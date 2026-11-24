Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, Moskova'da düzenlenen Finans Üniversitesi Uluslararası Forumu'nda Rusya'nın bütçe politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Rusya'nın gelecek yılki bütçesinin güçlü göründüğünü belirten Kolıçev, "Gelecek yıl itibarıyla bütçenin son yıllarda yaşadığımız şoklara uyum sürecinin tamamlandığını söyleyebiliriz." dedi.

Kolıçev, gelecekte yaşanabilecek gelişmelerin öngörülemeyeceğine işaret ederek, bütçenin dış etkenlere karşı kırılganlığını azaltmaya çalıştıklarını kaydetti.

Rusya'nın 2027 yılı bütçe tasarısında gelirlerin 43,3 trilyon ruble, harcamaların 48,7 trilyon ruble, bütçe açığının ise Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın yüzde 2,2'sine denk gelen 5,4 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da daha önce yaptığı açıklamada, bütçe hesaplamalarında esas alınan Rus petrolünün varil fiyatının 59 dolardan 50 dolara düşürüleceğini, petrol ve doğal gaz gelirlerinin toplam bütçe gelirlerindeki payının ise yüzde 17'yi aşmayacağını belirtmişti.