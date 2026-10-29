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New York borsası düşüşle açıldı

29.10.2026 - 17:27 | Son Güncellenme:

#New York Borsası#Dow Jones Endeksi#Nasdaq Endeksi

New York borsası, yapay zeka harcamalarına dair endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle güne düşüşle başladı.

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New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,74 azalarak 52.086,13 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,57 azalışla 7.699,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 kayıpla 26.201,82 puana geriledi.

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Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutma kararının ardından açıklanan makroekonomik verileri ve yayımlanan şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarının açılışında negatif seyir izlendi.

Dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu yayımlayan Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'in karı üçüncü çeyrekte yüzde 25 azaldı ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Alphabet'in finansal sonuçları, yapay zeka maliyetlerinin hızla arttığına yönelik endişeleri alevlendirirken, şirketin hisseleri güne yüzde 12'ye yakın kayıpla başladı.

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Analistler, yüksek kar marjlı arama hizmetinin, yapay zeka altyapı yatırımları için Alphabet'e önemli bir finansman gücü sağladığına işaret ederek, yatırımcıların yapay zeka sohbet araçlarının Google'ın arama hacminden giderek daha fazla pay almasından endişe duyduğunu ifade etti.

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Microsoft'un hisseleri ise şirketin piyasa beklentilerinin üzerinde kar ve gelir açıklaması sonrasında yaklaşık yüzde 2 arttı. Şirketin sermaye harcamaları ise tahminlerin altında kaldı.

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Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları ise eylülde aylık bazda yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel arttı.

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ekim'de sona eren haftada 194 bin ile temmuz ortasından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, ülkede ekonomik büyümenin sağlam olduğunu, enflasyonun ise Fed'in hedefinden oldukça uzakta bulunduğunu belirterek, Bankanın gelecek dönemde faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin gücünü koruduğunu ifade etti.

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