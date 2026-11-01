Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaMağaza zincirinde satılan kozmetik ürünlerde şaşırtan yağ oyunu! Bakanlıktan yaptırım kararı
HaberlerUzmanpara

Mağaza zincirinde satılan kozmetik ürünlerde şaşırtan yağ oyunu! Bakanlıktan yaptırım kararı

01.11.2026 - 14:19 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Ayçiçek Yağı#İdari Yaptırım

Ticaret Bakanlığı, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağaza zincirine yönelik incelemesinde tüketicileri yakından ilgilendiren bir usulsüzlük tespit etti. Raflarda farklı bitkisel yağ isimleriyle satışa sunulan ürünlerin içerikleri ile ambalajlarında oluşturulan algının örtüşmediği belirlendi. Bakanlık, yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle yaptırım kararı aldı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mağaza zincirinde satılan kozmetik ürünlerde şaşırtan yağ oyunu Bakanlıktan yaptırım kararı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve aldatıcı ticari uygulamaların önlenmesi amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin çeşitli yağ ürünlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, ürünlerin ambalajlarında kullanılan ifadeler ve görsellerin tüketicilerde yanıltıcı bir izlenim oluşturduğu tespit edildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

BİTKİSEL YAĞLARIN İÇERİĞİNDEN AYÇİÇEK YAĞI ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özellikle AVM'lerdeki mağazalarında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışı yapan bir mağazalar zincirinin satışa sunulan “LIFE IN” markalı ürünleri Reklam Kurulu tarafından incelendi.

Çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla piyasaya sunulan ürünlerin içeriklerinde ayçiçek yağı da bulunduğu belirlendi.

Ancak ambalajlarda kullanılan ifadeler ve görsellerle ürünlerin tek bir yağdan oluştuğu izleniminin yaratıldığı değerlendirildi.

Haberin Devamı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Tek bir cümle işinden etti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMilyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Tek bir cümle işinden ettiHaberi Görüntüle

REKLAM KURULUNDAN DURDURMA KARARI

Reklam Kurulu, söz konusu tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğuna karar verdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İnceleme sonucunda, tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu belirlenen reklamların durdurulmasına yönelik idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

BAKANLIKTAN TÜKETİCİLERE YÖNELİK AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin içerikleri hakkında doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Haberin Devamı

Bakanlık açıklamasında, “Tüketicilerimizin doğru bilgiye ulaşması ve alışverişlerinde yanıltıcı tanıtımlarla karşılaşmaması için denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Çalışana yeni maaş modeli! Sosyal güvenlik sisteminde reform: Emeklilik detayı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇalışana yeni maaş modeli! Sosyal güvenlik sisteminde reform: Emeklilik detayıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Bahçelinin önerisiyle gündemde: Türkiyede hangi ilçeler il olur İşte sıra bekleyen 24 ilçe
Bahçeli'nin önerisiyle gündemde: Türkiye'de hangi ilçeler il olur? İşte sıra bekleyen 24 ilçe
Yeni haftada sağanak alarmı İstanbul, Ankara ve İzmir için gün gün hava durumu
Yeni haftada sağanak alarmı! İstanbul, Ankara ve İzmir için gün gün hava durumu
Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağı Tek bir kodla hesaplarınızı ele geçirebilirler
Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağı! Tek bir kodla hesaplarınızı ele geçirebilirler
Düğününe 20 kişi bekliyordu, binlerce kişi geldi Tek paylaşım harekete geçirdi
Düğününe 20 kişi bekliyordu, binlerce kişi geldi! 'Tek paylaşım harekete geçirdi'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSavaşın kazananları…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEğitimde YZ fırtınası!
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşHisseler ucuz ama bilançolara dikkat!
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğluİnceleme Tuğyan’ı niye sevindirdi?
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Made in Europe’da insani dram?
Mehmet Tez
Mehmet Tez‘Çünkü mükemmel değiliz’
Dilara Koçak
Dilara KoçakVeganlık popülerliğini mi kaybediyor?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaHer şeyin fazlası: MAXXING çağı
Belma Akçura
Belma AkçuraStokla ve hazırlıklı ol!
Zeynep İşman
Zeynep İşmanÇok ağlayan bebek ve destek çemberi
Osman Gençer
Osman GençerAltınordu’nun yapay zekası
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanNeden tetikçi oluyorlar?
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran YıldızKamuoyu araştırmaları neden yanılıyor?
İlgili Haberler
Tarkan COP31 için İngilizce şarkı ile destek verdi
Tarkan COP31 için İngilizce şarkı ile destek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreye hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye hareket etti
Sakaryada uyuşturucu operasyonu Zehir tacirinin kimliğini duyan inanamadı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirinin kimliğini duyan inanamadı
Şiddetli yağış Marmarisi vurdu Araçlar mahsur kaldı, yollar çöktü
Şiddetli yağış Marmaris'i vurdu! Araçlar mahsur kaldı, yollar çöktü