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UzmanparaKamu ihalelerinde "vergi ve prim borcu" limiti yükseltildi
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Kamu ihalelerinde "vergi ve prim borcu" limiti yükseltildi

16.10.2026 - 10:16 | Son Güncellenme:

#Kamu İhaleleri#Vergi Ve Prim Borcu#Resmi Gazete

Kamu ihalelerine katılan isteklilerin, ihale dışı bırakılmasına yol açan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve vergi borcu sınırı, 5 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi.

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Kamu ihalelerinde vergi ve prim borcu limiti yükseltildi

Kamu İhale Kurumunun (KİK) hazırladığı, "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Tebliğle, Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılan aday ve isteklilerin kesinleşmiş vergi ve prim borçlarının belirlenmesine ilişkin parasal limitlerde güncellemeye gidildi.

Buna göre, isteklilerin "kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu" ile "kesinleşmiş vergi borcu" kapsamında değerlendirilmeyen borç tutarı 5 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı.

Söz konusu tebliğ hükümleri, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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