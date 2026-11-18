HABER MERKEZİ Türkiye'de ikamet etmek isteyen yabancılara yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Yatırım yoluyla ikamet izni alınmasına ilişkin şartları belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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18 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de çalışmayan yabancıların belirli yatırım koşullarını yerine getirmeleri halinde daha uzun süreli ikamet izni alabilmesine yönelik esaslar belirlendi.

Yeni uygulama kapsamında yatırım miktarına göre iki farklı ikamet süresi öngörülüyor. En az 150 bin ABD doları tutarında yatırım yapan yabancılar 3 yıllık, en az 200 bin ABD doları tutarında yatırım yapanlar ise 5 yıllık ikamet iznine başvurabilecek.

Yatırımların ABD doları dışında başka döviz türleriyle de yapılabilmesi mümkün olacak. Ancak yatırımın belirlenen asgari tutarın karşılığını sağlaması gerekecek.

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YABANCILARA İKAMET İZNİNDE YENİ ŞARTLAR

Türkiye'de yaşamak isteyen yabancı yatırımcılar için yeni dönemin koşulları belli oldu.

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Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye'de çalışmayan yabancıların belirli tutarlarda yatırım gerçekleştirmesi halinde alabilecekleri ikamet izni süreleri düzenlendi.

Uygulamada yatırım tutarının yanı sıra yatırımın türü ve korunacağı süre de belirleyici olacak.

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Bu kapsamda yabancı yatırımcılar, kararda belirtilen finansal araçlar üzerinden yatırım yaparak 3 veya 5 yıllık ikamet izni imkanından yararlanabilecek.

Ancak söz konusu düzenleme, belirlenen tutarda yatırım yapan herkese koşulsuz ikamet izni verileceği anlamına gelmiyor. Başvurularda ilgili mevzuat ve karar kapsamında belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekecek.

150 BİN DOLAR YATIRIM YAPANLARA 3 YILLIK İKAMET İZNİ

Yeni düzenlemede ilk yatırım sınırı 150 bin ABD doları olarak belirlendi. Buna göre Türkiye'de çalışmayan yabancılar, belirlenen yatırım araçlarına en az 150 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapmaları halinde 3 yıllık ikamet izni alabilecek.

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Bu kapsamda yatırımcıların banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, belirlenen yatırım fonları veya bireysel emeklilik sistemi üzerinden yatırım gerçekleştirmeleri mümkün olacak.

Yatırım miktarının asgari tutarı karşılaması ve gerekli süre boyunca korunması şartı aranacak.

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200 BİN DOLAR YATIRANA 5 YILLIK İKAMET İZNİ

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında daha yüksek tutarda yatırım yapan yabancılar için 5 yıllık ikamet izni seçeneği de oluşturuldu.

En az 200 bin ABD doları veya başka bir döviz cinsinden karşılığı kadar yatırım yapan yabancılar, diğer koşulları da karşılamaları halinde 5 yıllık ikamet izninden yararlanabilecek.

Böylece yatırım miktarına göre ikamet izni süresi farklılaşacak.

150 bin dolarlık yatırımda 3 yıl, 200 bin dolarlık yatırımda ise 5 yıl süreli ikamet izni öngörülecek.

YATIRIM TUTARINA GÖRE İKAMET İZNİ TABLOSU

Yatırım miktarı İkamet izni Yatırımı koruma süresi En az 150.000 dolar 3 yıl En az 18 ay En az 200.000 dolar 5 yıl En az 30 ay

Belirtilen yatırım tutarları, başka döviz cinslerinden karşılanabilecek. Yatırımın türüne göre ilgili koşulların da yerine getirilmesi gerekecek.

İKAMET İZNİ İÇİN HANGİ YATIRIMLAR KABUL EDİLECEK?

Yeni düzenlemeyle birlikte ikamet izni almak isteyen yabancıların kullanabileceği yatırım seçenekleri de açıklandı. Karara göre Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda mevduat tutulması, kabul edilen yatırım yöntemleri arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra devlet borçlanma araçlarının satın alınması da yatırım yoluyla ikamet izni başvurularında değerlendirilebilecek.

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Gayrimenkul yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları da kapsamda bulunuyor.

Bireysel emeklilik sistemine belirlenen emeklilik planları kapsamında katkı payı yatırılması da kabul edilecek yatırım seçenekleri arasında yer alıyor.

Bu nedenle yabancı yatırımcıların ikamet izni için yalnızca tek bir yatırım yöntemine yönelmesi gerekmeyecek.

BANKADA MEVDUAT TUTANLAR DA YARARLANABİLECEK

Yeni uygulamada bankacılık sistemi üzerinden yapılacak yatırımlara da yer verildi. Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda belirlenen tutarda mevduat bulunduran yabancılar, düzenlemedeki koşulları karşılamaları halinde ikamet iznine başvurabilecek.

Ancak mevduatın yalnızca hesaba yatırılmış olması yeterli olmayacak. 3 yıllık ikamet izni için mevduatın en az 18 ay, 5 yıllık ikamet izni için ise en az 30 ay süreyle korunması gerekecek. Böylece yatırımın belirli bir süre boyunca devam ettirilmesi şartı uygulanacak.

