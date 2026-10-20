Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaS&P Global Ratings: Türkiye'de hanehalkının liraya güveni dirençli kalmaya devam ediyor
HaberlerUzmanpara

S&P Global Ratings: Türkiye'de hanehalkının liraya güveni dirençli kalmaya devam ediyor

20.10.2026 - 10:56 | Son Güncellenme:

#S&P Global Ratings#Türkiye#Hanehalkı Güveni

S&P Global Ratings, Türkiye'de hanehalkının liraya güveninin dirençli kalmaya devam ettiğini ve Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan enerji fiyat şokunun enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmasına rağmen ülke ekonomisinin şokun etkilerini atlatabileceğini bildirdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
S&P Global Ratings: Türkiyede hanehalkının liraya güveni dirençli kalmaya devam ediyor

S&P Global Ratings'in Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı analizine göre, hanehalkının Türk lirasına duyduğu güvenin dirençli olması ve döviz talebinin azalması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) döviz rezervlerini kısmen yeniden oluşturmasını sağladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu kapsamda hanehalkının Türk lirasına duyduğu güven yıl boyunca dirençli seyrini korurken, eylül itibarıyla döviz cinsinden mevduatların toplam banka mevduatları içindeki payı yüzde 38,7 ile yıl başındaki seviyesine göre değişiklik göstermedi.

Öte yandan, S&P Global Ratings'e göre, eylülde başlayan fon soruşturması ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesinin yansımaları sınırlı kaldı. Zorunlu varlık satışlarının hisse senedi piyasasında sert bir düzeltmeye ve yaklaşık 18 milyar dolarlık fonun tasfiyesine yol açmış olmasına rağmen, TCMB'nin hızlı likidite sağlaması ve düzenleyici çerçevede uygulanan ayrıştırıcı önlemler, "finansal bulaşmanın" önüne geçti.

Haberin Devamı

Fon çıkışlarının büyük ölçüde yabancı para yerine Türk lirası cinsinden banka mevduatlarına yönelmesi, söz konusu gelişmenin Türk lirasına yönelik daha geniş çaplı bir güven kaybını tetiklemediğine işaret ediyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Analize göre, Orta Doğu'daki savaş sonrası ortaya çıkan enerji fiyat şokunun Türkiye'de enflasyona yukarı yönlü baskı yapabileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda Türkiye'de enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 30,9 ve 2027'de yüzde 21,7 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Haberin Devamı

S&P Global Ratings'in Türkiye ekonomisine ilişkin "durağan" görünümü, yetkililerin sıkı para ve ücret belirleme politikalarını sürdürmesi ve döviz rezervlerini daha fazla tüketmemesi varsayımı altında, Türkiye ekonomisinin devam eden enerji fiyat şokunu atlatabileceği yönündeki değerlendirmesini yansıtıyor.

Türkiye ekonomisinde büyümenin ise geçen yılki yüzde 3,7 seviyesine göre bu yıl yüzde 3 düzeyinde gerçekleşebileceği değerlendiriliyor. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle bu yıla ilişkin büyüme beklentisi kurumun daha önceki tahminlerinin 0,4 puan altında kalıyor. Ekonomik büyümenin 2027'de yeniden hızlanarak yüzde 3,7'ye ulaşması bekleniyor.

Haberin Devamı

Geçen yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,6'sı düzeyinde gerçekleşen bütçe açığının bu yıl sınırlı ölçüde genişleyerek yüzde 3'e yaklaşacağı tahmin edilirken, kamu borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 30'un altında kalarak düşük seviyelerini koruyacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

S&P Global Ratings, nisanda yayımladığı son değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B" olarak teyit etmiş ve not görünümünü "durağan" olarak korumuştu. Kurum, 16 Ekim'de beklenen Türkiye değerlendirmesini ise pas geçmişti.

Altında baskı artıyor! İşte düşüşün iki nedeni
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında baskı artıyor! İşte düşüşün iki nedeniHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
A Milli Takımda Sergen Yalçın dönemi Bizzat açıkladı
A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Bizzat açıkladı
Tekstil işçiliğinden örgüt liderliğine Kadınların fotoğraflarını kataloğa koyup yumurta sattılar
Tekstil işçiliğinden örgüt liderliğine! Kadınların fotoğraflarını kataloğa koyup yumurta sattılar
Sabina, Medine, Zarina Biri olmadan diğeri yok... Ankarada şaşırtan bir hikaye
Sabina, Medine, Zarina! Biri olmadan diğeri yok... Ankara'da şaşırtan bir hikaye
Fransada yağmacı krizi Lüks markalar sokaklara saçıldı: Çöp kenarında Rolex
Fransa'da yağmacı krizi! Lüks markalar sokaklara saçıldı: 'Çöp kenarında Rolex'
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkBİR HASTANE SERÜVENİ
Zafer Şahin
Zafer ŞahinFoncuların verdiği asıl zarar
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluNurgül Yeşilçay, ‘kral çıplak’ dedi
Eren Aka
Eren AkaAzmiyle köyüne umut oluyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFrieze ve PAD Londra nasıl geçti?
İlgili Haberler
Antalya’da fuhuş soruşturması 4’üncü dalga operasyonda 5 tutuklama
Antalya’da fuhuş soruşturması! 4’üncü dalga operasyonda 5 tutuklama
19 yıl, 1 dakikada yok oldu: Sabah 5te getirdim, akşam önümden akıp gidiyordu
19 yıl, 1 dakikada yok oldu: Sabah 5'te getirdim, akşam önümden akıp gidiyordu
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiyoruz
İkinci elde büyük oyun Hepsi aynı hayatı yaptı: Araba görünüş şekliyle çok güzeldi, hurdaya çıktı
İkinci elde büyük oyun! Hepsi aynı hayatı yaptı: Araba görünüş şekliyle çok güzeldi, hurdaya çıktı