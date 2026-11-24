HABER MERKEZİ Kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanan vatandaşların yakından takip ettiği faiz oranlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın referans faiz oranını düşürmesiyle birlikte kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranları da aşağı çekildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Yeni düzenleme, 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Faiz oranlarındaki değişiklik hem kredi kartlarının dönem borçlarını hem de nakit çekim ve kredili mevduat hesabı işlemlerini ilgilendiriyor.

Kredi kartlarında faiz oranları dönem borcunun büyüklüğüne göre farklılaşırken nakit avans ve KMH işlemlerinde ayrı bir tarife uygulanmaya devam edecek.

Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartlarının asgari ödeme tutarları da yeniden belirlenmişti.

Haberin Devamı

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ! 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde kullanılan referans faiz oranını düşürdü.

Daha önce yüzde 3,11 seviyesinde bulunan referans faiz oranı, 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren yüzde 2,94 olarak uygulanacak.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Böylece referans faiz oranında 0,17 puanlık düşüş gerçekleşti.

Bu değişiklik, kredi kartı borçları için belirlenen azami akdi ve gecikme faiz oranlarına da yansıdı.

Kredi kartı borcunun büyüklüğüne göre uygulanan üç farklı faiz kademesinde oranlar aşağı çekildi.

Haberin Devamı

Ancak açıklanan tutarlar bankaların uygulayabileceği azami oranları gösteriyor. Bankaların müşterilerine sunduğu faiz oranları bu üst sınırların altında bulunabiliyor.

30 BİN TL'NİN ALTINDA KREDİ KARTI BORCU OLANLAR DİKKAT!

Yeni faiz düzenlemesinden etkilenen ilk grup, dönem borcu 30 bin TL'nin altında bulunan kredi kartı kullanıcıları oldu.

Bu grupta azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e indirildi.

Azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e düşürüldü.

Haberin Devamı

Böylece kredi kartında daha düşük dönem borcu bulunan kullanıcıların ödenmemiş borçlarına uygulanabilecek azami aylık faiz oranlarında gerileme yaşandı.

Ancak kredi kartı borcunun tamamının son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde ilgili koşullara göre faiz işlemeye devam edebilecek.

Bu nedenle faiz indirimi, kredi kartı borçlarının faizsiz hale geldiği anlamına gelmiyor.

30 BİN İLE 180 BİN TL ARASINDA BORCU OLANLARA YENİ FAİZ

Kredi kartı dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında bulunan kullanıcılar için de azami faiz oranları düşürüldü.

Haberin Devamı

Bu grupta daha önce yüzde 3,75 olarak uygulanan azami akdi faiz oranı yüzde 3,58'e geriledi.

Azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e indirildi.

Bu değişiklikle birlikte orta borç kademesinde yer alan kredi kartı kullanıcılarının faiz maliyetlerinde sınırlı bir azalma sağlanabilecek.

Özellikle kredi kartı borcunun tamamını kapatamayan ve kalan tutarı sonraki döneme taşıyan kullanıcılar açısından yeni faiz oranları önem taşıyor.

180 BİN TL'NİN ÜZERİNDE BORCU OLANLARA DA İNDİRİM

Dönem borcu 180 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartı kullanıcıları için uygulanan azami faiz oranlarında da değişiklik yapıldı.

Bu grupta azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e düşürüldü.

Azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e geriledi.

Söz konusu oranlar, ilgili düzenleme kapsamında kurumsal kredi kartları için de geçerli olacak.

Böylece yüksek tutarlı kredi kartı borçlarında uygulanan azami faiz oranları da 0,17 puan azaltılmış oldu.

Haberin Devamı

KREDİ KARTI FAİZLERİNDE YENİ TARİFE BELLİ OLDU

1 Aralık 2026'dan itibaren uygulanacak azami aylık faiz oranları şöyle:

Dönem borcu Yeni akdi faiz Yeni gecikme faizi 30 bin TL'nin altı %3,08 %3,38 30 bin - 180 bin TL arası %3,58 %3,88 180 bin TL'nin üzeri %4,08 %4,38 Nakit çekim işlemleri %4,08 %4,38 Kredili mevduat hesabı %4,08 %4,38 Yabancı para kredi kartı işlemleri %2,86 %3,16

Yeni oranlarla birlikte bütün borç kademelerinde faiz indirimi uygulanmış olacak.

Faiz hesaplamalarında dönem borcu, ödeme durumu ve işlemin niteliği belirleyici olmaya devam edecek.

NAKİT AVANS ÇEKENLERİ İLGİLENDİRİYOR! FAİZLER DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın referans faiz oranındaki indirimi, kredi kartlarından gerçekleştirilen nakit çekim işlemlerine de yansıdı.

Nakit avans işlemlerinde azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e geriledi.

Azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düşürüldü.

Böylece kredi kartından nakit çekim yapan kullanıcıların karşılaşabilecekleri azami faiz maliyetlerinde de azalma yaşanacak.

Ancak nakit avans işlemleri, kredi kartıyla yapılan normal alışverişlerden farklı faizlendirme koşullarına sahip olabiliyor.

Bu nedenle nakit çekim yapan kullanıcıların bankalarının uyguladığı faiz oranlarını, işlem ücretlerini ve geri ödeme koşullarını kontrol etmesi önem taşıyor.