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DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARI VE YATIRIM FONLARI DA KAPSAMDA

Banka mevduatının yanı sıra devlet borçlanma araçları da yeni düzenleme kapsamına alındı. En az 150 bin veya 200 bin dolar karşılığı yatırım tutarına ulaşan yabancılar, belirlenen koşullar doğrultusunda devlet borçlanma araçları üzerinden de ikamet iznine başvurabilecek.

Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları da kabul edilen diğer seçenekler arasında bulunuyor.

Bu yatırım araçları için de belirli süre boyunca elde tutma şartı uygulanacak. 3 yıllık izin kapsamında en az 18 ay, 5 yıllık izin kapsamında ise en az 30 ay yatırımın korunması gerekecek.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİYLE DE İKAMET İZNİ ALINABİLECEK

Kararda dikkat çeken seçeneklerden biri de bireysel emeklilik sistemi oldu.Belirlenen emeklilik planları kapsamında bireysel emeklilik sistemine katkı payı yatıran yabancılar da gerekli koşulları karşılamaları halinde ikamet iznine başvurabilecek. Ancak bu yöntemi tercih edenler için sistemde kalma şartı bulunuyor.

3 yıllık ikamet izni kapsamında en az 18 ay, 5 yıllık ikamet izni kapsamında ise en az 30 ay bireysel emeklilik sisteminde kalınması gerekecek. Böylece bireysel emeklilik yoluyla yapılan yatırımlar da düzenlemenin belirlediği süre koşullarına tabi olacak.

YATIRIMI ERKEN ÇEKENLER DİKKAT!

Yeni ikamet izni düzenlemesinin en önemli başlıklarından biri, yatırımın korunmasına yönelik getirilen şart oldu. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yatırımcıların belirlenen asgari tutarı karşılamasının yanı sıra yatırım araçlarını gerekli süre boyunca elde tutması gerekiyor.

Bu süre 3 yıllık ikamet izni için 18 ay, 5 yıllık ikamet izni için ise 30 ay olarak belirlendi. Banka mevduatından devlet borçlanma araçlarına, yatırım fonlarından bireysel emeklilik sistemine kadar kabul edilen seçeneklerde bu koşul geçerli olacak.

Dolayısıyla ikamet izni amacıyla yatırım gerçekleştirecek yabancıların yalnızca yatırım miktarına değil, yatırımın korunması gereken süreye de dikkat etmesi gerekecek.

YABANCI EŞ VE ÇOCUKLAR DA DÜZENLEMEYE DAHİL

Yatırım karşılığında ikamet izni verilmesine ilişkin düzenleme, yatırım yapan yabancının belirli aile üyelerini de kapsıyor. 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yatırımcının yabancı eşi de uygulamadan yararlanabilecek kişiler arasında bulunuyor. Ayrıca yatırımcının kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocukları da düzenleme kapsamına giriyor. Bağımlı yabancı çocuklar için de ilgili koşullar çerçevesinde ikamet izni imkanı öngörülüyor. Böylece yeni uygulama yalnızca yatırım yapan kişiyle sınırlı kalmayacak, kararda belirtilen aile üyelerini de kapsayacak.

İKAMET İZNİ TÜRK VATANDAŞLIĞI ANLAMINA GELMİYOR

Yeni düzenlemede dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılardan biri de ikamet izni ile vatandaşlık arasındaki fark oldu. Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, bu uygulamayla verilecek ikamet izinlerinin Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği açıkça belirtildi.

Dolayısıyla belirlenen tutarlarda yatırım gerçekleştiren yabancıların 3 veya 5 yıllık ikamet izni alabilmesi, doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı kazanacakları anlamına gelmiyor. Düzenleme, yatırım yoluyla Türkiye'de belirli sürelerle ikamet edilmesine yönelik şartları belirliyor. Vatandaşlık kazanılmasına ilişkin hükümler ise ayrı mevzuat kapsamında değerlendiriliyor.

BAŞVURU ŞARTLARINI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesinden İçişleri Bakanlığı sorumlu olacak. Böylece yatırım yoluyla ikamet izni almak isteyen yabancıların başvuru süreçleri, Bakanlık tarafından belirlenecek kurallar doğrultusunda yürütülecek.

Yatırımcıların belirlenen asgari yatırım tutarlarını karşılaması, kabul edilen yatırım araçlarını kullanması ve gerekli süre koşullarına uyması önem taşıyacak.

Başvurulara ilişkin uygulama ayrıntıları da İçişleri Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre şekillenecek.

YENİ KARAR RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yabancı yatırımcıları ilgilendiren yeni düzenleme, 18 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de çalışmayan yabancılara yatırım miktarına göre 3 veya 5 yıllık ikamet izni verilmesinin koşulları belirlendi.

Uygulamada en az 150 bin dolar yatırım yapanlar için 3 yıllık, en az 200 bin dolar yatırım yapanlar için ise 5 yıllık ikamet izni imkanı bulunuyor.

Yeni sistemde banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve belirlenen bireysel emeklilik planları üzerinden yapılan yatırımlar kabul edilecek.

Yatırımın 18 veya 30 ay boyunca korunması şartı aranırken, yatırımcının yabancı eşi ile ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları da düzenlemenin kapsamına girecek.

Türkiye'de yatırım karşılığında ikamet izni almak isteyen yabancılar için yeni dönemin temel koşulları böylece netleşmiş oldu.