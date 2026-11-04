Rekabet Kurumu duyurdu: Kuzey Marmara Otoyolu’nda şarj sistemi değişiyor!

Rekabet Kurumu Kuzey Marmara Otoyolu'nda farklı şarj markalarının hizmet vermesinin önünü açtı. Rekabet Kurumundan yapılan açıklama şöyle: "Elektrikli araç sahiplerinin otoyollarda daha fazla şarj istasyonuna ulaşmasını sağlayan Rekabet Kurulu kararları sonuç vermeye başladı. İstanbul-İzmir Otoyolu ile ilgili alınan karar sonrası otoyolda şarj markası sayısı 6'dan 16'ya, şarj soketi sayısı ise 90'dan 750'ye yükseldi. Rekabet Kurumu şimdi de Kuzey Marmara Otoyolu'nda farklı şarj markalarının hizmet vermesinin önünü açtı.

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Yaklaşık dört yıl boyunca tek markanın faaliyet gösterdiği İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Haziran 2024'te 6 marka ve 90 şarj soketi bulunuyordu. Rekabet Kurumunun müdahalesi ve kabul edilen taahhütlerin ardından, Ekim 2026 itibarıyla 16 farklı marka ve 750 şarj soketine ulaşıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki incelemede, şarj hizmetinin yalnızca otoyol işletmecisiyle aynı ekonomik grupta yer alan iki markayla sınırlı olduğu belirlendi. Rakip şirketlerin dışlanmış olabileceğine ilişkin endişeler üzerine otoyol işletmecisi Marmara Otoyolu'nun sunduğu taahhütler kabul edildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda belirli şarj şirketlerine özel faaliyet hakkı tanıyan anlaşmalar yapılmayacak. Yeni ve mevcut işletmecilere giriş bedeli, depozito ve gelir paylaşımı gibi konularda eşit koşullar uygulanacak.

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Otoyolda hizmet vermek isteyen şirketlere yönelik başvuru ve davet süreçleri en geç iki ayda hazırlanacak, değerlendirmeler dört ay içinde tamamlanacak. Otoyol işletmecisi, üç yıl boyunca altı ayda bir Rekabet Kurumuna bilgi verecek.

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Bu kararlarla otoyollarda elektrikli araçlar için şarj alternatifleri artacak, tüketiciler artan rekabetten fayda sağlayacak."