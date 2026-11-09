Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaPetrol fiyatlarında tansiyon düşüyor mu?
HaberlerUzmanpara

Petrol fiyatlarında tansiyon düşüyor mu?

09.11.2026 - 09:52 | Son Güncellenme:

#Brent Petrol#Petrol Fiyatları#Petrol

Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 1,4 azalışla 96,89 dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki çatışmaların diplomatik yollarla sona erdirilebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Petrol fiyatlarında tansiyon düşüyor mu

Cuma günü 100,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı günü 98,32 dolardan tamamladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 azalışla 96,89 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 89,96 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki çatışmaların diplomatik yollarla sona erdirilebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, CNN'e verdiği mülakatta, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanması halinde ABD'nin İran'a yeniden saldırmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Trump, "İran başarısız bir ülke. Bu yıl yüzde 301 enflasyon var. ABD saldırısının gerekli olma ihtimali son derece düşük. Gerekirse yapardım ama onlara çok sert vurduk." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ABD'nin tekrar saldırması durumunda İran içindeki altyapı hedeflerinin belirlendiğini aktaran Trump, "Listemizde, kelimenin tam anlamıyla bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü var. Vurursak hepsi yıkılacak." dedi.

Haberin Devamı

Ancak İran'ın altyapısını yok etmeyi tercih etmeyeceğini kaydeden Trump, "Bunu yapmak istemiyorum çünkü esasen yeniden inşa etmek 10 yıl sürer, köprüleri yıkmayı sevmiyorum, inşa edilmesi en zor şey bir köprüdür." ifadelerini kullandı.

Elektrik faturasını düşürmek isteyenler dikkat! Güneş paneli kurmanın maliyeti ne kadar?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRElektrik faturasını düşürmek isteyenler dikkat! Güneş paneli kurmanın maliyeti ne kadar?Haberi Görüntüle

Trump, ABD saldırılarına karşı İran'ın savunma kabiliyetinin olmadığını da öne sürerek, bu ülkenin hava savunmasının yok edildiğini iddia etti.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları, bölgedeki gerilimin azalabileceği ve petrol sevkiyatının normale dönebileceği beklentilerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Haberin Devamı

Öte yandan, geçen hafta ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, Washington yönetiminin İran politikasında değişikliğe gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıpları İran ile süren çatışmalara bağlarken, Demokratların önde gelen isimlerinden Chuck Schumer ve Hakeem Jeffries savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD'deki ara seçimlerin ardından diplomatik temasların yavaşladığını belirterek, müzakerelerin devamı için uygun koşulların oluşmasını beklediklerini söyledi.

ABD ile İran arasında arabulucuların diplomatik ziyaretlerine ilişkin soruya Erakçi, "Birkaç gündür arabulucularda geliş gidiş olmadı. Bunun sebebi, ABD'deki seçim sonuçlarının herkesi şok etmesiydi. Bu biraz geçmeli. Atmosfer uygun olmalı. Biraz beklemeliyiz." yanıtını verdi.

Buna karşın, Hürmüz Boğazı'nda petrol taşımacılığına yönelik risklerin sürmesi, fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda seyir sistemlerini kapatarak izin verilmeyen bölgede hareket ettiği belirtilen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığını duyurdu.

Söz konusu gelişme, küresel petrol sevkiyatı açısından kritik öneme sahip boğazdaki arz kesintisi endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Brent petrolde teknik olarak 97,19 doların direnç, 96,09 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi! Gram altın ne kadar oldu?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın fiyatları yönünü yukarı çevirdi! Gram altın ne kadar oldu?Haberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Milliyet yazarları Fenerbahçenin galibiyetini yazdı Ben buradayım diye bas bas bağırdı
Milliyet yazarları Fenerbahçe'nin galibiyetini yazdı! 'Ben buradayım diye bas bas bağırdı'
Sıfır tecrübeyle 6 ayda karavanını yaptı Sadece videolar izledim... Uygun yerlerde, ücret ödemeden kalıyorum
Sıfır tecrübeyle 6 ayda karavanını yaptı! 'Sadece videolar izledim... Uygun yerlerde, ücret ödemeden kalıyorum'
Elektrik faturasını düşürmek isteyenler dikkat Güneş paneli kurmanın maliyeti ne kadar
Elektrik faturasını düşürmek isteyenler dikkat! Güneş paneli kurmanın maliyeti ne kadar?
Ata’nın okulunda tarihi kardeşlik
Ata’nın okulunda tarihi kardeşlik
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirMustafa Kemal Atatürk’ün yalnızlığı…
Tunca Bengin
Tunca BenginBu bayraklar hep yan yanaydı öyle de kalacak
Didem Özel Tümer
Didem Özel Tümerİlk kurultay öncesi Özel izlenimi
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşSahanın gerçek gündemi ve COP31
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalAvrupa’nın kuyruğu tam sıkışmamış gibi!
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesKanserin ölümsüzlük zırhını kıran yeni aşı: UCPVax
Asu Maro
Asu MaroRezil olabilme çıtası
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerAhlâk Bilgi Değil Eylemdir
İlgili Haberler
İstanbulda villanın bahçesine gömmüşler Toprağın altından 406 kilo uyuşturucu çıktı
İstanbul'da villanın bahçesine gömmüşler! Toprağın altından 406 kilo uyuşturucu çıktı
Son dakika... AFAD duyurdu Adanada 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD duyurdu! Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Casusluk davasında MİT raporu mahkemeye ulaştı Hüseyin Günün telefon rehberinde MI6, CIA ve MOSSAD bağlantıları
'Casusluk' davasında MİT raporu mahkemeye ulaştı! Hüseyin Gün'ün telefon rehberinde MI6, CIA ve MOSSAD bağlantıları
Karadeniz zekası yine iş başında Karda kalan otomobil için buldukları çözüm şaşırttı
Karadeniz zekası yine iş başında! Karda kalan otomobil için buldukları çözüm şaşırttı