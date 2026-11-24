HABER MERKEZİ Milyonlarca emeklinin gözü yılbaşından önce Meclis’e sunulması planlanan maaş düzenlemesine çevrildi. Seyyanen zam ve refah payının birlikte uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilerin geneline yönelik enflasyonun üzerinde bir artış hedeflediklerini belirten Yılmaz, düzenlemede prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin de önemli rol oynayacağını ifade etti.

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Çalışmanın yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını belirten Yılmaz, prim gün sayısı ve yaşın önemli unsurlar olduğunu ifade etti.

Yılmaz, ‘Seyyanen zam ve refah payının birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı’ uygulanacağı yönündeki soruya teknik çalışmanın devam ettiğini belirterek, Alternatifler netleştikten sonra zaten Meclise sunulacak” dedi.

PRİM GÜN SAYISI VE YAŞ ÖNEMLİ

Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Emeklilere yönelik düzenlemeye ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız yılsonundan önce düzenlemeyi Meclise sunacağımızı açıkladı. Biz de bu çalışmaları sürdürüyoruz. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, SGK ve bütün kurumlarımızla bu çalışma üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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Yılmaz, “Farklı yöntemler ve alternatifler var. Bunların hepsinde temel yaklaşımımız, emeklimize enflasyonun üzerinde bir iyileştirme yapmak. Ancak bunu hakkaniyet ve adalet çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu noktada prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar" diye konuştu.

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SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI BİRLİKTE Mİ OLACAK?

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Seyyanen zam ve refah payının ‘birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı’ uygulanacağı yönündeki soruya da yanıt veren Yılmaz, "Şu anda teknik bir çalışma sürdürülüyor. Dolayısıyla bu aşamada detaylı teknik analizlere girmem doğru olmaz. Alternatifler netleştikten sonra zaten Meclisimize sunulmuş olacak. İşin özünü söyleyelim; emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış" dedi.