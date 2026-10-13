Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm çağrısı: “Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli!”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Açıklamasında deprem tehlikesi karşısında zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Kurum, dönüşümün ertelenmemesi mesajını paylaştı.

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Türkiye genelinde tamamlanan dönüşüm çalışmalarının boyutuna dikkat çeken Bakan Kurum, İstanbul’un bu süreçteki payını da açıkladı. Kurum’un paylaşımında, vatandaşlarla birlikte hareket edilmesi çağrısı öne çıktı.

“DEPREM BEKLEMEZ, DÖNÜŞÜM DE BEKLEMEMELİ”

Bakan Kurum, açıklamasına “Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli!” sözleriyle başladı. Bu ifadeyle kentsel dönüşüm konusunda gecikmeden harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Kurum, paylaşımında hem tamamlanan çalışmalara ilişkin rakamları aktardı hem de dönüşüm sürecine katılım çağrısı yaptı. Açıklamanın ana mesajını, deprem karşısında dönüşümün bekletilmemesi oluşturdu.

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TÜRKİYE GENELİNDE 2 MİLYON 378 BİN YAPININ DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

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Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin toplam sayıyı paylaşan Kurum, Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünün tamamlandığını bildirdi.

Bakan Kurum, “Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık” diyerek yürütülen çalışmalarda ulaşılan rakamı açıkladı.

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Paylaşımında ülke genelindeki dönüşüm bilançosuna yer veren Kurum, bu bilgiyi vatandaşlara yönelik çağrısıyla birlikte aktardı. Tamamlanan yapı sayısının ardından İstanbul’da gerçekleştirilen çalışmaların toplam içindeki payına dikkat çekti.