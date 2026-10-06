Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaMerkez bankası başkanları İstanbul Finans Merkezi'nde bir araya gelecek
HaberlerUzmanpara

Merkez bankası başkanları İstanbul Finans Merkezi'nde bir araya gelecek

06.10.2026 - 12:19 | Son Güncellenme:

#İstanbul Ekonomi Forumu#İstanbul Finans Merkezi#TCMB

Merkez bankası başkanları İstanbul Ekonomi Forumu'nda bir araya gelecek. Foruma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yanı sıra BoE Başkanı Andrew Bailey ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller de katılacak.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Merkez bankası başkanları İstanbul Finans Merkezinde bir araya gelecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu temel sorunların kapsamlı bir şekilde ele alınacağı İstanbul Ekonomi Forumu, TCMB'nin İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesinde 8-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek ve küresel diyalog için yeni bir zemin sunacak olan Forum, uluslararası politika diyaloğunu ve işbirliğini teşvik ederken, küresel ekonominin geleceğine dair tartışmalara yön veren seçkin bir platform haline gelmeyi hedefliyor.

Haberin Devamı

Foruma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de katılacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Foruma 2 bakan, 16 merkez bankası başkanı ve 8 merkez bankası başkan yardımcısı katılım sağlayacak.

Katılımcılar, giderek parçalanan küresel ekonomide yol alma, belirsizlik ortamında para politikası, borç dinamikleri ve yapay zeka ile dijital inovasyonun makroekonomik politika üzerindeki etkileri gibi çok çeşitli konularda tartışmalar yürütecek.

Haberin Devamı

Farklı bakış açılarını ve uzmanlık alanlarını bir araya getiren Forum, faydalı diyalogları teşvik etmeyi ve daha dayanıklı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonominin inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Forum hakkında detaylı bilgiye "https://istanbulef.org/ief-2026/" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Süt ürünleri ambalajları için önemli adım! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSüt ürünleri ambalajları için önemli adım! Artık tüm marketlerden kaldırılıyorHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Bakan Gürlekten fon soruşturması ve hakemler dosyasıyla ilgili açıklama
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması ve hakemler dosyasıyla ilgili açıklama
MHK soruşturmasında bilirkişi raporu ortaya çıktı
MHK soruşturmasında bilirkişi raporu ortaya çıktı!
16 firmadan 64 kilo altın almışlar Kuyumcukentte dev vurgun iddiası
16 firmadan 64 kilo altın almışlar! Kuyumcukent'te dev vurgun iddiası
2,5 yaşında kürdanlarla bu işe başladı, şimdi fabrikalar davet ediyor Otizmli Burakın sıra dışı yeteneği
2,5 yaşında kürdanlarla bu işe başladı, şimdi fabrikalar davet ediyor! Otizmli Burak'ın sıra dışı yeteneği
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkATATÜRK’ÜN İLK HEYKELİ
Zafer Şahin
Zafer ŞahinKılavuzu FETÖ olanın
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTaylor Swift’in gizemi çözüldü!
Eren Aka
Eren AkaGeçmiş sabırla ayağa kalkıyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaJohn Pawson’ın minimalizmi
İlgili Haberler
Naile Büşra Sarıgül’ün ölümünde 3 yıl sonra yeni gelişme Dosya yeniden açıldı
Naile Büşra Sarıgül’ün ölümünde 3 yıl sonra yeni gelişme! Dosya yeniden açıldı
72 yaşındaki adamın yalnızlık hikayesi: Tek yaşayan benim
72 yaşındaki adamın yalnızlık hikayesi: Tek yaşayan benim
Zincir, keser, sopa ve bıçak... İki ailenin meydan savaşı: Mangal yapıp bize gıcıklık veriyorlar
Zincir, keser, sopa ve bıçak... İki ailenin meydan savaşı: Mangal yapıp bize gıcıklık veriyorlar
Bakan Tekin: Türkiye, OECD ortalamasının üstüne çıktı
Bakan Tekin: Türkiye, OECD ortalamasının üstüne çıktı