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Konut satışları eylülde yüzde 9,3 geriledi

16.10.2026 - 10:40 | Son Güncellenme:

#Konut Satışları#Emlak Piyasası#İpotekli Satışlar

Türkiye genelinde eylülde satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalışla 142 bin 390 olarak hesaplandı.

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Konut satışları eylülde yüzde 9,3 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 artarak 51 bin 519'a yükseldi. İkinci el konut sayısı aynı dönemde yüzde 15,3 azalışla 90 bin 871 oldu.

Böylece, geçen ay satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 9,3 düşüşle 142 bin 390 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 36,2, ikinci el olanların payı yüzde 63,8 olarak belirlendi.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 23 bin 397 olarak hesaplandı.

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Diğer konut satışları ise eylülde yıllık bazda yüzde 11,6 azalışla 118 bin 993 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4, diğer satışların payı yüzde 83,6 oldu.

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Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 3,8 artarken ikinci el konut satışları yüzde 15,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,5 yükselirken ikinci el konut satışları aynı kaldı.

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YABANCILARA 2 BİN 167 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 2 bin 167 oldu. Eylülde, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Geçen ay uyruklarına göre en fazla konut satışı 388 ile Rusya, 166 ile Irak, 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

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Bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk el konut satış sayısı yüzde 0,6 azalarak 359 bin 913 oldu. İkinci el konut satış sayısı aynı dönemde yüzde 10 azalışla 733 bin 6'ya geriledi. Böylece söz konusu dönemde satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalışla 1 milyon 92 bin 919 olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışı, ocak-eylül döneminde yüzde 24,7 artarak 212 bin 210'a çıktı. Bu yılın 9 aylık döneminde diğer konut satışları, yüzde 12,5 azalışla 880 bin 709'a geriledi.

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Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 4,3 azalarak 15 bin 308 oldu.

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 5 bin 789, ikinci el iş yeri satışı sayısı da yıllık bazda yüzde 10,5 azalarak 11 bin 556 oldu.

Böylece geçen ay satılan toplam iş yeri sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 3,8 düşüşle 17 bin 345 olarak hesaplandı.

Ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,7 artarak 683 olurken diğer iş yeri satışları yüzde 5 azalışla 16 bin 662 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 3,3 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 1 azaldı.

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OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Türkiye'de ocak-eylül döneminde ilk el iş yeri satış sayısı, yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 40 bin 632, ikinci el iş yeri satışları da yüzde 8,6 azalarak 94 bin 911 oldu.

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Böylece yılın 9 ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azalışla 135 bin 543 olarak hesaplandı.

Ocak-eylül döneminde ipotekli iş yeri satışı yüzde 61,8 artışla 6 bin 35'e çıktı. Aynı dönemde diğer iş yeri satışları ise yüzde 6,9 düşüşle 129 bin 508'e geriledi.

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