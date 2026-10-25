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UzmanparaLisede öğrendikleriyle ücretsiz hizmet ediyorlar! Çiftçiler çok memnun
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Lisede öğrendikleriyle ücretsiz hizmet ediyorlar! Çiftçiler çok memnun

25.10.2026 - 14:57 | Son Güncellenme:

#Erzincan#Traktör Bakımı#Sosyal Sorumluluk Projesi

Erzincan’da meslek lisesi öğrencileri, okulda öğrendiklerini tarlalarda pratiğe dökerek çiftçilerin traktörlerine ücretsiz bakım ve kontrol hizmeti veriyor. Hem mesleki deneyim kazanan hem de üreticilerin yükünü hafifleten öğrencilerin bu anlamlı çalışması, çiftçilerden büyük takdir topluyor.

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Lisede öğrendikleriyle ücretsiz hizmet ediyorlar Çiftçiler çok memnun

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, çiftçilerin traktör bakım ve kontrollerini ücretsiz yapmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi yürütüyor.

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Bu kapsamda Terzibaba Mahallesi'ndeki tarlalara giden öğretmen ve öğrenciler, çiftçilere ait traktörlerin periyodik bakım ve kontrollerini yaptı.

Traktörlerin antifriz, yağ, akü, fren, far, sinyal, silecek suyu ve elektrik aksamlarını kontrol eden öğrenciler, bu sayede okulda teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulamaya dökerek mesleki deneyim kazanıyor.

Lisede öğrendikleriyle ücretsiz hizmet ediyorlar Çiftçiler çok memnun

ÜRETİCİLERE DESTEK OLURKEN, MESLEKİ BECERİLERİNİ DE GELİŞTİRİYORLAR

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Öğrenciler, bu çalışmayla hem üreticilere destek olmayı hem de mesleki becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Otomotiv Teknolojileri Alan Şefi Deniz Tümyıldız, sosyal sorumluluk projesi kapsamında traktörlerin periyodik kontrollerini yaptıklarını söyledi.

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Hasat sonrasında traktörlerde oluşabilecek arızaları tespit ettiklerini ifade eden Tümyıldız, şunları kaydetti:

"Meslek lisesindeki öğretmen ve öğrencilerle bu projeyi yürütmekteyiz. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu proje desteklenmekte. Öğrencilerin teorik olarak gördüğü eğitimleri, burada pratiğe dökmekteyiz. Öğrenciler daha iyi bir öğrenme içgüdüsüyle iş yapmaktalar. Üreticilerimize de destek oluyoruz. Traktörler bu iş zamanında sanayiye gitmek durumunda kalmıyor. Arızalı olan yerlerin bakım ve kontrolünü gerçekleştirmekteyiz."

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Tümyıldız, maliyeti yüksek arıza tespitlerinde çiftçileri sanayiye yönlendirdiklerini belirterek, "Çiftçilerden geri dönüşler güzel. Şu an pilot olarak buradayız. Daha sonra farklı köylerimizde ve beldelerimizde de bu işlemi yayacağız. Çiftçilerimizden de talep olursa, ister tarlaya ister mezraya isterse köy içinde kendi belirledikleri yerlere gider kontrollerimizi yaparız." diye konuştu.

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Lisede öğrendikleriyle ücretsiz hizmet ediyorlar Çiftçiler çok memnun

"ÇİFTÇİLERİMİZİN ÜRETİM AŞAMASINDA HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Öğrencilerden Tarık Semih Bakan ise çiftçilerin traktörlerinin periyodik bakımlarını yaptıklarını dile getirerek, "Mesleki açıdan bu uygulamaları yapmamızın sonucunda ben ile arkadaşlarım tecrübe kazanıyoruz ve çiftçilerimize destek oluyoruz. Çiftçilerimizin üretim aşamasında her zaman yanındayız." dedi.

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Terzibaba Mahallesi'nde 25 yıldır çiftçilik yapan Murat Karabina da öğretmen ve öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Traktörlerinin antifriz ile yağ bakımlarının yapıldığını söyleyen Karabina, "Elektrik aksamlarını kontrol ettiler. Herhangi bir problem olmadığını, bir tanesinin sadece yağının değiştirilmesini söylediler. Bu sosyal projenin devamlılığını diliyoruz. İnşallah daima geliştirerek yaparlar. Bizlere bu konuda yardım ettikleri için de çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

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