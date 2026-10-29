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UzmanparaTürkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı
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Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı

29.10.2026 - 16:32 | Son Güncellenme:

#Türkiye#Özbekistan#Anlaşma

Türkiye ile Özbekistan arasında ticaret, sosyal güvenlik ve iş dünyasının desteklenmesine ilişkin anlaşmalar imzalandı.

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Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

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29 Mart 2022 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolün Tadiline İlişkin Ek Protokol'ü Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol, Ömer Bolat ile Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov tarafından imzalandı.

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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov imza attı.

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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'yı Vedat Işıkhan ile Bahtiyor Saidov imzaladı.

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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma'ya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev imza attı.

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