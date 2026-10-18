Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

18.10.2026 - 09:54 | Son Güncellenme:
AA
Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Niğde'nin Merkez ilçesindeki 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile Bor ve Altunhisar ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle 3 yıl süreli olarak ihale edilecek.
İhaleler, 18 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi binasında yapılacak.