Haberin Devamı

EK HESAP KULLANANLARA DA FAİZ İNDİRİMİ

Bankalarda kredili mevduat hesabı bulunan vatandaşlar da yeni düzenlemeden etkilenecek.

Halk arasında ek hesap olarak bilinen KMH işlemlerinde uygulanabilecek azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e indirildi.

Gecikme faizinde ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düşüş yaşandı.

Kredili mevduat hesabı, vatandaşların hesaplarında yeterli bakiye bulunmadığında banka tarafından belirlenen limit dahilinde borç kullanabilmelerini sağlıyor.

Bu hesapların kullanımında faiz, ilgili bankanın sözleşme ve hesaplama koşullarına göre uygulanıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte KMH işlemlerinin azami aylık faiz oranında düşüş gerçekleşmiş oldu.

100 BİN TL EK HESAP BORCUNDA FAİZ NASIL DEĞİŞECEK?

Kredili mevduat hesabında 100 bin TL borcu bulunan bir kişi için yeni azami faiz oranı üzerinden örnek hesaplama yapıldığında faiz indiriminin etkisi daha net görülüyor.

Eski aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25 olduğunda 100 bin TL üzerinden bir aylık basit faiz tutarı 4 bin 250 TL olarak hesaplanıyor.

Yeni yüzde 4,08 oranıyla ise aynı borç için bir aylık basit faiz tutarı 4 bin 80 TL oluyor.

Buna göre örnek hesaplamada bir aylık faiz farkı 170 TL'ye ulaşıyor.

Ancak bu tutarlara faiz üzerinden hesaplanan vergiler ve varsa diğer masraflar dahil değil. Ayrıca KMH faizinin günlük kullanım süresine göre hesaplanması nedeniyle gerçek maliyet değişebiliyor.

Bu örnek yalnızca açıklanan faiz oranları arasındaki farkı göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

YABANCI PARA KREDİ KARTLARINDA DA FAİZ DÜŞÜŞÜ

Yeni düzenleme yabancı para üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı işlemlerini de kapsıyor.

Bu işlemlerde uygulanabilecek azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya indirildi.

Azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya geriledi.

Böylece yabancı para kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranları 0,12 puan düşürülmüş oldu.

Yabancı para işlemlerinde faiz maliyetinin yanı sıra döviz kuru ve bankaların ilgili işlem koşulları da toplam ödeme tutarı üzerinde etkili olabiliyor.

ASGARİ ÖDEME ORANLARI DA DEĞİŞMİŞTİ

Kredi kartlarına yönelik son düzenlemeler yalnızca faiz oranlarıyla sınırlı kalmadı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan kararla kredi kartlarında asgari ödeme oranları da yeniden düzenlendi.

Yeni uygulamada asgari ödeme tutarının belirlenmesinde kredi kartının toplam limiti esas alınıyor.

Buna göre kredi kartlarında üç farklı asgari ödeme oranı uygulanıyor.

Kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında olanlar: Dönem borcunun en az yüzde 20'sini ödemek zorunda.

Kredi kartı limiti 100 bin TL'nin üzerinde ve 200 bin TL'ye kadar olanlar: Dönem borcunun en az yüzde 30'unu ödemek zorunda.

Kredi kartı limiti 200 bin TL'nin üzerinde olanlar: Dönem borcunun en az yüzde 40'ını ödemek zorunda.

Böylece asgari ödeme oranı, kartın toplam limitine göre değişiyor.

50 BİN TL KREDİ KARTI BORCU OLAN NE KADAR ASGARİ ÖDEYECEK?

BDDK'nın düzenlemesinin ardından asgari ödeme tutarları kart limitine göre farklı hesaplanıyor.

Örneğin dönem borcu 50 bin TL olan bir kullanıcının asgari ödeme tutarı, kredi kartı limitine bağlı olarak değişebiliyor.

Kredi kartı limiti 50 bin TL dönem borcunda asgari ödeme 100.000 TL 10.000 TL 150.000 TL 15.000 TL 250.000 TL 20.000 TL

Bu örnek, aynı tutarda dönem borcu bulunan iki kişinin kredi kartı limitleri farklı olduğunda farklı asgari ödeme tutarlarıyla karşılaşabileceğini gösteriyor.

Ancak asgari ödeme tutarının ödenmesi, kredi kartının kalan borcunu ortadan kaldırmıyor.

Kalan dönem borcuna ilgili sözleşme ve faiz koşullarına göre faiz uygulanabiliyor.

FAİZ İNDİRİMİ BORÇLULARIN ÖDEMESİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı, kredi kartı ve KMH borçlarının faiz maliyetlerini azaltabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte yeni oranların bankaların uygulayabileceği azami faiz seviyelerini belirlediği unutulmamalı.

Dolayısıyla her kredi kartı kullanıcısının aylık ödemesinde aynı miktarda düşüş yaşanması beklenmiyor.

Faiz indiriminin borçluya yansıması; dönem borcu, yapılan ödeme tutarı, borcun taşındığı süre ve bankanın uyguladığı faiz oranına bağlı olacak.

Ayrıca kredi kartı faizleriyle ilgili düzenleme, BDDK'nın belirlediği asgari ödeme yüzdelerini değiştirmiyor.

Bu nedenle kredi kartı kullanıcılarının faiz ve asgari ödeme kurallarını ayrı ayrı değerlendirmesi gerekiyor.