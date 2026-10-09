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UzmanparaKilosu 800 bin TL'den satılıyor! İlk ekildiği günde bile 15 tanesi açtı
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Kilosu 800 bin TL'den satılıyor! İlk ekildiği günde bile 15 tanesi açtı

09.10.2026 - 12:45 | Son Güncellenme:

#Karabük#Safran#Safran Çiçeği

Mucizevi bitki olarak bilinen safran çiçeğinin kilosu 800 bin liradan satılıyor. Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz, ilk günde bile birdenbire 15 çiçeğin açtığını ve günden güne sayılarının artacağını söyledi.

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Kilosu 800 bin TLden satılıyor İlk ekildiği günde bile 15 tanesi açtı

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 51 çiftçi tarafından yaklaşık 110 dekar alanda yetiştiriliyor.

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Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 55 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 800 bin liradan satılacak.

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"BÜTÜN MİSAFİRLERİMİZİ TARLALARIMIZA BEKLİYORUZ"

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, safranın dün itibarıyla çiçek açmaya başladığını söyledi.

10. Uluslararası Safran Hasadı Festivali'nin 1-4 Kasım'da düzenleneceğini belirten Yılmaz, "4 günlük uluslararası bir festival yapılacak. Bütün misafirlerimizi tarlalarımıza bekliyoruz." dedi.

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"BU EŞSİZ BİTKİYİ DOĞAL ORTAMINDA GÖREBİLİRSİNİZ"

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Safran üretim çiftliğinin işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz da tüm üreticilerin bereketli hasat sezonu geçirmesini temenni etti.

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İlk çiçeklerin dün açtığını dile getiren Yılmaz, "Çok heyecanlıyız. İlk günde birdenbire 15 çiçeğimiz açtı. Artık günden güne daha da artacak. Hasat 40-45 gün sürecek. Çiftliğimiz, haftanın 7 günü ziyaretçilerimize açık. Bu eşsiz bitkiyi doğal ortamında görebilirsiniz." diye konuştu.

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Yılmaz, 20 dekara yakın alanda safran yetiştirdiklerini anlatarak, "Bazı parsellerimiz üçüncü yılında. Bu parsellerimizde en yüksek verimi bekliyoruz. Ekim ayının son günlerine doğru tarlamızda çiçek yoğunluğu çok daha fazla olacak. Hepinizi o tarihlerde bekliyoruz. 45 gün boyunca buradayız. Her gün çiçek toplamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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