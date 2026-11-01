Mağaza zincirinde satılan kozmetik ürünlerde şaşırtan yağ oyunu! Bakanlıktan yaptırım kararı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve aldatıcı ticari uygulamaların önlenmesi amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin çeşitli yağ ürünlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, ürünlerin ambalajlarında kullanılan ifadeler ve görsellerin tüketicilerde yanıltıcı bir izlenim oluşturduğu tespit edildi.

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BİTKİSEL YAĞLARIN İÇERİĞİNDEN AYÇİÇEK YAĞI ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özellikle AVM'lerdeki mağazalarında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışı yapan bir mağazalar zincirinin satışa sunulan “LIFE IN” markalı ürünleri Reklam Kurulu tarafından incelendi.

Çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla piyasaya sunulan ürünlerin içeriklerinde ayçiçek yağı da bulunduğu belirlendi.

Ancak ambalajlarda kullanılan ifadeler ve görsellerle ürünlerin tek bir yağdan oluştuğu izleniminin yaratıldığı değerlendirildi.

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REKLAM KURULUNDAN DURDURMA KARARI

Reklam Kurulu, söz konusu tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğuna karar verdi.

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İnceleme sonucunda, tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu belirlenen reklamların durdurulmasına yönelik idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

BAKANLIKTAN TÜKETİCİLERE YÖNELİK AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin içerikleri hakkında doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmasının önemine dikkat çekti.

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Bakanlık açıklamasında, “Tüketicilerimizin doğru bilgiye ulaşması ve alışverişlerinde yanıltıcı tanıtımlarla karşılaşmaması için denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.