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Rusya: ABD'ye dizel sevkiyatı 2-3 hafta içinde başlayabilir

15.10.2026 - 14:23 | Son Güncellenme:

#Rusya#ABD#Dizel Sevkiyatı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrol şirketlerinin ABD'ye dizel sevkiyatına hazır olduğunu belirterek, ilk teslimatların sözleşmelerin imzalanmasının ardından en erken 2-3 hafta içinde gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

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Rusya: ABDye dizel sevkiyatı 2-3 hafta içinde başlayabilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Rusya'dan ABD'ye dizel sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Novak, "Sevkiyatın gerçekleştirilebilmesi için sözleşme imzalanması, yakıtın yüklenmesi, geminin kiralanması ve tüketiciye gönderilmesi gerekiyor. Bunların tamamı 2-3 hafta sürüyor. Bu nedenle anlaşmaların daha hızlı imzalanması gerekiyor." dedi.

Rus petrol şirketlerinin sevkiyata hazır olduğunu vurgulayan Novak, "Şirketlerimiz her an sevkiyata başlamaya hazır. Şu anda ticari koşullara ilişkin müzakereler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

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Rus dizeline ABD dışında başka ülkelerin de ilgi gösterdiğini belirten Novak, "Rus dizeli dünya genelinde talep görüyor. Elbette başka tüketiciler de ilgileniyor." diye konuştu.

Novak, ABD'ye satılacak dizelin fiyatının piyasa koşullarına göre mi yoksa indirimli mi belirleneceğine ilişkin soruyu, "Bu, ticari müzakerelerin konusu." şeklinde yanıtladı.

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ABD'nin Rus motorini ithalatına yönelik lisansının Nisan 2027 sonrasında uzatılması konusunda henüz görüşme yapılmadığını aktaran Novak, "Uzatma konusunu konuşmak için henüz erken. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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