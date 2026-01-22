Kripto piyasası Trump'tan umduğunu bulamadı

Beyaz Saray'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Trump, 20 Ocak itibarıyla görevdeki ilk yılını tamamladı. "Önce Amerika" sloganıyla yola çıkan Trump, tarifeler ve vergi düzenlemeleriyle Amerikan ekonomisini canlandırmayı, istihdamı artırmayı ve hayat pahalılığını düşürmeyi vadetti. Trump'ın yeniden başkan olmasıyla parlaması beklenen varlık sınıflarından biri de kripto paralardı.

ABD'yi "dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma sözü veren Trump, geçen yıl mart ayında Stratejik Bitcoin Rezervi ve ABD Dijital Varlık Stokunun kurulmasına yönelik kararnameye imza atmıştı. Ancak Trump yönetiminin izlediği ticaret politikasının yarattığı küresel belirsizliklerle en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı geçen yıl ocakta 100 bin doların üzerini görmesine karşın şubat ayı itibarıyla düşüş eğilimine girdi.

Geçen yıl martta 80 bin dolar seviyesinin altına kadar gerileyen Bitcoin'in fiyatı, ABD ve Çin arasında mayıs ayında sağlanan tarife ateşkesiyle yeniden 100 bin doların üzerine çıksa da Fed'in faiz indirimi konusunda temkinli davranması ve teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle geçen kasım itibarıyla 85 bin doların altına kadar indi.

Trump'ın göreve geldiği dönemden bu yana dalgalı bir dönem geçiren Bitcoin 6 Ekim 2025'te 126 bin 199,6 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Geçen yılın son çeyreğindeki satış ağırlıklı seyrin etkisiyle ABD Başkanının göreve gelişinin ilk yılında 90 bin dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin 20 Ocak 2025'teki seviyesinin altında kaldı.

"BİTCOİN İÇİN 2026 POTANSİYELİ HALA GÜÇLÜ BİR YIL ANCAK SIRA BİR TÜRLÜ DEĞERLİ METALLERDEN KENDİSİNE GELMİYOR"

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Bitcoin fiyatlarının Trump'ın seçildiği Kasım 2024 tarihi fiyatlamasının hala yaklaşık yüzde 35 üzerinde olsa da ikinci döneminin resmen başladığı Ocak 2025 seviyelerinin aşağısında olduğunu kaydetti.

Çay, Bitcoin'in Ekim 2025 rekorunun da yaklaşık yüzde 27 aşağısında olduğunu anımsatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Fed'in hem 2024 hem de 2025 yıllarında yaptığı faiz indirimleri, Trump yönetiminin kripto piyasası pozitif adımları ve finansal sistem içinde kripto paralar bazlı daha çok enstrüman oluşmasına rağmen yatırımcıların geçmiş kripto boğa piyasası döngülerinde görmeye alışık olduğu getiri seviyelerinin daha aşağısında bir noktadayız. Bu duruma dair detaylara girildiğinde birçok konu yazılıp çizilebilir. Benim açımdan ise en önemli üç değişkenden ilki Bitcoin'in diğer yatırım araçları ile arasındaki korelasyonun gerilemesi ve kurumsal yatırımcıların portföylerinde aldığı ağırlığın beklenen kadar artmaması. İkincisi dijital altının gerçek altına kıyasla çok daha kötü bir performans göstermesi ve üçüncüsü Stablecoin dünyasının ABD için yeni bir borçlanma kaynağı olmasıyla jeopolitik risklerin kripto piyasası tarafına da sıçraması şeklinde gösterilebilir."

Çay, Bitcoin'in diğer yatırım araçlarıyla korelasyonun gerilemesinin aslında kurumsal portföyler için çok iyi bir çeşitlendirici potansiyel sağladığını belirterek, "Portföylerin en kalabalık olduğu işlemler değerli metallerde uzun pozisyon olduğu için dijital altına sıra gerçek altın çok yükseldiği ve yükselmeye devam ettiği için gelmiyor." dedi.

Bitcoin spot Borsa Yatırım Fonlarında toplam varlık miktarının ekim ayı itibarıyla gerilemiş olsa da toplam 125 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Çay, "Bitcoin için 2026 potansiyeli hala güçlü bir yıl ancak sıra bir türlü değerli metallerden kendisine gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DEĞERLİ METALLERDE OLASI BİR DÜZELTME BİTCOİN TARAFINDA YATIRIMCI İLGİSİNİ TEKRARDAN ARTIRABİLİR"

Çay, Nasdaq 100 endeksinin geçen yıl birçok sayıda rekor kapanış gördüğünü ifade ederek, endeksin ekim sonundaki rekor kapanışına da mevcut durumda çok uzak olunmadığını söyledi.

Bitcoin'in kendi zirvesine kıyaslandığında Nasdaq 100'de durumun çok daha iyi olduğunu aktaran Çay, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bitcoin-Nasdaq 100 korelasyonu da geçtiğimiz yılların aşağısında. Dolayısıyla burada da konuyu Bitcoin-Nasdaq 100 ilişkisinden ziyade Bitcoin-Altın ilişkisine çekmemiz daha mantıklı olur. Bitcoin-Altın oranı Aralık 2024’te 40 seviyesinin üzerini test ettikten sonra mevcutta 20 seviyelerinin aşağısını test ediyor. 2025 yılını hem altın hem de gümüş 1979 yılından beri en iyi getiride sonlandırırken 2026 yılına da güçlü başladılar. Mevcut durumda Bitcoin için teknoloji hisseleri ile bir benzetmeye gitmektense bence yine değerli metallerden kopamayan bir yatırımcı grubunun Bitcoin ilgisinin azaldığını belirtmek çok daha doğru olabilir. Bu düşünce yapısında değerli metallerde olası bir düzeltme Bitcoin tarafında yatırımcı ilgisini tekrardan artırabilir."