümüyle ilişkilendiriliyor.

Yeni araçların bu renkle hizmet vermesi, İstanbul'un ulaşım geçmişindeki görsel kimliğin yeniden canlandırılması anlamına geliyor.

İETT'nin anketinde kırmızı rengin yüzde 74,18 oranında destek görmesi, oylamaya katılan İstanbulluların önemli bölümünün bu tercihten yana olduğunu gösterdi.

Kurum da sonuçların ardından yeni araçlarda nostaljik kırmızı rengin kullanılacağını duyurdu.

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YENİ OTOBÜSLER NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

İETT'nin açıklamasıyla birlikte yeni otobüslerin renginin nostaljik kırmızı olacağı netleşti. Ancak paylaşılan anket sonuçlarında araçların hangi tarihte hizmete alınacağına ilişkin bilgi verilmedi. Aynı şekilde filoya kaç yeni otobüs katılacağı ve araçların hangi hatlarda kullanılacağı da açıklamada belirtilmedi. İETT'nin duyurusu, yeni araçların renk tercihiyle sınırlı kaldı.

TÜM İETT OTOBÜSLERİ KIRMIZIYA MI DÖNECEK?

İstanbulluların merak edebileceği bir diğer konu ise mevcut İETT filosundaki araçların renklerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği. İETT tarafından yapılan açıklamada özellikle filoya katılacak yeni araçların renginin nostaljik kırmızı olarak belirlendiği ifade edildi. Mevcut otobüslerin tamamının yeniden boyanacağına veya bütün filonun kırmızı renge dönüştürüleceğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle açıklanan kararın kapsamı, yeni otobüslerin renk tercihi olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YENİ GÖRÜNÜM

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İETT'nin düzenlediği anket sonucunda yeni otobüslerin nostaljik kırmızı renkte olması kararlaştırıldı. 19 Kasım'da başlatılan oylamada yüzde 74,18 oranında destek alan kırmızı renk, İstanbul'un toplu ulaşımında yeniden kullanılacak.

İETT, ankete katılan vatandaşlara teşekkür ederken yeni araçların renk tercihinin geçmişle gelecek arasında bir bağ oluşturduğunu vurguladı.