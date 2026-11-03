Piyasanın gözü kulağı bu haberde! Altında 4 bin dolar alarmı

HABER MERKEZİ Piyasa uzmanları özellikle ons altında 4 bin dolar seviyesinin kritik olduğuna dikkat çekerken, ABD’deki siyasi tablonun ve Başkan Donald Trump’ın dış politikada atacağı adımların değerli metaller üzerinde doğrudan etkili olabileceğini belirtiyor.

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ALTIN 1 YILIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Altın fiyatları geçen cuma günü sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. ABD Merkez Bankası’nın aralık toplantısında yeniden faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler ve ABD-İran hattındaki gerilimin yeniden yükselme ihtimali, yatırımcıların değerli metallerden uzaklaşmasına neden oldu.

Ons altın cuma günü 3 bin 870 dolara kadar gerileyerek yaklaşık bir yılın en düşük seviyesini gördü. Gram altın da buna paralel şekilde 6 bin 219 liraya kadar düştü.

Yeni haftayla birlikte ise tablo kısmen değişti. Tepki alımlarının devreye girmesiyle ons altın yeniden 3 bin 919 dolar seviyesine çıktı. Gram altın ise 6 bin 296 liraya yükseldi.

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Bu hareketlilik, altın piyasasında dip seviyelerden güçlü alımlar geldiğini gösterse de uzmanlar kalıcı yön için henüz erken olduğuna dikkat çekiyor.

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GÜMÜŞ DE 50 DOLAR SINIRINA GERİ DÖNDÜ

Altına benzer bir hareket gümüş piyasasında da yaşandı. Cuma günü satışların hızlanmasıyla gümüşün ons fiyatı yaklaşık bir yıl sonra ilk kez 50 doların altına indi. Fiyatlar 48,94 dolara kadar geriledi.

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Ancak haftanın ilk işlem gününde gelen alımlarla gümüş yüzde 2,4 civarında yükselerek 50,55 dolar seviyesine çıktı. Gümüşte 50 dolar seviyesinin yeniden aşılması, kısa vadeli toparlanma açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirilirken, piyasanın kalıcı yönünün altınla birlikte şekillenmesi bekleniyor.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ ALTINA DESTEK VERDİ

Değerli metallerdeki yükselişte yalnızca teknik tepki alımları değil, petrol fiyatlarındaki geri çekilme de etkili oldu. ABD’de 3 Kasım’da yapılacak kongre ara seçimleri öncesinde Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik temasların artması, petrol fiyatlarını aşağı çekti.

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Brent petrol yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 112 dolardan 108 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, küresel enflasyon endişelerini bir miktar azaltırken Fed üzerindeki faiz artırım baskısını da hafifletti. Bu gelişme, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüş gibi değerli metalleri yeniden destekledi.

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ABD TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli unsur ise ABD tahvil faizleri oldu. Piyasaların yakından takip ettiği ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan düşüş, değerli metaller üzerindeki baskının azalmasına katkı sağladı.

Tahvil faizlerinin yükselmesi genellikle altın için negatif bir gelişme olarak görülürken, faizlerin gerilemesi yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesine neden olabiliyor.

Ancak doların küresel piyasalarda güçlü kalmaya devam etmesi, altın ve gümüşteki yükselişin hızını sınırlıyor.

FED İÇİN YENİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Piyasalardaki belirsizliği artıran en önemli başlıklardan biri de Fed’in faiz politikası. Para piyasalarında yapılan fiyatlamalara göre, Fed’in yıl bitmeden bir kez daha faiz artırma ihtimali yüzde 70’in üzerinde bulunuyor.

ABD’de politika faizi şu anda yüzde 3,75-4 aralığında seyrediyor. Bu nedenle yatırımcılar Fed’in önümüzdeki dönemde vereceği mesajların yanı sıra ABD ekonomisinden gelecek yeni verileri de yakından takip ediyor.

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GÖZLER 6 KASIM'DAKİ ABD VERİSİNDE

Piyasaların kısa vadede odaklanacağı bir diğer kritik gelişme ise ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. 6 Kasım’da açıklanması beklenen verinin güçlü gelmesi halinde Fed’in faiz artırımı ihtimalinin yeniden güçlenebileceği değerlendiriliyor.

Beklentilerin altında kalacak bir istihdam verisi ise faiz artırım baskısını azaltabilir ve altın başta olmak üzere değerli metallere destek sağlayabilir. Bu nedenle altın ve gümüş yatırımcıları açısından 6 Kasım tarihi önemli bir eşik olarak görülüyor.

ABD SEÇİMLERİ PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Altın ve gümüşte yalnızca ekonomik veriler değil, siyasi gelişmeler de yakından izleniyor.ABD’de yapılacak kongre ara seçimlerinin ardından oluşacak siyasi tablo, Trump yönetiminin iç ve dış politikadaki hareket alanını doğrudan etkileyebilir.

Özellikle ABD-İran hattında alınacak yeni kararlar, piyasalarda jeopolitik risk algısını yeniden yükseltebilir. Uzmanlara göre, seçim sonrası dönemde Beyaz Saray’dan gelecek açıklamalar altın ve gümüş fiyatlarında yeni dalgalanmaların önünü açabilir.

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4 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Piyasa uzmanları ons altında 4 bin dolar seviyesini kritik direnç noktası olarak izliyor. Altının bu seviyenin üzerine kalıcı şekilde çıkması halinde yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceği belirtiliyor.

Buna karşılık 4 bin dolar seviyesinin altında kalınması ve Fed’in yeniden sıkılaşma sinyali vermesi durumunda satış baskısının tekrar güçlenebileceği ifade ediliyor.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde hem ABD seçim sonuçları hem de ekonomik veriler fiyatlamaların yönü açısından belirleyici olacak.

İSLAM MEMİŞ: BELİRSİZLİK ÇOK YÜKSEK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, değerli metallerde yönün büyük ölçüde Trump’ın açıklamalarına ve ABD-İran hattındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Memiş, savaşın sürmesi halinde altının baskı altında kalabileceğini, barış yönünde güçlü bir haber gelmesi durumunda ise fiyatlamanın hızla tersine dönebileceğini belirtti.

Yatırımcılara fiyat yerine miktara odaklanmaları gerektiğini söyleyen Memiş, mevcut seviyelerin uzun vadeli birikim açısından takip edilebileceğini ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Piyasalarda şu anda birbirine zıt iki ana senaryo öne çıkıyor. Bir tarafta jeopolitik riskler ve savaş ihtimali, diğer tarafta yüksek enflasyon ve yeni faiz artırımı beklentileri bulunuyor.

Bu nedenle değerli metallerde kısa vadeli fiyat hareketlerinin oldukça sert olabileceği değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde ABD seçim sonuçları, Trump yönetiminden gelecek mesajlar, 6 Kasım’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler altın ve gümüşte yönü belirleyecek en önemli başlıklar olacak.