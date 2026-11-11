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KYK’da kurallar değişti! İzinsiz görüntü paylaşana yurttan çıkarma cezası

11.11.2026 - 17:06 | Son Güncellenme:

#KYK Yurt Kuralları#Öğrenci Hakları#Sanal Medya Paylaşımı

KYK yurtlarında sanal medya paylaşımlarına yeni düzenleme geldi. Yurtta öğrenci arkadaşının görüntüsünü, ses kaydını hukuka aykırı şekilde sanal medyada yayanlara yurttan çıkarma cezası verilecek. Peki, yurt öğrencileri için diğer değişiklikler neler? İşte detaylar...

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt hizmetleri yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle disiplin kurallarının kapsamı genişletildi. Düzenlemeye göre kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek, paylaşmak ya da sanal medyada yaymak, yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasına eklendi. Yani yurtta kalan bir öğrenci, oda arkadaşının ya da bir başka yurt arkadaşının izinsiz görüntü veya sesini paylaşması, kaydetmesi gibi durumlarda yurttan atılacak.

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YURDA DÖNMEYEN ÖĞRENCİYE BİLDİRİM

Öğrencilerin yurda giriş çıkışlarıyla ilgilide düzenlemeye gidildi. Belirlenen saatlerde yurtta bulunmayan ve kendisine ulaşılamayan öğrencinin durumu, güvenlik amacıyla yakınlarına bildirilecek. 18 yaşından küçük öğrencilerin velilerine, reşit olanların ise kendi belirledikleri irtibat kişilerine bilgi verilecek.

Kaydını dondurarak eğitimine ara veren öğrenciler için de yeni bir hak tanındı. Kayıt dondurulan süre, yurtta barınma süresine eklenecek. Öğrenciler eğitimlerine döndüklerinde yurda öncelikli yerleştirilecek.

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Ayrıca disiplin işlemleri de elektronik ortama taşındı. Cezalara itiraz için fiziki tebligatta 10, elektronik tebligatta 5 gün süre tanındı. Yeni kurallar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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