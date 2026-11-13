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İzmir Körfezi'nde yeni dönem! Cemil Tugay: Sonuçlarını çok kısa zamanda göreceğiz

13.11.2026 - 15:51 | Son Güncellenme:

#İzmir#Cemil Tugay#İzmir Körfezi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nde 1,5 yılda 1,5 milyon tondan fazla dip çamuru temizliği yaptıklarını belirterek, "Dip taraması konusunda çok daha büyük bir hedefle çok daha hızlı ilerleyen bir çalışma yapılacak. Bunun sonuçlarını çok kısa zamanda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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İzmir Körfezinde yeni dönem Cemil Tugay: Sonuçlarını çok kısa zamanda göreceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan Tugay, yerel yönetimlerin finansmana erişimi ve uluslararası işbirliklerinin görüşüldüğü oturuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Tugay, uluslararası finans kuruluşları ile belediyeleri buluşturan girişimin yerel yönetimler için önemli bir fırsat sunduğunu aktardı.

Fransız Kalkınma Bankası ile imzalanan protokolle İzmir Körfezi'nin temizliği için önemli bir finans desteği sağlandığını kaydeden Tugay, "İzmir Körfezi'nin temizliği bizim için en hayati konu, en önemli işlerimizden birisi. 1,5 yıl içerisinde 1,5 milyon tondan fazla dip çamuru temizliği yapıldı. Bunun faydası oldu. Geçtiğimiz yaz körfezde koku ve balık ölümü hiç olmadı. Bu bizim için çok mutluluk verici oldu." ifadelerini kullandı.

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Tugay, uzun yıllardır biriken dip çamurunun temizlenmesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin imkanlarının ötesinde desteğe ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

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Tugay, şunları kaydetti:

"Dip taraması konusunda çok daha büyük bir hedefle çok daha hızlı ilerleyen bir çalışma yapılacak. Bunun sonuçlarını çok kısa zamanda göreceğiz. Birkaç sene içerisinde Körfez'de gerçekten inanılmaz fark hissedilecek. Şu anda kötüye gitmiyoruz. Son 1,5 yıldır sürekli iyiye gidiyoruz."

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