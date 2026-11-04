Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaRekabet Kurumu duyurdu: Kuzey Marmara Otoyolu’nda şarj sistemi değişiyor!
HaberlerUzmanpara

Rekabet Kurumu duyurdu: Kuzey Marmara Otoyolu’nda şarj sistemi değişiyor!

04.11.2026 - 14:23 | Son Güncellenme:

#Kuzey Marmara Otoyolu#Elektrikli Araçlar#Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu Kuzey Marmara Otoyolu'nda farklı şarj markalarının hizmet vermesinin önünü açtı

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Rekabet Kurumu duyurdu: Kuzey Marmara Otoyolu’nda şarj sistemi değişiyor

Rekabet Kurumu Kuzey Marmara Otoyolu'nda farklı şarj markalarının hizmet vermesinin önünü açtı. Rekabet Kurumundan yapılan açıklama şöyle: "Elektrikli araç sahiplerinin otoyollarda daha fazla şarj istasyonuna ulaşmasını sağlayan Rekabet Kurulu kararları sonuç vermeye başladı. İstanbul-İzmir Otoyolu ile ilgili alınan karar sonrası otoyolda şarj markası sayısı 6'dan 16'ya, şarj soketi sayısı ise 90'dan 750'ye yükseldi. Rekabet Kurumu şimdi de Kuzey Marmara Otoyolu'nda farklı şarj markalarının hizmet vermesinin önünü açtı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yaklaşık dört yıl boyunca tek markanın faaliyet gösterdiği İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Haziran 2024'te 6 marka ve 90 şarj soketi bulunuyordu. Rekabet Kurumunun müdahalesi ve kabul edilen taahhütlerin ardından, Ekim 2026 itibarıyla 16 farklı marka ve 750 şarj soketine ulaşıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki incelemede, şarj hizmetinin yalnızca otoyol işletmecisiyle aynı ekonomik grupta yer alan iki markayla sınırlı olduğu belirlendi. Rakip şirketlerin dışlanmış olabileceğine ilişkin endişeler üzerine otoyol işletmecisi Marmara Otoyolu'nun sunduğu taahhütler kabul edildi.

Haberin Devamı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda belirli şarj şirketlerine özel faaliyet hakkı tanıyan anlaşmalar yapılmayacak. Yeni ve mevcut işletmecilere giriş bedeli, depozito ve gelir paylaşımı gibi konularda eşit koşullar uygulanacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Otoyolda hizmet vermek isteyen şirketlere yönelik başvuru ve davet süreçleri en geç iki ayda hazırlanacak, değerlendirmeler dört ay içinde tamamlanacak. Otoyol işletmecisi, üç yıl boyunca altı ayda bir Rekabet Kurumuna bilgi verecek.

Haberin Devamı

Bu kararlarla otoyollarda elektrikli araçlar için şarj alternatifleri artacak, tüketiciler artan rekabetten fayda sağlayacak."

Piyasalarda altın fırtınası! Fiyatlar uçuşa geçti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPiyasalarda altın fırtınası! Fiyatlar uçuşa geçtiHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Piyasalarda altın fırtınası Fiyatlar uçuşa geçti
Piyasalarda altın fırtınası! Fiyatlar uçuşa geçti
ABD ara seçimlerinin Türkiyeye etkisi nasıl olur Tam saha prese başlamamız lazım
ABD ara seçimlerinin Türkiye'ye etkisi nasıl olur? 'Tam saha prese başlamamız lazım!'
Fenerbahçede Aziz Yıldırımın Volkan Demirel planı Oğuz Çetin iddiası
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Volkan Demirel planı! Oğuz Çetin iddiası
İstanbulda şiddet gördüğü öne sürülen kadın şikayetçi olmadı; eşi gözaltına alındı
İstanbul'da şiddet gördüğü öne sürülen kadın şikayetçi olmadı; eşi gözaltına alındı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirMİT Başkanı, Yunanistan Başbakanı, ültimatom…
Abbas Güçlü
Abbas Güçlü“İcat çıkartın”
Dilara Koçak
Dilara KoçakÇay sevenlere müjde
Asu Maro
Asu Maro‘Yanına yakışmak’ nedir?
Servet Yıldırım
Servet YıldırımGeleceği finanse etmek
İlgili Haberler
TIR sürücüsü cep telefonuyla kayıttaymış Eski milli güreşçi ve eşi kazada can verdi
TIR sürücüsü cep telefonuyla kayıttaymış! Eski milli güreşçi ve eşi kazada can verdi
Sağlık Bakanı Memişoğlundan organ bağışı çağrısı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'organ bağışı' çağrısı
Düğününe 1 hafta kalmıştı 25 yaşındaki Safiyeden acı haber
Düğününe 1 hafta kalmıştı! 25 yaşındaki Safiye'den acı haber
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında gizli tanık ifadeleri Herkes gördü zaten
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında gizli tanık ifadeleri! 'Herkes gördü zaten'