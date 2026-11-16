Küresel piyasalar yoğun gündemli haftaya temkinli başladı

Küresel ölçekte teknoloji sektörüne ilişkin belirsizlikler, ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor. ABD'li çip üreticisi Nvidia'da casusluk iddiaları ve özel hayatına ilişkin gelişmelerin ardından görevinden istifa eden üst yönetici (CEO) Jensen Huang'ın şirkete geri dönebileceği ihtimali belirdi.

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Huang'ın yönetici kadrosunda bulunan bazı isimlerin Nvidia CEO'sunun geri dönmesi için çalışma yürüttüğü hatta Beyaz Saray'dan destek almayı dahi deneyeceklerine ilişkin haberler medyaya yansıdı. Söz konusu gelişme Nvidia'daki liderlik konularının bir süre devam edebileceğini ima ederken, şirket bu gelişmelerin gölgesinde bu hafta bilançosunu açıklamaya hazırlanıyor. Teknoloji sektörü, Nvidia'nın bilançosuna ek olarak yapay zeka şirketi Anthropic'in beklenen halka arzıyla başka bir sınavla karşı karşıya kalacak.

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Teknoloji ve yapay zeka bağlantılı şirket hisseleri yeni haftaya satıcılı bir seyirle başlarken, gözler bir taraftan Fed Başkanı Warsh'un yapacağı açıklamalarda olacak. Fed Başkanı Warsh'un, Verimlilik ve İstihdam Görev Gücü Konferansı'nda yapacağı konuşmada yapay zeka, verimlilik artışı ve teknolojik dönüşümün istihdam ile ekonomik büyümeye etkilerini ele alması tahmin ediliyor.

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Analistler, piyasalar açısından Warsh'un özellikle verimlilik artışının enflasyonun seyrine yansıması ve Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ilişkin verebileceği mesajların önem taşıdığını belirterek, bu hafta yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarının da bankanın para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları sunmasının beklendiğini kaydetti.

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Buna ek olarak Fed üyelerinin yoğun konuşma takviminde vereceği mesajlar da yakından izlenecek.

Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattında somut bir çıktı elde edilemezken, ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, İran ve İran destekli Husilerin bölgedeki muhtemel saldırı tehditlerine karşı ülkedeki vatandaşlarına "yüksek düzeyde teyakkuzda olma" çağrısında bulundu.

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Bu gelişme bölgede jeopolitik risk algısının canlı kalmasına neden olurken, arzın genişlemesiyle petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı sürüyor. Ocak vadeli Brent petrol varil başına yüzde 0,6 azalışla 95,3 dolarda işlem görüyor.

Bu hafta ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silahların azaltılması ve ABD/İsrail-İran Savaşı konularını görüşmek üzere Çin'de düzenlenecek APEC Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

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Söz konusu toplantıda jeopolitik gelişmeler başta olmak üzere ticaret ve sektörel konuların da ele alınması bekleniyor.

Bu gelişmelerin ışığında cuma günü Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentilerin artmasıyla yüzde 5,18'e çıkarak son 1 ayın zirvesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftada yüzde 5,16'da dengelendi.

Fed'in gelecek dönemde şahin tutumunu sürdüreceği tahminleriyle altının onsu haftaya yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 873 dolarda başladı. Ons altın, geçen hafta 3 bin 852 dolarla son 1 yılın en düşük seviyesine inmişti. Yükseliş eğilimini koruyan dolar endeksi ise bugün 103,5 ile Nisan 2025'ten bu tarafa en yüksek seviyeyi gördü.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,40, Nasdaq endeksi yüzde 0,91 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise haftaya negatif başladı.

RUSYA-UKRAYNA HATTI KIZIŞIYOR

Avrupa'da teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler ve jeopolitik riskler yakından takip edilirken, ülke tahvil faizleri yükseldi. Cuma günü Almanya, İngiltere ve Fransa 10 yıllık tahvil faizleri yukarı yönlü hareketlendi.

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Makroekonomik tarafta ise geçen hafta açıklanan verilere göre Avro Bölgesi ekonomisi ise üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü ancak önceki çeyreğe göre büyüme hızı yavaşladı. Buna karşılık yıllık büyüme yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e yükseldi.

Bu gelişmelerin paralelinde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralıkta faiz artışına gideceği beklentileri güçlü kalmayı sürdürdü.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan enerji, liman ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yönelik saldırılarda 2 bin 300'den fazla insansız hava aracı (İHA), 1590 güdümlü bomba ve 15 adet farklı tipte füze kullandığını bildirdi.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise haftaya pozitif başladı.

ASYA'DA YAPAY ZEKA BAĞLANTILI HİSSELER DÜŞÜYOR

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Asya tarafında ise yeni hafta yoğun veri akışıyla karşılanırken, bölgede büyüme, sanayi üretimi ve perakende satış verilerine ek olarak teknoloji alanında gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Nvidia'daki yönetimsel karışıklıkların bölgeye yönelik yarı iletken talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle yapay zeka bağlantılı hisselerde satıcılı seyir öne çıkıyor. Asya merkezli teknoloji şirketlerinden Güney Koreli SK Hynix'in hisseleri yüzde 7, Japonya'daki Kioxia Holdings hisseleri yüzde 7,8 ve Advantest'in hisseleri de yüzde 10 geriledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi yüksek enerji fiyatlarının tüketimi ve net ihracatı olumsuz etkilemesi nedeniyle 3. çeyrekte beklentilerin aksine yüzde 0,1 daraldı. Ülkede sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 1,7 artarken, önceki aya göre yavaşlama kaydetti.

Çin'de ise sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 4,8 ile tahminlerin altında yükselirken, perakende satışlar yüzde 0,4 artsa da beklentileri aşamadı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 yükseldi.

FTSE RUSSELL, TÜRKİYE'NİN "GELİŞMİŞ GELİŞEN PİYASA" STATÜSÜNÜ KORUDU

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kazanarak 11.842,82 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 yükseldi.

Bu arada London Stock Exchange bünyesinde bulunan FTSE Russell, Türkiye'yi izleme listesine almazken, ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünü korudu.

Duyuruda, "FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşım oranlarına temel teşkil eden verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendirmekte olan Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile temaslarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendiğini söyledi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan iade ve geri kazanım hesaplarında, bugüne kadar 35,6 milyar liralık birikim oluştuğunu bildiren Şimşek, "Bunun büyük bir kısmı, cuma günü itibarıyla fonlara aktarıldı ve ödendi. 2,6 milyar liralık bir kısmı, nakit olarak duruyor. Nakit oluştukça ödemeleri yapıyoruz." dedi.

Dolar/TL cuma gününü 50,3660'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,3910'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesinin, yurt dışında Fed Başkanı Warsh'un konuşması ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 12.100 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı sanayi üretimi

20.00 ABD, Fed Başkanı Warsh'un konuşması